Τζένιφερ Λόπεζ: Με μαύρη παγιέτα και φούξια σατέν δημιουργία στην πρεμιέρα της ταινίας της

Τζένιφερ Λόπεζ με το εντυπωσιακό σατέν φόρεμα με παγιέτα, που επέλεξε να βάλει στην πρεμιέρα της ταινίας της «Office Romance» στο Λονδίνο.

BFI Southbank μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Μπρετ Γκόλντσταϊν

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Μπρετ Γκόλντσταϊν εμφανίστηκε

με μπλε κοστούμι, ενώ στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» και ο σκηνοθέτης Ολ Πάρκερ, ο οποίος πόζαρε

στο κόκκινο χαλί μαζί με τον γιο του Τζόμπε και τη μεγαλύτερη κόρη του Ρίπλεϊ.

Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης, οι Έιμι Σεντάρις, Μπέτι Γκίλπιν, Τόνι Πλάνα, Τζάκι Σάντλερ, Γουίλ Σάσο, Λίζα Γκίλροϊ, Μισέλ Χαρντ, Τόνι Χέιλ και Έντουαρντ Τζέιμς Όλμος.

Το φιλμ, σε σενάριο των Μπρετ Γκόλντσταϊν και Τζο Κέλι, ακολουθεί την Jackie Cruz (Τζένιφερ Λόπεζ), μια ισχυρή CEO αεροπορικής εταιρείας που ερωτεύεται τον Daniel Blanchflower, έναν δικηγόρο που μόλις έχει προσληφθεί στην εταιρεία (Μπρετ Γκόλντσταϊν).

Σύμφωνα με το Just Jared, η ρομαντική κομεντί «Office Romance» θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 5 Ιουνίου.



Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image



Όλα τα βλέμματα τράβηξε ηΗ τραγουδίστρια και ηθοποιός έδωσε το «παρών» στοΗ σταρ φωτογραφήθηκε με μια haute couture δημιουργία του σχεδιαστή Ρίτσαρντ Κουίν από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026.Το σύνολο ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, συνδυάζοντας ένα κομψό επάνω μέρος με μια σατέν ντραπέ φούστα σε έντονη φούξια απόχρωση. Την εμφάνιση απογείωσε ένας φιόγκος με πέρλες, που έδωσε στο look μια πιο εκκεντρική διάσταση. Η Τζένιφερ Λόπεζ ολοκλήρωσε το look της με μαύρο clutch Tyler Ellis και εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια.