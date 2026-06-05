Άγρια καρφιά μεταξύ Ανδρουλάκη και Διαμαντοπούλου με Δούκα για το άνοιγμα στον Τσίπρα, όσα έγιναν στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Απαντώντας ο Δούκας στις αιχμές της Διαμαντοπούλου είπε ότι χαίρεται που συμφωνούν μετά την απόφαση του Συνεδρίου στο «όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ, με την πρώην υπουργό Παιδείας να αρνείται ότι είπε κάτι τέτοιο





Αρκετά στελέχη του







«Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου» «Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει», τόνισε ο



Ο Χάρης Δούκας, σύμφωνα με πληροφορίες, επανέλαβε τις θέσεις του, χωρίς τη φράση που άναψε φωτιές στο εσωτερικό για το ποιος θα ηγηθεί της ενδεχόμενης συνεργασίας και διαφοροποιήθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη και άλλα στελέχη μόνο ως προς τον… αριθμό των σεναρίων που οδηγούν στην πολιτική αλλαγή. Είπε για παράδειγμα ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δώσει τη μάχη για προοδευτική διακυβέρνηση από όποια θέση, εννοώντας ακόμη και αν δεν έρθει, βάσει του διακηρυγμένου στόχου, πρώτο. Για να του απαντήσει με τη δευτερολογία του ο Ανδρουλάκης ότι «δεν βγαίνουν τα νούμερα με την ενισχυμένη αναλογική να κάνουν κυβέρνηση δεύτερος και τρίτος». Και συνέχισε λέγοντας ότι «για να είμαστε σαφείς όταν μιλάμε δημοσίως, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει».







Απάντηση Δούκα σε Διαμαντοπούλου Απαντώντας εν τω μεταξύ ο Δούκας και στις αιχμές της Διαμαντοπούλου είπε ότι «χαίρομαι που συμφωνούμε μετά από την απόφαση Συνεδρίου στο «όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ- »- με τη Διαμαντοπούλου να θυμίζει ότι ουδέποτε είπε για συνεργασία με τη ΝΔ. Όπως έχει πάντως δηλώσει: «βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η ΝΔ».



«Ό,τι λέμε μέσα να το κάνουμε πράξη κι έξω», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης ο οποίος έριξε σήμερα με συνέντευξή του την «μπηχτή» και προς τον κ. Δούκα ότι «όσοι μείναμε στο 4% είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε ως πρωταγωνιστές, όχι ως συνιστώσα». Ο Παύλος Γερουλάνος ζήτησε από τον κ. Ανδρουλάκη μετά την ανακοίνωση της σκιώδους των οκτώ κύκλων πολιτικής περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει και πρότεινε μάχη πόρτα-πόρτα για «να κουνηθεί το ένα και κάτι εκατομμύριο ψηφοφόρων από τον καναπέ».

