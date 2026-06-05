Ταμίλα Κουλίεβα: Στην αρχή αρνιόμουν να υποδυθώ γυναίκες από τη Ρωσία γιατί σίγουρα θα με στιγμάτιζε

Μιλώντας για την αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ίδια τη δουλειά της, η Ταμίλα Κουλίεβα ανέφερε πως δεν ήταν το ίδιο αυστηρή ως μητέρα: «Νομίζω ότι επειδή έχω βιώσει πολλά "όχι" από την οικογένειά μου, ήμουν πολύ του "ναι". Δεν έλεγα όχι. Είχε πολύ συζήτηση και πολύ "εμένα θα μου άρεσε...", "εγώ θα έκανα...". Δεν ήμουν πολύ αυστηρή. Τα παιδιά μας είναι άλλες προσωπικότητες, δεν είναι εμείς. Ο γιος μου τώρα είναι 35, έγινε πριν δύο μέρες. Το λατρεύω. Είναι ίδιος πατέρας του, αλλά έχει τα μάτια μου, κάτι στο βλέμμα του. Είναι σαν να μεγαλώσαμε γιατί, γιατί ήμουν μικρή και με βοήθησε ακόμα και να μάθω ελληνικά. Σαν να έμαθα μαζί του. Πάντα σκεφτόμουν ότι τα παιδιά μας είναι άλλοι, δεν μας ανήκουν, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ακούμε και τα δικά τους θέλω κυρίως και να είμαστε από κοντά χωρίς να επιβάλλουμε», είπε.









Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον ΛΕΞ: «Τον ΛΕΞ τον εκτιμώ πολύ. Βεβαίως και έχω πάει σε συναυλία του και έχουμε συνεργαστεί. Στην πρώτη μου σκηνοθεσία, μου έδωσε τα τραγούδια του και τα χρησιμοποίησα στην παράσταση. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μου έκανε, που μου έδωσε τα τραγούδια του να τα χρησιμοποιήσω στην παράσταση, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει», δήλωσε.



Κλείσιμο Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον ΛΕΞ: «Τον ΛΕΞ τον εκτιμώ πολύ. Βεβαίως και έχω πάει σε συναυλία του και έχουμε συνεργαστεί. Στην πρώτη μου σκηνοθεσία, μου έδωσε τα τραγούδια του και τα χρησιμοποίησα στην παράσταση. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μου έκανε, που μου έδωσε τα τραγούδια του να τα χρησιμοποιήσω στην παράσταση, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει», δήλωσε.