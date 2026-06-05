Κίεβο: Ουκρανικό το θαλάσσιο drone που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνστάντζας, «τυφλώθηκε» από ρωσικές παρεμβολές

Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας ενημέρωσε σχετικά τις ρουμανικές Αρχές, ώστε να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των πολιτών - Συναγερμός στη ρουμανική ακτογραμμή, απομακρύνθηκαν πάνω από 1.100 πολίτες - Αιχμές της Μόσχας στο Κίεβο

Ρουμανίας και Πολεμικό Ναυτικό.



Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη Μαύρη Θάλασσα, ένα από τα μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη του έχασε τον έλεγχο εξαιτίας της δράσης ρωσικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και κατέληξε στα ανοιχτά της Κωνστάντζας.



Δείτε στο ακόλουθο βίντεο τη στιγμή της έκρηξης, όπως καταγράφηκε από κάμερα πλοίου στο λιμάνι





Ukrainian terrorists just struck Romania's port of Constanta with a kamikaze boat.



What the fuck is NATO defending? pic.twitter.com/2mgEiuWYFO — Gabriel (@GabeZZOZZ) June 5, 2026







Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από τις ουκρανικές ναυτικές δυνάμεις, οι ρουμανικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας του άμαχου πληθυσμού και να αποφευχθούν θύματα.



«Κατά την εκτέλεση αποστολής στη ζώνη επιχειρήσεων της Μαύρης Θάλασσας, ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού έχασε τον έλεγχο λόγω της επίδρασης εχθρικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και κατέληξε στις ακτές της Ρουμανίας. Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό παρείχε εγκαίρως τις απαραίτητες πληροφορίες στο ρουμανικό ναυτικό για την αποτροπή απωλειών μεταξύ του άμαχου πληθυσμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



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Λίγο αργότερα σημειώθηκε έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζας, όπου είχε εντοπιστεί το σκάφος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη ρουμανική Υπηρεσία Εκτάκτων Καταστάσεων, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα.



Ο εκπρόσωπος του ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, Αλεξάντρου Τουρτουρίκα, δήλωσε ότι το drone εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής κοντά στις εγκαταστάσεις της Ρουμανικής Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης (ARSVOM), η οποία εδρεύει εντός του λιμανιού της Κωνστάντζας.



Ουκρανικό ήταν τελικά το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος που κατέληξε στις ακτές τηςκαι εξερράγη στο λιμάνι της Κωνστάντζας , αφού προηγουμένως είχε χάσει τον έλεγχο λόγω παρεμβολών από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας, όπως παραδέχτηκε σε ανακοίνωσή του, το ουκρανικόΧαρακτηριστικά, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη, ένα από τα μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη του έχασε τον έλεγχο εξαιτίας της δράσης ρωσικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και κατέληξε στα ανοιχτά τηςΣύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από τις ουκρανικές ναυτικές δυνάμεις, οι ρουμανικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας του άμαχου πληθυσμού και να αποφευχθούν θύματα.«Κατά την εκτέλεση αποστολής στη ζώνη επιχειρήσεων της Μαύρης Θάλασσας, ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού έχασε τον έλεγχο λόγω της επίδρασης εχθρικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και κατέληξε στις ακτές της Ρουμανίας. Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό παρείχε εγκαίρως τις απαραίτητες πληροφορίες στο ρουμανικό ναυτικό για την αποτροπή απωλειών μεταξύ του άμαχου πληθυσμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.Λίγο αργότερα σημειώθηκε έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζας, όπου είχε εντοπιστεί το σκάφος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη ρουμανική Υπηρεσία Εκτάκτων Καταστάσεων, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα.Ο εκπρόσωπος του ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού,, δήλωσε ότι το drone εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής κοντά στις εγκαταστάσεις της Ρουμανικής Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης (), η οποία εδρεύει εντός του λιμανιού της Κωνστάντζας.





Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο drone που αυτοεξερράγη, ήταν μέρος μιας ομάδας πέντε θαλασσίων drones που έπλεαν κοντά στις ρουμανικές ακτές. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την τύχη των άλλων τεσσάρων θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων.



Συναγερμός στη ρουμανική ακτογραμμή, απομακρύνθηκαν πάνω από 1.100 πολίτες Περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από παραλίες της ρουμανικής ακτής στη Μαύρη Θάλασσα, μετά την έκρηξη μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους στο λιμάνι της Κωνστάντζας. Οι αρχές απέκλεισαν την πρόσβαση σε αρκετές παραλιακές ζώνες, ενώ η Ρωσία παρενέβη στη δημόσια συζήτηση αποδίδοντας το περιστατικό στην Ουκρανία.



Οι ρουμανικές αρχές έθεσαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά μήκος της ακτογραμμής της Μαύρης Θάλασσας, μετά το περιστατικό με το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος που εξερράγη στο λιμάνι της Κωνστάντζας.



Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, περισσότεροι από 1.100 πολίτες απομακρύνθηκαν από παραλίες σε διάφορα τουριστικά θέρετρα της χώρας, ενώ η πρόσβαση στις ακτές αποκλείστηκε από τη δημοτική αστυνομία.



Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, 300 άτομα απομακρύνθηκαν από την παραλία του Κοστινέστι, 50 από την παραλία της Τούζλα, 355 από τις παραλίες του Εφορίε Νορντ και του Εφορίε Σουντ και περίπου 400 από τις περιοχές Μανγκάλια, Σατούρν, Βένους και Κάπ Αουρόρα.



«Οι οδοί πρόσβασης προς τις παραλίες έχουν αποκλειστεί από τη Δημοτική Αστυνομία. Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται προληπτικά», ανέφεραν οι αρχές.



Η Ρωσία απέδωσε το περιστατικό στην Ουκρανία Την ίδια ώρα, η ρωσική πρεσβεία στη Ρουμανία εξέδωσε ανακοίνωση μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζας, υποστηρίζοντας ότι το θαλάσσιο drone ανήκε στην Ουκρανία.



Οι Ρώσοι διπλωμάτες κατηγόρησαν το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ότι παρουσίασε ελλιπή στοιχεία για το συμβάν και απέρριψαν οποιαδήποτε σύνδεση της Μόσχας με το περιστατικό.