Κόντρες αλλά όχι σε «πολεμικούς» τόνους, εξελίχθηκαν στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ , μετά από την «καταιγίδα» των αρνητικών δημοσκοπήσεων και τη «βόμβα» που έριξε την περασμένη Κυριακή ο Χάρης Δούκας προτείνοντας μετεκλογική συνεργασία και με το κόμμα Τσίπρα.Αρκετά στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου επέκριναν τον Δήμαρχο Αθηναίων για το άνοιγμα της συζήτησης περί πιθανής συνεργασίας με την ΕΛΑΣ και με αρχηγό της «σύμπραξης» τον πρόεδρο του κόμματος που προηγείται. Και μπορεί ο κ. Δούκας να προσήλθε στη «γραμμή» ότι σέβεται την απόφαση για την αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές, αλλά τουλάχιστον τρία στελέχη οι κ.κ. Κώστας Σκανδαλίδης, Παύλος Χρηστίδης και η Άννα Διαμαντοπούλου, άφησαν αιχμές εναντίον του για το ότι «θόλωσε» το μήνυμα σε μια δύσκολη συγκυρία.Νωρίτερα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είχε υποστηρίξει με νόημα ότι «δεν χρειάζονται πολιτικά προξενιά» κι ότι το κόμμα του θα επιμείνει στον στόχο της πολιτικής αλλαγής και της συγκρότησης κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να αφήνει περιθώρια μετεκλογικής συνεργασίας είτε με τη ΝΔ, είτε με την ΕΛΑΣ.«Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης κάνοντας επίθεση και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα.Ο Χάρης Δούκας, σύμφωνα με πληροφορίες, επανέλαβε τις θέσεις του, χωρίς τη φράση που άναψε φωτιές στο εσωτερικό για το ποιος θα ηγηθεί της ενδεχόμενης συνεργασίας και διαφοροποιήθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη και άλλα στελέχη μόνο ως προς τον… αριθμό των σεναρίων που οδηγούν στην πολιτική αλλαγή. Είπε για παράδειγμα ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δώσει τη μάχη για προοδευτική διακυβέρνηση από όποια θέση, εννοώντας ακόμη και αν δεν έρθει, βάσει του διακηρυγμένου στόχου, πρώτο. Για να του απαντήσει με τη δευτερολογία του ο Ανδρουλάκης ότι «δεν βγαίνουν τα νούμερα με την ενισχυμένη αναλογική να κάνουν κυβέρνηση δεύτερος και τρίτος». Και συνέχισε λέγοντας ότι «για να είμαστε σαφείς όταν μιλάμε δημοσίως, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει».Με την τοποθέτησή του εν τω μεταξύ ο κ. Δούκας τόνισε απαντώντας στις κατηγορίες από στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι: «η πρότασή μου για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση, ήταν ανέκαθεν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις». Και πρόσθεσε ότι: «Θα πρέπει να παλέψουμε για την πολιτική αλλαγή από οποιαδήποτε θέση. Και ο κόσμος, το 75% που την ζητάει, θα ξέρει ότι στηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ, εγγυόμαστε ότι θα είμαστε ο καταλύτης για την προοδευτική διακυβέρνηση.Απαντώντας εν τω μεταξύ ο Δούκας και στις αιχμές της Διαμαντοπούλου είπε ότι «χαίρομαι που συμφωνούμε μετά από την απόφαση Συνεδρίου στο «όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ- »- με τη Διαμαντοπούλου να θυμίζει ότι ουδέποτε είπε για συνεργασία με τη ΝΔ. Όπως έχει πάντως δηλώσει: «βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η ΝΔ».«Ό,τι λέμε μέσα να το κάνουμε πράξη κι έξω», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης ο οποίος έριξε σήμερα με συνέντευξή του την «μπηχτή» και προς τον κ. Δούκα ότι «όσοι μείναμε στο 4% είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε ως πρωταγωνιστές, όχι ως συνιστώσα». Ο Παύλος Γερουλάνος ζήτησε από τον κ. Ανδρουλάκη μετά την ανακοίνωση της σκιώδους των οκτώ κύκλων πολιτικής περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει και πρότεινε μάχη πόρτα-πόρτα για «να κουνηθεί το ένα και κάτι εκατομμύριο ψηφοφόρων από τον καναπέ».

Η θέση του Δούκα αναλυτικά: Κλείσιμο



• Είμαστε ένα κόμμα με κυβερνητική κατεύθυνση, εγγυητής της προοδευτικής πορείας της χώρας, με σαφή επιδίωξη να αναλάβει ή να έχει κεντρικό ρόλο στην διακυβέρνηση της χώρας. Σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μετατραπεί σε έναν πολιτικό οργανισμό διαμαρτυρίας.



• Θα αποτελέσουμε το νέο κυρίαρχο πόλο, μόνο αν εμείς εγγυηθούμε την προοδευτική πορεία της χώρας. Γιατί οι πολίτες αναζητούν άλλη κυβέρνηση, όχι άλλη αντιπολίτευση. Με αυτή την προσέγγιση, πολιτικό διάλογο, διερεύνηση πολιτικών συγκλίσεων, πάντα με σεβασμό στην πολιτική αυτονομία μας, μπορούμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα, την μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Καμία χαμένη ψήφος. Η ΝΔ ξέρει ότι θα κινδυνεύσει, όταν τα πυρά είναι συντονισμένα, γι’αυτό και με κάθε τρόπο υπηρετεί το “διαίρει και βασίλευε”.



