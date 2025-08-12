Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση μετά από επίσημη καταγγελία, τα χρήματα επιστρέφονται στον πελάτη
Ακόμα ένα περιστατικό υπερχρέωσης από ταξιτζή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς οδηγός φέρεται να ζήτησε υπέρογκο ποσό για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά έως τη λεωφόρο Συγγρού.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου των οδηγών ταξί ανέφερε ότι τέτοιου είδους καταγγελίες καταγράφονται σχεδόν καθημερινά. Όπως είπε, έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου το αντίτιμο της διαδρομής ανέρχεται σε εκατοντάδες ευρώ, ιδίως από το αεροδρόμιο, με το ταξίμετρο να μην λειτουργεί. Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, οδηγός φέρεται να ζήτησε 90 ευρώ για την εν λόγω διαδρομή από τον Πειραιά στη Συγγρού.
Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι, εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση μετά από επίσημη καταγγελία, τα χρήματα επιστρέφονται στον πελάτη.
Οι εκπρόσωποι των οδηγών ζητούν συναντήσεις με τα αρμόδια υπουργεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου και προτείνουν ενίσχυση της αστυνόμευσης σε σημεία με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως το Μοναστηράκι, το αεροδρόμιο και το λιμάνι του Πειραιά, με παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με τους ίδιους, παρόμοια περιστατικά εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές με έντονη νυχτερινή ζωή και μεγάλες αφίξεις επισκεπτών.
