Καταδικάστηκαν πέντε μέλη των Hells Angels στην Ηγουμενίτσα, επί ποδός η αστυνομία για την «απόβαση» 5.000 μοτοσικλετιστών
Καταδικάστηκαν πέντε μέλη των Hells Angels στην Ηγουμενίτσα, επί ποδός η αστυνομία για την «απόβαση» 5.000 μοτοσικλετιστών
Συνελήφθησαν με μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές
Ποινές φυλάκισης επιβλήθηκαν στους πέντε μοτοσικλετιστές των Hell Angels, οι οποίοι συνελήφθησαν στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα για κατοχή αντικειμένων που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου για τους τέσσερις Πολωνούς και τον Ρώσο υπήκοο, κάτοικο Λιθουανίας, το δικαστήριο ανακοίνωσε τις ποινές φυλάκισης που επέβαλλε στους συλληφθέντες.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στους τρεις από τους τέσσερις Πολωνούς μοτοσικλετιστές επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, ενώ στον τέταρτο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή. Αντίστοιχα, και σε έναν Ρώσο επιβλήθηκε ποινή 12 μηνών με αναστολή, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα.
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Οι ποινές μετατράπηκαν προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές. Συγκεκριμένα, τρεις από τους καταδικασθέντες καλούνται να καταβάλουν από 1.200 ευρώ, ενώ οι άλλοι δύο από 800 ευρώ. Όλοι οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
Κατά τις απολογίες τους, οι πέντε μοτοσυκλετιστές δήλωσαν ότι είναι δόκιμα μέλη των Hells Angels και υποστήριξαν ότι τα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή τους – μεταξύ των οποίων μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές – δεν απαγορεύονται στις χώρες προέλευσής τους. Όπως ανέφεραν, τα μαχαίρια χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία τροφίμων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και για τον καθαρισμό των μοτοσυκλετών τους, ενώ χαρακτήρισαν το γκλοπ ως αναμνηστικό αντικείμενο.
Μετά την ολοκλήρωση της δίκης, ένας από τους Πολωνούς μοτοσυκλετιστές δήλωσε ότι η ομάδα τους είχε περάσει από πέντε χώρες χωρίς να υποβληθεί σε ανάλογο έλεγχο, επισημαίνοντας πως τα μέλη της λέσχης σκοπεύουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ηγουμενίτσα.
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Την ίδια ώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία στην Ηγουμενίτσα, ενόψει της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels στο Δρέπανο. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, περίπου 2.000 μοτοσυκλετιστές έχουν ήδη φθάσει στην περιοχή, ενώ ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ενδέχεται να αγγίξει τις 5.000.
Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ενισχυμένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, στελεχών του Λιμενικού Σώματος και τελωνειακών αρχών, με ελέγχους στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και κατά μήκος των οδικών αξόνων που οδηγούν στο Δρέπανο.
Η λέσχη Hells Angels, που ιδρύθηκε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1940, διαθέτει παρουσία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Νότιας Αμερικής, της Αυστραλίας και της Ρωσίας. Κατά καιρούς έχει βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών και καταγγελιών για εμπλοκή σε σοβαρές παράνομες δραστηριότητες, ενώ η διεθνής συγκέντρωση που είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το 2015 είχε στιγματιστεί από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 40χρονου άνδρα.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στους τρεις από τους τέσσερις Πολωνούς μοτοσικλετιστές επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, ενώ στον τέταρτο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή. Αντίστοιχα, και σε έναν Ρώσο επιβλήθηκε ποινή 12 μηνών με αναστολή, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα.
Οι ποινές μετατράπηκαν προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές. Συγκεκριμένα, τρεις από τους καταδικασθέντες καλούνται να καταβάλουν από 1.200 ευρώ, ενώ οι άλλοι δύο από 800 ευρώ. Όλοι οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
Κατά τις απολογίες τους, οι πέντε μοτοσυκλετιστές δήλωσαν ότι είναι δόκιμα μέλη των Hells Angels και υποστήριξαν ότι τα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή τους – μεταξύ των οποίων μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές – δεν απαγορεύονται στις χώρες προέλευσής τους. Όπως ανέφεραν, τα μαχαίρια χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία τροφίμων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και για τον καθαρισμό των μοτοσυκλετών τους, ενώ χαρακτήρισαν το γκλοπ ως αναμνηστικό αντικείμενο.
Μετά την ολοκλήρωση της δίκης, ένας από τους Πολωνούς μοτοσυκλετιστές δήλωσε ότι η ομάδα τους είχε περάσει από πέντε χώρες χωρίς να υποβληθεί σε ανάλογο έλεγχο, επισημαίνοντας πως τα μέλη της λέσχης σκοπεύουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ηγουμενίτσα.
Την ίδια ώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία στην Ηγουμενίτσα, ενόψει της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels στο Δρέπανο. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, περίπου 2.000 μοτοσυκλετιστές έχουν ήδη φθάσει στην περιοχή, ενώ ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ενδέχεται να αγγίξει τις 5.000.
Αυξημένα μέτρα στην Ηγουμενίτσα
Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ενισχυμένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, στελεχών του Λιμενικού Σώματος και τελωνειακών αρχών, με ελέγχους στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και κατά μήκος των οδικών αξόνων που οδηγούν στο Δρέπανο.
Η λέσχη Hells Angels, που ιδρύθηκε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1940, διαθέτει παρουσία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Νότιας Αμερικής, της Αυστραλίας και της Ρωσίας. Κατά καιρούς έχει βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών και καταγγελιών για εμπλοκή σε σοβαρές παράνομες δραστηριότητες, ενώ η διεθνής συγκέντρωση που είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το 2015 είχε στιγματιστεί από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 40χρονου άνδρα.
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