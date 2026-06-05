Ταμίλα Κουλίεβα: Στην αρχή αρνιόμουν να υποδυθώ γυναίκες από τη Ρωσία γιατί σίγουρα θα με στιγμάτιζε
Ταμίλα Κουλίεβα: Στην αρχή αρνιόμουν να υποδυθώ γυναίκες από τη Ρωσία γιατί σίγουρα θα με στιγμάτιζε
Θα μου ήταν δύσκολο να ξεφύγω από αυτό, εξήγησε η ηθοποιός
Γυναίκες από τη Ρωσία, από όπου κατάγεται, αρνιόταν να υποδυθεί η Ταμίλα Κουλίεβα όταν δεχόταν αντίστοιχες προτάσεις στην αρχή της καριέρας της στην Ελλάδα, καθώς θεωρούσε ότι θα τη στιγμάτιζε.
Όπως εξήγησε η ηθοποιός στην εκπομπή «Buongiorno» την Παρασκευή 5 Ιουνίου, πίστευε ότι κάτι τέτοιο θα την ακολουθούσε στην μετέπειτα πορεία της και δεν θα μπορούσε να ξεφύγει εύκολα. Στην ίδια συνέντευξη, αποκάλυψε πως ο γιος της τη βοήθησε να μάθει ελληνικά, σημειώνοντας πως μεγάλωσε μαζί του.
Η Ταμίλα Κουλίεβα επισήμανε πως πλέον θα μπορούσε να υποδυθεί γυναίκα από τη Ρωσία: «Κυρίως στην αρχή μου έγιναν προτάσεις να υποδυθώ γυναίκες από τη Ρωσία, αλλά προσπάθησα να μην ανταποκριθώ σε αυτούς τους ρόλους. Δεν το ήθελα γιατί θα με στιγμάτιζε σίγουρα. Τώρα δεν με πειράζει. Τότε είχα σκεφτεί ότι θα με πάει έτσι, γιατί όλοι έχουμε μία τάση να βάζουμε ταμπέλες και θα μου ήταν δύσκολο να ξεφύγω από αυτό. Βρέθηκα σε μία άλλη χώρα που μου ταίριαξε πάρα πολύ και συνέχισα να εξασκώ το επάγγελμα που είχα σπουδάσει, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Σκέφτηκα να προστατεύσω τον εαυτό μου ίσως βλέποντας και άλλους ηθοποιούς και από το Χόλιγουντ. Με βοήθησε πάρα πολύ και το γεγονός ότι το φιζίκ μου είναι μεσογειακό», είπε.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για την αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ίδια τη δουλειά της, η Ταμίλα Κουλίεβα ανέφερε πως δεν ήταν το ίδιο αυστηρή ως μητέρα: «Νομίζω ότι επειδή έχω βιώσει πολλά "όχι" από την οικογένειά μου, ήμουν πολύ του "ναι". Δεν έλεγα όχι. Είχε πολύ συζήτηση και πολύ "εμένα θα μου άρεσε...", "εγώ θα έκανα...". Δεν ήμουν πολύ αυστηρή. Τα παιδιά μας είναι άλλες προσωπικότητες, δεν είναι εμείς. Ο γιος μου τώρα είναι 35, έγινε πριν δύο μέρες. Το λατρεύω. Είναι ίδιος πατέρας του, αλλά έχει τα μάτια μου, κάτι στο βλέμμα του. Είναι σαν να μεγαλώσαμε γιατί, γιατί ήμουν μικρή και με βοήθησε ακόμα και να μάθω ελληνικά. Σαν να έμαθα μαζί του. Πάντα σκεφτόμουν ότι τα παιδιά μας είναι άλλοι, δεν μας ανήκουν, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ακούμε και τα δικά τους θέλω κυρίως και να είμαστε από κοντά χωρίς να επιβάλλουμε», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον ΛΕΞ: «Τον ΛΕΞ τον εκτιμώ πολύ. Βεβαίως και έχω πάει σε συναυλία του και έχουμε συνεργαστεί. Στην πρώτη μου σκηνοθεσία, μου έδωσε τα τραγούδια του και τα χρησιμοποίησα στην παράσταση. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μου έκανε, που μου έδωσε τα τραγούδια του να τα χρησιμοποιήσω στην παράσταση, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει», δήλωσε.