• Θέλω εδώ να τονίσω, ότι η πρότασή μου για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση, ήταν ανέκαθεν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις.



Θα πρέπει να παλέψουμε για την πολιτική αλλαγή από οποιαδήποτε θέση. Και ο κόσμος, το 75% που την ζητάει, θα ξέρει ότι στηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ, εγγυόμαστε ότι θα είμαστε ο καταλύτης για την προοδευτική διακυβέρνηση.• Είμαστε ένα κόμμα με κυβερνητική κατεύθυνση, εγγυητής της προοδευτικής πορείας της χώρας, με σαφή επιδίωξη να αναλάβει ή να έχει κεντρικό ρόλο στην διακυβέρνηση της χώρας. Σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μετατραπεί σε έναν πολιτικό οργανισμό διαμαρτυρίας.• Θα αποτελέσουμε το νέο κυρίαρχο πόλο, μόνο αν εμείς εγγυηθούμε την προοδευτική πορεία της χώρας. Γιατί οι πολίτες αναζητούν άλλη κυβέρνηση, όχι άλλη αντιπολίτευση. Με αυτή την προσέγγιση, πολιτικό διάλογο, διερεύνηση πολιτικών συγκλίσεων, πάντα με σεβασμό στην πολιτική αυτονομία μας, μπορούμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα, την μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Καμία χαμένη ψήφος. Η ΝΔ ξέρει ότι θα κινδυνεύσει, όταν τα πυρά είναι συντονισμένα, γι’αυτό και με κάθε τρόπο υπηρετεί το “διαίρει και βασίλευε”.• Θέλω εδώ να τονίσω, ότι η πρότασή μου για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση, ήταν ανέκαθεν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις.

• Αν θέλουμε να είμαστε εμείς ο εγγυητής της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και ο καταλύτης των εξελίξεων, τότε πρέπει να ανοίξουμε εμείς τον διάλογο. Εγώ πρώτος είπα, χωρίς παρακάλια και χωρίς αποκλεισμούς. Το πώς, το πότε και με ποιον τρόπο δεν μπορεί να παραμένει σε θολό τοπίο.



• Δεν είναι λογικό σε δημόσια θέα βουλευτές του κόμματός μας να κατηγορούν τον Δήμο της Αθήνας και να μην υπερασπίζονται το έργο μας, τροφοδοτώντας τον γνωστό μηχανισμό προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, την ομάδα αλήθειας.



• Ο στόχος της πολιτικής αλλαγής είναι το βασικό διακύβευμα της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης. Γι’ αυτό, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κλείσουμε τον δρόμο σε μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.



Η απόφαση του πολιτικού συμβουλίου «Στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με δεδομένες τις αποφάσεις του συνεδρίου για τη στρατηγική νίκης του ΠΑΣΟΚ και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές εξελίξεις, επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής αλλαγής η οποία περνά μόνο μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ καθώς και η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης, ενώ συμφωνήθηκε ότι «πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της».



Αναφορικά με τις αποφάσεις που προέκυψαν από το Πολιτικό Συμβούλιο, συμφωνήθηκε το ΠΑΣΟΚ να απαντά σε κάθε πρόκληση, ενώ παράλληλα προχωρά η συγκρότηση των 8 κύκλων πολιτικής με συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος.



Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε πρόκληση απ’ όπου κι αν προέρχεται υπερασπίζοντας τις θέσεις και τη διαδρομή του.



Αποφασίστηκε η συγκρότηση των 8 κύκλων πολιτικής με συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος. Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού θα συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.



Επίσης, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων των περιφερειακών συμβουλίων με αφετηρία την Τρίτη 9 Ιουνίου, καθώς και η συγκρότηση των επιτροπών εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου στη συνέχεια.



Στη διάταξη μάχης τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, οι Βουλευτές και τα στελέχη θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη σε κάθε εκλογική περιφέρεια».

Φώφη Γιωτάκη 05.06.2026, 18:25