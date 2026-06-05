Περικλής Κονδυλάτος για Ιωάννα Τούνη στις Κάννες: Το βλέπω πολύ εγωκεντρικό να βγαίνεις και να αναλύεις εάν πλήρωσες ή όχι
Περικλής Κονδυλάτος για Ιωάννα Τούνη στις Κάννες: Το βλέπω πολύ εγωκεντρικό να βγαίνεις και να αναλύεις εάν πλήρωσες ή όχι
Λες και αφορά τον κόσμο, σχολίασε ο σχεδιαστής κοσμημάτων
Την παρουσία της Ιωάννας Τούνη στο Φεστιβάλ των Καννών και τις εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με το εάν πλήρωσε για να βρεθεί εκεί, σχολίασε ο Περικλής Κονδυλάτος, εκφράζοντας την άποψη ότι η συγκεκριμένη στάση του φάνηκε εγωκεντρική.
Ο σχεδιαστής κοσμημάτων έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, λίγο μετά το βίντεο που δημοσίευσε η influencer στο TikTok, μέσω του οποίου αποκάλυψε ότι είχε πρόταση για το κινηματογραφικό φεστιβάλ, ξεκαθαρίζοντας έτσι πως δεν χρειάστηκε να πληρώσει.
Ο Περικλής Κονδυλάτος αρχικά ανέφερε, ότι η Ιωάννα Τούνη του είναι συμπαθής, ωστόσο επεσήμανε πως δεν αφορά τον κόσμο το παρασκήνιο σχετικά με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί. Όπως είπε ο ίδιος: «Εγώ παιδιά το βλέπω πολύ εγωκεντρικό να βγαίνεις και να αναλύεις, εάν πλήρωσες ή δεν πλήρωσες, λες και αφορά τον κόσμο. Εμένα η κοπέλα μου είναι και συμπαθής, έτσι; Αυτές οι καριέρες που γίνονται στο Instagram, πιστεύω ότι έχουν σαν αντικείμενο την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου. Τη ζωή του, αυτό είναι το προϊόν. Είναι η ζωή του, οπότε διαρκώς γίνεται αυτοαναφορικό».
Δείτε το βίντεο
«Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω»
Η influencer δημοσίευσε την Τετάρτη 3 Ιουνίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok εξηγώντας το παρασκήνιο πίσω από την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ των Καννών. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ένας φίλος της που είχε μία γνωριμία στην παραγωγή μεσολάβησε για να δεχτεί πρόταση για το φεστιβάλ: «Μου λέει “αγάπη, ο φίλος μου είναι παραγωγός στις Κάννες και πηγαίνει τα τελευταία 10 χρόνια κάθε χρόνο”. Και που λέτε φτάνει τώρα ο καιρός για τις Κάννες και πάρα πολύ απλά είχαμε πρόσκληση εσωτερικά από τις Κάννες, χωρίς να χρειάζεται να πάω με κάποια εταιρία, όπως είδα και άλλες Ελληνίδες πολλές, δεν χρειάστηκε να έχω κάποιον χορηγό, δεν χρειάστηκε να έχω κάποια εταιρία γιατί με κάλεσαν από τις Κάννες». Κλείνοντας κατέληξε: «Οπότε, το δέχεσαι ή το απορρίπτεις, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες και σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, αυτά. Τα είπα, ηρέμησα, σχολιάστε ό,τι θέλετε».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τούνη έγραψε για τα σχόλια που δέχτηκε μετά την εμφάνισή της στις Κάννες: «Σόρρυ που θα σου το χαλάσω,🥹εντωμεταξύ κάθε χρόνο πηγαίνουν δεκάδες Έλληνες παντελώς άσχετοι με τον χώρο του κινηματογράφου και δεν είδα κανέναν να θορυβείται τόσο. Πήγα εγώ και ξαφνικά "πως", "τι" και "γιατί" λες να θιχτήκανε όλοι ξαφνικά εκ μέρους του θεσμού… ή μήπως είναι κάτι άλλο;».
Ο σχεδιαστής κοσμημάτων έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, λίγο μετά το βίντεο που δημοσίευσε η influencer στο TikTok, μέσω του οποίου αποκάλυψε ότι είχε πρόταση για το κινηματογραφικό φεστιβάλ, ξεκαθαρίζοντας έτσι πως δεν χρειάστηκε να πληρώσει.
Ο Περικλής Κονδυλάτος αρχικά ανέφερε, ότι η Ιωάννα Τούνη του είναι συμπαθής, ωστόσο επεσήμανε πως δεν αφορά τον κόσμο το παρασκήνιο σχετικά με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί. Όπως είπε ο ίδιος: «Εγώ παιδιά το βλέπω πολύ εγωκεντρικό να βγαίνεις και να αναλύεις, εάν πλήρωσες ή δεν πλήρωσες, λες και αφορά τον κόσμο. Εμένα η κοπέλα μου είναι και συμπαθής, έτσι; Αυτές οι καριέρες που γίνονται στο Instagram, πιστεύω ότι έχουν σαν αντικείμενο την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου. Τη ζωή του, αυτό είναι το προϊόν. Είναι η ζωή του, οπότε διαρκώς γίνεται αυτοαναφορικό».
Δείτε το βίντεο
«Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω»
Η influencer δημοσίευσε την Τετάρτη 3 Ιουνίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok εξηγώντας το παρασκήνιο πίσω από την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ των Καννών. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ένας φίλος της που είχε μία γνωριμία στην παραγωγή μεσολάβησε για να δεχτεί πρόταση για το φεστιβάλ: «Μου λέει “αγάπη, ο φίλος μου είναι παραγωγός στις Κάννες και πηγαίνει τα τελευταία 10 χρόνια κάθε χρόνο”. Και που λέτε φτάνει τώρα ο καιρός για τις Κάννες και πάρα πολύ απλά είχαμε πρόσκληση εσωτερικά από τις Κάννες, χωρίς να χρειάζεται να πάω με κάποια εταιρία, όπως είδα και άλλες Ελληνίδες πολλές, δεν χρειάστηκε να έχω κάποιον χορηγό, δεν χρειάστηκε να έχω κάποια εταιρία γιατί με κάλεσαν από τις Κάννες». Κλείνοντας κατέληξε: «Οπότε, το δέχεσαι ή το απορρίπτεις, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες και σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, αυτά. Τα είπα, ηρέμησα, σχολιάστε ό,τι θέλετε».
@j.touni
Σορρυ που θα σου το χαλάσω❤️🥹 εντωμεταξύ κάθε χρόνο πηγαίνουν δεκάδες έλληνες ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΟΙ με τον χώρο του κινηματογράφου και δεν είδα κανέναν να θορυβείται τόσο! Πήγα εγώ και ξαφνικά «πως», «τι» και «γιατί»… λες να θιχτήκανε όλοι ξαφνικά εκ μέρους του θεσμού… ή μήπως είναι κάτι άλλο;🤔🤔🤔 #cannesfilmfestival #jtouni #storytime #μπεςφοργιου♬ original sound - Ioanna Touni
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