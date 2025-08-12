Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Πολίτης βρήκε εμπρηστικό μηχανισμό σε δασική περιοχή της Δροσιάς - Μία προσαγωγή
Πολίτης βρήκε εμπρηστικό μηχανισμό σε δασική περιοχή της Δροσιάς - Μία προσαγωγή
Πολίτης ειδοποίησε τις Αρχές μετά τον εντοπισμό αυτοσχέδιου μηχανισμού με γκαζάκια και μπουκάλι βενζίνης
Ένας πολίτης, κινούμενος σε δασική περιοχή της Δροσιάς, εντόπισε έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό και ενημέρωσε αμέσως τις Aρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελούνταν από δύο γκαζάκια, τα οποία ήταν τοποθετημένα δίπλα-δίπλα, ενώ ανάμεσά τους υπήρχε ένα μπουκάλι με βενζίνη. Πάνω στη διάταξη αυτή είχε τοποθετηθεί και ένα μικρό κεράκι.
Ο εμπρηστικός μηχανισμός μεταφέρθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ενώ, έγινε και προσαγωγή υπόπτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελούνταν από δύο γκαζάκια, τα οποία ήταν τοποθετημένα δίπλα-δίπλα, ενώ ανάμεσά τους υπήρχε ένα μπουκάλι με βενζίνη. Πάνω στη διάταξη αυτή είχε τοποθετηθεί και ένα μικρό κεράκι.
Ο εμπρηστικός μηχανισμός μεταφέρθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ενώ, έγινε και προσαγωγή υπόπτου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα