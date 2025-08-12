ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
ΕΛΛΑΔΑ
Ταξιτζής Λεωφόρος Συγγρού Λιμάνι Πειραιά Οδηγός ταξί

Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού

Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση μετά από επίσημη καταγγελία, τα χρήματα επιστρέφονται στον πελάτη

Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
83 ΣΧΟΛΙΑ
Ακόμα ένα περιστατικό υπερχρέωσης από ταξιτζή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς οδηγός φέρεται να ζήτησε υπέρογκο ποσό για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά έως τη λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου των οδηγών ταξί ανέφερε ότι τέτοιου είδους καταγγελίες καταγράφονται σχεδόν καθημερινά. Όπως είπε, έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου το αντίτιμο της διαδρομής ανέρχεται σε εκατοντάδες ευρώ, ιδίως από το αεροδρόμιο, με το ταξίμετρο να μην λειτουργεί. Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, οδηγός φέρεται να ζήτησε 90 ευρώ για την εν λόγω διαδρομή από τον Πειραιά στη Συγγρού.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι, εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση μετά από επίσημη καταγγελία, τα χρήματα επιστρέφονται στον πελάτη.


Οι εκπρόσωποι των οδηγών ζητούν συναντήσεις με τα αρμόδια υπουργεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου και προτείνουν ενίσχυση της αστυνόμευσης σε σημεία με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως το Μοναστηράκι, το αεροδρόμιο και το λιμάνι του Πειραιά, με παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με τους ίδιους, παρόμοια περιστατικά εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές με έντονη νυχτερινή ζωή και μεγάλες αφίξεις επισκεπτών.

Ειδήσεις σήμερα:

No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο

Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο

Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
83 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης