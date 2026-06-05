Αντιδράσεις για το γαμήλιο πάρτι της Ντούα Λίπα στη Σικελία, έκλεισαν πλατείες και δρόμους, ενώ οι σεκιούριτι έσκισαν αφίσες: «Το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση»

Οι αφίσες που έσκισαν σεκιούριτι του ζευγαριού έγραφαν «η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους» - Τοποθετήθηκαν μουσαμάδες και φράγματα σε δρόμους





Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Σικελία για να παντρευτεί τον Τέρνερ σε μια λαμπερή εκδήλωση, μετά τον



“La nostra piazza non è il tuo salotto”, sui muri i poster contro Dua Lipa https://t.co/5hjiWOaSI8 pic.twitter.com/PYL1SghZ9u — Repubblica Palermo (@rep_palermo) June 5, 2026 Οι ντόπιοι έχουν πλέον εκφράσει την αντίθεσή τους, αναρτώντας αφίσες στην πόλη για να διαμαρτυρηθούν για τους περιορισμούς. Οι αφίσες στους δρόμους γύρω από την πλατεία Croce dei Vesperi στο κέντρο του ιστορικού κέντρο του Παλέρμο είναι γραμμένες στα ιταλικά και στα αγγλικά και αναγράφουν: «Το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση. Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους». Άλλες αφίσες γράφουν: «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους». Σύμφωνα με το



Ενοικίαση πλατείας, μουσαμάδες και φράγματα σε δρόμους, κλείσιμο καταστημάτων Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι διοργανωτές κατέβαλαν στο δημοτικό συμβούλιο 11.500 ευρώ για να νοικιάσουν την πλατεία, γύρω από την οποία ισχύουν αυστηροί περιορισμοί στάθμευσης μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Ζητήθηκε επίσης από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται μπροστά στην πλατεία να κλείσουν, ενώ ζητήθηκε από τους κατοίκους των οποίων τα μπαλκόνια βλέπουν προς τον χώρο της εκδήλωσης να κρατήσουν τα ρολά τους κατεβασμένα.







Η Galleria Moderna, απέναντι από την πλατεία, έκλεισε για το κοινό στις 2 μ.μ. την Παρασκευή, καθώς θα φιλοξενήσει επίσης μέρος των εορτασμών και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενοικιαστεί για 11.500 ευρώ.



Στο μεταξύ, μαύροι μουσαμάδες τοποθετήθηκαν σε δρόμους που οδηγούν στην πλατεία Croce dei Vesperi, αποκλείοντας την περιοχή και εμποδίζοντας την πρόσβαση. Ταυτόχρονα, έχουν τοποθετηθεί και φράγματα για να δημιουργηθεί μια απομονωμένη περιοχή, ώστε οι VIP που θα παρευρεθούν στον γάμο να φτάσουν με αυτοκίνητο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.



Κλείσιμο



Άλλα 10.000 ευρώ έχουν καταβληθεί στο τοπικό συμβούλιο της Μπαγκέρια, όπου θα πραγματοποιηθεί μια άλλη δεξίωση στη Villa Valguanera το Σάββατο. Πάνω από 50 σωματοφύλακες έχουν μεταφερθεί από τη Ρώμη και το Λονδίνο για την εκδήλωσης, ενώ οι δρόμοι γύρω από τη Villa Valguanera έχουν επίσης κλείσει.



Η Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ στο Παλέρμο

Το γαμήλιο πάρτι της Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ στο Παλέρμο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από μερίδα κατοίκων που ανάρτησε αφίσες στους δρόμους της πόλης, επειδή έκλεισαν δρόμοι.ταξίδεψε στη Σικελία για να παντρευτεί τον Τέρνερ σε μια λαμπερή εκδήλωση, μετά τον γάμο τους στο Λονδίνο την περασμένη Κυριακή. Την Παρασκευή, παρατηρήθηκε έντονη αστυνομική παρουσία γύρω από το Palazzo Valguarnera Gangi και εκτιμάται ότι οι δύο κεντρικές πλατείες της Σικελίας θα κλείσουν για το πάρτι, ενώ ζητήθηκε από τους κατοίκους να υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με την Daily Mail Οι ντόπιοι έχουν πλέον εκφράσει την αντίθεσή τους, αναρτώντας αφίσες στην πόλη για να διαμαρτυρηθούν για τους περιορισμούς. Οι αφίσες στους δρόμους γύρω από την πλατεία Croce dei Vesperi στο κέντρο του ιστορικού κέντρο του Παλέρμο είναι γραμμένες στα ιταλικά και στα αγγλικά και αναγράφουν: «Το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση. Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους». Άλλες αφίσες γράφουν: «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους». Σύμφωνα με το ANSA , η ασφάλεια του ζευγαριού έσκισε τις αφίσες.Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι διοργανωτές κατέβαλαν στο δημοτικό συμβούλιο 11.500 ευρώ για να νοικιάσουν την πλατεία, γύρω από την οποία ισχύουν αυστηροί περιορισμοί στάθμευσης μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Ζητήθηκε επίσης από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται μπροστά στην πλατεία να κλείσουν, ενώ ζητήθηκε από τους κατοίκους των οποίων τα μπαλκόνια βλέπουν προς τον χώρο της εκδήλωσης να κρατήσουν τα ρολά τους κατεβασμένα.Ταυτόχρονα, ορισμένες τοπικές επιχειρήσεις εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι αναγκάζονται να κλείσουν νωρίς την Παρασκευή το βράδυ, μια από τις πιο δημοφιλείς βραδιές για έξοδο στο Παλέρμο. Την Πέμπτη το βράδυ, εργάτες τοποθετούσαν φωτιστικά κατά μήκος των μπαλκονιών της πλατείας, ενώ στήνονταν και ένα DJ set.Η Galleria Moderna, απέναντι από την πλατεία, έκλεισε για το κοινό στις 2 μ.μ. την Παρασκευή, καθώς θα φιλοξενήσει επίσης μέρος των εορτασμών και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενοικιαστεί για 11.500 ευρώ.Στο μεταξύ, μαύροι μουσαμάδες τοποθετήθηκαν σε δρόμους που οδηγούν στην πλατεία Croce dei Vesperi, αποκλείοντας την περιοχή και εμποδίζοντας την πρόσβαση. Ταυτόχρονα, έχουν τοποθετηθεί και φράγματα για να δημιουργηθεί μια απομονωμένη περιοχή, ώστε οι VIP που θα παρευρεθούν στον γάμο να φτάσουν με αυτοκίνητο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.Οι εορτασμοί για τον γάμο ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης, με ένα κοκτέιλ πάρτι στο ξενοδοχείο Villa Igiea, όπου διαμένει το ζευγάρι και η πλειοψηφία των καλεσμένων.Άλλα 10.000 ευρώ έχουν καταβληθεί στο τοπικό συμβούλιο της Μπαγκέρια, όπου θα πραγματοποιηθεί μια άλλη δεξίωση στη Villa Valguanera το Σάββατο. Πάνω από 50 σωματοφύλακες έχουν μεταφερθεί από τη Ρώμη και το Λονδίνο για την εκδήλωσης, ενώ οι δρόμοι γύρω από τη Villa Valguanera έχουν επίσης κλείσει.

Στο πλαίσιο αυστηρών μέτρων ασφαλείας, έχουν αφαιρεθεί οι κάδοι απορριμμάτων και έχουν καθοριστεί προσωρινές ζώνες απαγόρευσης πτήσεων με drones γύρω από τη Galleria Moderna και τη Villa Valguanera.



Ένας κάτοικος της περιοχής που μένει δίπλα στη Villa Valguanera, δήλωσε στην Daily Mail: «Βγήκα από το σπίτι μου για να πάω για ψώνια και πήρα μια παράκαμψη περνώντας από τη βίλα, όταν δύο άντρες μου όρμησαν. Φορούσαν μαύρα μπλουζάκια με τη λέξη “ασφάλεια” και με ρώτησαν τι έκανα. Τους είπα ότι μένω εδώ και πήγαινα για ψώνια. Νόμιζαν ότι ήμουν παπαράτσι».



Ο δήμαρχος απαντά στις διαμαρτυρίες με «διεθνή προβολή» Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Repubblica, ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο Σγκάλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή της πόλης από το ζευγάρι. «Το γεγονός ότι μια καλλιτέχνιδα παγκόσμιας κλάσης όπως η Ντούα Λίπα επέλεξε το Παλέρμο για να γιορτάσει τον γάμο της και το έκανε μόλις ένα χρόνο μετά την προηγούμενη επίσκεψή της, επιβεβαιώνει πόσο ελκυστική είναι σήμερα η πόλη σε διεθνές επίπεδο».



Στη συνέχεια, στις διαμαρτυρίες των κατοίκων, ανέφερε: «Κατανοώ την ταλαιπωρία που προκαλούν εκδηλώσεις αυτής της κλίμακας και λυπάμαι αν κάποιος χρειαστεί να αντιμετωπίσει προσωρινές περιοριστικές ρυθμίσεις. Γνωρίζουμε ότι οι έκτακτες εκδηλώσεις μπορεί να προκαλέσουν δυσαρέσκεια σε ορισμένους, αλλά πρόκειται για εκδηλώσεις περιορισμένης διάρκειας. Όλα τα μέτρα που υιοθετήθηκαν σχεδιάστηκαν πρωτίστως για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εμπλεκομένων και του κοινού».



«Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ενίσχυση της εικόνας του Παλέρμο από περιστάσεις όπως αυτή. Η διεθνής προβολή που δημιουργείται από εκδηλώσεις αυτής της κλίμακας συμβάλλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της πόλης και στη δημιουργία οικονομικών οφελών», συμπλήρωσε.



Ο Αντόνιο Ρίνι από το τμήμα τουρισμού του δήμου του Παλέρμο, δήλωσε: «Για εμάς, το γεγονός ότι ο γάμος της Ντούα Λίπα θα γίνει εδώ αποτελεί μεγάλη τιμή, ενώ η υποδοχή που θα τους επιφυλαχθεί θα προωθήσει την πόλη στη διεθνή σκηνή. Αρκετοί διεθνείς καλλιτέχνες θα φτάσουν στο Παλέρμο για τον γάμο».