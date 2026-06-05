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Δείτε βίντεο: Η πρόεδρος του Μεξικού πετάει μπάλα ποδοσφαίρου σε δημοσιογράφο που... σωριάζεται στο έδαφος
Δείτε βίντεο: Η πρόεδρος του Μεξικού πετάει μπάλα ποδοσφαίρου σε δημοσιογράφο που... σωριάζεται στο έδαφος
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν η Κλαούντια Σέινμπαουμ αποφάσισε να μοιράσει αναμνηστικές ποδοσφαιρικές μπάλες στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, στο πλαίσιο των δράσεων προβολής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 4ης Ιουνίου κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, στο Εθνικό Παλάτι της Πόλης του Μεξικού. Στην προσπάθειά της να προωθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, η Μεξικανή πρόεδρος πέταξε αναμνηστικές μπάλες στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην αίθουσα, με αποτέλεσμα μια ρεπόρτερ προσπαθώντας να την πιάσει να χάσει την ισορροπία της και να πέσει μπροστά σε δεκάδες παρευρισκόμενους.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν η Κλαούντια Σέινμπαουμ αποφάσισε να μοιράσει αναμνηστικές ποδοσφαιρικές μπάλες στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο των δράσεων προβολής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, το οποίο θα διοργανωθεί από κοινού στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.
Μόλις η πρόεδρος εκτόξευσε την πρώτη μπάλα προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι, αρκετοί από αυτούς κινήθηκαν για να την πιάσουν, δημιουργώντας μια σύντομη αναστάτωση.
Δείτε βίντεο
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να φτάσει πρώτη στην μπάλα, μία δημοσιογράφος έχασε την ισορροπία της και έπεσε με το πρόσωπο στο δάπεδο μπροστά στα μάτια των συναδέλφων της και της προέδρου. Η απρόσμενη πτώση προκάλεσε αυθόρμητα γέλια σε ορισμένους δημοσιογράφους και μέλη του υποστηρικτικού προσωπικού που παρακολουθούσαν τη σκηνή.
Η αντίδραση της Σέινμπαουμ ήταν άμεση. Η πρόεδρος εγκατέλειψε το βήμα, κατέβηκε γρήγορα από τη σκηνή και πλησίασε τη δημοσιογράφο για να βεβαιωθεί ότι ήταν καλά στην υγεία της. Στη συνέχεια τη βοήθησε να σηκωθεί, ενώ ευτυχώς η γυναίκα δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν γέλια για το απρόοπτο περιστατικό. Μάλιστα, η δημοσιογράφος που έπεσε αποδείχθηκε τελικά η πιο τυχερή της αίθουσας, καθώς ήταν εκείνη που παρέδωσε προσωπικά την πρώτη αναμνηστική μπάλα στην πρόεδρο.
Η συνέντευξη Τύπου συνεχίστηκε κανονικά και η Σέινμπαουμ πέταξε στη συνέχεια δεύτερη μπάλα προς τους δημοσιογράφους, χωρίς να σημειωθεί άλλο απρόοπτο.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το X, το Instagram και το TikTok, καθώς και σε ενημερωτικές ιστοσελίδες του Μεξικού, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές.
Πολλοί χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν με χιούμορ τον υπερβολικό ενθουσιασμό της δημοσιογράφου για μια αναμνηστική μπάλα του Μουντιάλ, ενώ αρκετοί εξήραν την άμεση και ανθρώπινη αντίδραση της προέδρου, χαρακτηρίζοντάς την προσιτή και προσεκτική απέναντι στους παρευρισκόμενους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η 63χρονη πρόεδρος δημιουργεί χαλαρό και φιλικό κλίμα στις δημόσιες εμφανίσεις της. Η Σέινμπαουμ ενσωματώνει συχνά ποδοσφαιρικές δράσεις σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής της με την ονομασία «Mundial Social», η οποία έχει στόχο να αφήσει μια μακροχρόνια αθλητική και πολιτιστική παρακαταθήκη για τους πολίτες ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν η Κλαούντια Σέινμπαουμ αποφάσισε να μοιράσει αναμνηστικές ποδοσφαιρικές μπάλες στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο των δράσεων προβολής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, το οποίο θα διοργανωθεί από κοινού στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.
Μόλις η πρόεδρος εκτόξευσε την πρώτη μπάλα προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι, αρκετοί από αυτούς κινήθηκαν για να την πιάσουν, δημιουργώντας μια σύντομη αναστάτωση.
Δείτε βίντεο
Mexico's president tosses soccer ball to journalist who misses it and falls down. pic.twitter.com/0OpXOmpFOu— Daily Mail (@DailyMail) June 5, 2026
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να φτάσει πρώτη στην μπάλα, μία δημοσιογράφος έχασε την ισορροπία της και έπεσε με το πρόσωπο στο δάπεδο μπροστά στα μάτια των συναδέλφων της και της προέδρου. Η απρόσμενη πτώση προκάλεσε αυθόρμητα γέλια σε ορισμένους δημοσιογράφους και μέλη του υποστηρικτικού προσωπικού που παρακολουθούσαν τη σκηνή.
Η αντίδραση της Σέινμπαουμ ήταν άμεση. Η πρόεδρος εγκατέλειψε το βήμα, κατέβηκε γρήγορα από τη σκηνή και πλησίασε τη δημοσιογράφο για να βεβαιωθεί ότι ήταν καλά στην υγεία της. Στη συνέχεια τη βοήθησε να σηκωθεί, ενώ ευτυχώς η γυναίκα δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν γέλια για το απρόοπτο περιστατικό. Μάλιστα, η δημοσιογράφος που έπεσε αποδείχθηκε τελικά η πιο τυχερή της αίθουσας, καθώς ήταν εκείνη που παρέδωσε προσωπικά την πρώτη αναμνηστική μπάλα στην πρόεδρο.
Αποδείχθηκε η πιο... τυχερή
Η συνέντευξη Τύπου συνεχίστηκε κανονικά και η Σέινμπαουμ πέταξε στη συνέχεια δεύτερη μπάλα προς τους δημοσιογράφους, χωρίς να σημειωθεί άλλο απρόοπτο.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το X, το Instagram και το TikTok, καθώς και σε ενημερωτικές ιστοσελίδες του Μεξικού, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές.
Πολλοί χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν με χιούμορ τον υπερβολικό ενθουσιασμό της δημοσιογράφου για μια αναμνηστική μπάλα του Μουντιάλ, ενώ αρκετοί εξήραν την άμεση και ανθρώπινη αντίδραση της προέδρου, χαρακτηρίζοντάς την προσιτή και προσεκτική απέναντι στους παρευρισκόμενους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η 63χρονη πρόεδρος δημιουργεί χαλαρό και φιλικό κλίμα στις δημόσιες εμφανίσεις της. Η Σέινμπαουμ ενσωματώνει συχνά ποδοσφαιρικές δράσεις σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής της με την ονομασία «Mundial Social», η οποία έχει στόχο να αφήσει μια μακροχρόνια αθλητική και πολιτιστική παρακαταθήκη για τους πολίτες ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
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