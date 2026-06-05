Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή σε βενζινάδικο στη Ραφήνα με τρεις τραυματίες
Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή σε βενζινάδικο στη Ραφήνα με τρεις τραυματίες
Τραυματίστηκαν σε χέρια και κεφάλι υπάλληλος και πελάτης του πρατηρίου
Βίντεο από το αιματηρό επεισόδιο με τους τρεις τραυματίες και τις δύο συλλήψεις που έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής σε βενζινάδικο στη Ραφήνα ήρθε στην δημοσιότητα.
Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, σε βενζινάδικο που βρίσκεται στη συμβολή των λεωφόρων Δημοκρατίας και Φλέμινγκ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται και σε βίντεο που βλέπει το φως, ένας 52χρονος άνδρας εισήλθε στην καφετέρια του πρατηρίου και φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, να παρενόχλησε εργαζόμενη.
Άμεσα παρενέβη πελάτης του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονος διαπληκτισμός. Υπάλληλος του πρατηρίου που βρισκόταν στις αντλίες έσπευσε στο σημείο όταν άκουσε τις φωνές και επιχείρησε να απομακρύνει τον 52χρονο, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο.
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Στη συνέχεια, ο 52χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι από την τσέπη του και να τραυμάτισε δύο άνδρες στα χέρια, ενώ έναν εξ αυτών και στο κεφάλι. Παρά τους τραυματισμούς, ένα από τα θύματα αντέδρασε, μεταβαίνοντας στο όχημά του και παίρνοντας ένα μακρύ αντικείμενο που έμοιαζε με κοντάρι, γεγονός που κλιμάκωσε τη συμπλοκή.
Η ένταση συνεχίστηκε και εκτός του πρατηρίου, με τον 52χρονο να επιχειρεί να απομακρυνθεί από το σημείο. Ωστόσο, ο τραυματίας κατάφερε να τον ακινητοποιήσει χρησιμοποιώντας το όχημά του περίπου 30 μέτρα μακριά από το βενζινάδικο.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκομένων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.
Όπως διαπιστώθηκε, ο 52χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς φέρεται να είχε απελαθεί από τη χώρα.
Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, σε βενζινάδικο που βρίσκεται στη συμβολή των λεωφόρων Δημοκρατίας και Φλέμινγκ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται και σε βίντεο που βλέπει το φως, ένας 52χρονος άνδρας εισήλθε στην καφετέρια του πρατηρίου και φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, να παρενόχλησε εργαζόμενη.
Άμεσα παρενέβη πελάτης του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονος διαπληκτισμός. Υπάλληλος του πρατηρίου που βρισκόταν στις αντλίες έσπευσε στο σημείο όταν άκουσε τις φωνές και επιχείρησε να απομακρύνει τον 52χρονο, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο.
Στη συνέχεια, ο 52χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι από την τσέπη του και να τραυμάτισε δύο άνδρες στα χέρια, ενώ έναν εξ αυτών και στο κεφάλι. Παρά τους τραυματισμούς, ένα από τα θύματα αντέδρασε, μεταβαίνοντας στο όχημά του και παίρνοντας ένα μακρύ αντικείμενο που έμοιαζε με κοντάρι, γεγονός που κλιμάκωσε τη συμπλοκή.
Η ένταση συνεχίστηκε και εκτός του πρατηρίου, με τον 52χρονο να επιχειρεί να απομακρυνθεί από το σημείο. Ωστόσο, ο τραυματίας κατάφερε να τον ακινητοποιήσει χρησιμοποιώντας το όχημά του περίπου 30 μέτρα μακριά από το βενζινάδικο.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκομένων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.
Όπως διαπιστώθηκε, ο 52χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς φέρεται να είχε απελαθεί από τη χώρα.
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