Όπως εξήγησε η ηθοποιός στην εκπομπή «Buongiorno» την Παρασκευή 5 Ιουνίου, πίστευε ότι κάτι τέτοιο θα την ακολουθούσε στην μετέπειτα πορεία της και δεν θα μπορούσε να ξεφύγει εύκολα. Στην ίδια συνέντευξη, αποκάλυψε πως ο γιος της τη βοήθησε να μάθει ελληνικά, σημειώνοντας πως μεγάλωσε μαζί του.
Η Ταμίλα Κουλίεβα επισήμανε πως πλέον θα μπορούσε να υποδυθεί γυναίκα από τη Ρωσία: «Κυρίως στην αρχή μου έγιναν προτάσεις να υποδυθώ γυναίκες από τη Ρωσία, αλλά προσπάθησα να μην ανταποκριθώ σε αυτούς τους ρόλους. Δεν το ήθελα γιατί θα με στιγμάτιζε σίγουρα. Τώρα δεν με πειράζει. Τότε είχα σκεφτεί ότι θα με πάει έτσι, γιατί όλοι έχουμε μία τάση να βάζουμε ταμπέλες και θα μου ήταν δύσκολο να ξεφύγω από αυτό. Βρέθηκα σε μία άλλη χώρα που μου ταίριαξε πάρα πολύ και συνέχισα να εξασκώ το επάγγελμα που είχα σπουδάσει, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Σκέφτηκα να προστατεύσω τον εαυτό μου ίσως βλέποντας και άλλους ηθοποιούς και από το Χόλιγουντ. Με βοήθησε πάρα πολύ και το γεγονός ότι το φιζίκ μου είναι μεσογειακό», είπε.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για την αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ίδια τη δουλειά της, η Ταμίλα Κουλίεβα ανέφερε πως δεν ήταν το ίδιο αυστηρή ως μητέρα: «Νομίζω ότι επειδή έχω βιώσει πολλά "όχι" από την οικογένειά μου, ήμουν πολύ του "ναι". Δεν έλεγα όχι. Είχε πολύ συζήτηση και πολύ "εμένα θα μου άρεσε...", "εγώ θα έκανα...". Δεν ήμουν πολύ αυστηρή. Τα παιδιά μας είναι άλλες προσωπικότητες, δεν είναι εμείς. Ο γιος μου τώρα είναι 35, έγινε πριν δύο μέρες. Το λατρεύω. Είναι ίδιος πατέρας του, αλλά έχει τα μάτια μου, κάτι στο βλέμμα του. Είναι σαν να μεγαλώσαμε γιατί, γιατί ήμουν μικρή και με βοήθησε ακόμα και να μάθω ελληνικά. Σαν να έμαθα μαζί του. Πάντα σκεφτόμουν ότι τα παιδιά μας είναι άλλοι, δεν μας ανήκουν, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ακούμε και τα δικά τους θέλω κυρίως και να είμαστε από κοντά χωρίς να επιβάλλουμε», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον ΛΕΞ: «Τον ΛΕΞ τον εκτιμώ πολύ. Βεβαίως και έχω πάει σε συναυλία του και έχουμε συνεργαστεί. Στην πρώτη μου σκηνοθεσία, μου έδωσε τα τραγούδια του και τα χρησιμοποίησα στην παράσταση. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μου έκανε, που μου έδωσε τα τραγούδια του να τα χρησιμοποιήσω στην παράσταση, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει», δήλωσε.
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