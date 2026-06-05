Περικλής Κονδυλάτος για Ιωάννα Τούνη στις Κάννες: Το βλέπω πολύ εγωκεντρικό να βγαίνεις και να αναλύεις εάν πλήρωσες ή όχι

Σορρυ που θα σου το χαλάσω❤️🥹 εντωμεταξύ κάθε χρόνο πηγαίνουν δεκάδες έλληνες ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΟΙ με τον χώρο του κινηματογράφου και δεν είδα κανέναν να θορυβείται τόσο! Πήγα εγώ και ξαφνικά «πως», «τι» και «γιατί»… λες να θιχτήκανε όλοι ξαφνικά εκ μέρους του θεσμού… ή μήπως είναι κάτι άλλο;🤔🤔🤔 #cannesfilmfestival #jtouni #storytime #μπεςφοργιου