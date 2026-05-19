Βίγκαν στη Βρετανία αυτοκτόνησε λόγω της διατροφής της, είχε παραισθήσεις από την έλλειψη βασικής βιταμίνης

Την Τζορτζίνα Όουεν βρήκαν κρεμασμένη μέσα στο σπίτι της το 2019, με τους ιατροδικαστές να αποφαίνονται και επίσημα πλέον ότι έβαλε τέλος στη ζωή της γιατί έπασχε από ψευδαισθήσεις που τις προκάλεσε η ανεπάρκεια σε βιταμίνη Β12





University student, 21, took her own life after vegan diet caused severe B12 deficiency and delusional beliefs, inquest rules



Georgina Owen, a Swansea University student from Saffron Walden, Essex, had followed a strict plant-based vegan diet since 2016 for environmental…

«Ξέχασε να πάρει τα συμπληρώματά της» Τα οστρακοειδή, το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά είναι πλούσια σε αυτή τη θρεπτική ουσία, η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη διατήρηση του νευρικού συστήματος και του DNA. Ωστόσο, η βιταμίνη B12 είναι δύσκολο να αποκτηθεί αποκλειστικά μέσω vegan διατροφής και οι βίγκαν πρέπει να τη λαμβάνουν μέσω συμπληρωμάτων ή εμπλουτισμένων τροφών. Η ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει αναιμία, νευρολογικά και ψυχολογικά προβλήματα.



Όπως προέκυψε κατά τη δικαστική εξέταση της υπόθεσης, η Τζορτζίνα είχε πει στην οικογένειά της ότι «ξέχασε» να πάρει τα συμπληρώματά της, αλλά είχε αγοράσει ένα «βιολογικό» σπρέι από τον Καναδά για να αναπληρωθεί. Ωστόσο, όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, οι αιματολογικές εξετάσεις μετά τον θάνατό της έδειξαν έλλειψη της βιταμίνης.



Από την πλευρά της η ιατροδικαστής, ανέφερε ότι η 21χρονη παρουσίαζε «ασυνήθιστα ασταθή συμπεριφορά» τους τελευταίους μήνες πριν τον θάνατό της και ότι τα προσωπικά ημερολόγιά της έδειχναν «κατάπτωση» της ψυχικής της υγείας.

«Είχε βιώσει εξωσωματική εμπειρία» «Η οικογένειά της ανέφερε ότι τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τον θάνατό της σκεφτόταν συνεχώς την κατάσταση του κόσμου και τη θέση της σε αυτόν. Η Τζορτζίνα έκανε τακτικά διαλογισμό και είχε αναφέρει στην οικογένειά της πρόσφατο γεγονός διαλογισμού, όπου είχε βιώσει εξωσωματική εμπειρία, κάτι που την αναστάτωσε πολύ», συμπλήρωσε η ιατροδικαστής.



Η οικογένεια είχε οργανώσει ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση του άγχους που παρατηρούσε και είχε προγραμματίσει να τη μεταφέρει ξανά στην Ουαλία στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς ετοιμαζόταν να συνεχίσει τις σπουδές της, έχοντας σχεδιάσει επίσης να κάνει σερφ το Σαββατοκύριακο. Την ίδια μέρα, όμως, βρέθηκε κρεμασμένη στο σπίτι της. Οι διασώστες προσπάθησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Κέιμπριτζ, όπου κατέληξε δύο ημέρες αργότερα.



Μετά τον θάνατό της, διεξήχθησαν έρευνες για να αξιολογηθεί αν η έλλειψη βιταμίνης B12 προκλήθηκε από τη βίγκαν διατροφή της και αν αυτή η ανεπάρκεια προκάλεσε ψυχιατρικές εκδηλώσεις. Τρεις ειδικοί εξέτασαν τις αιματολογικές εξετάσεις και διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσματα ήταν συμβατά με ανεπάρκεια B12, ενώ αναφέρθηκε ότι παρουσίαζε «αόριστα σημάδια γνωστικής εξασθένησης, άγχους, δυσκολία στη λήψη απλών αποφάσεων και κόπωση».



Σταδιακά εξελισσόμενο ψυχιοατρικό επεισόδιο Τα συμπτώματα υποδήλωναν «σταδιακά εξελισσόμενο ψυχιατρικό πρόβλημα που κορυφώθηκε με ψευδαισθήσεις», όπως εκφράστηκε σε σημείωμα που βρέθηκε μαζί με το σώμα της. Ο ιατροδικαστής κατέληξε ότι η φοιτήτρια πέθανε ενώ «πιθανότατα υπέφερε από ψευδαισθήσεις που προκλήθηκαν από ανεπάρκεια βιταμίνης B12, η οποία αναπτύχθηκε άμεσα λόγω της βίγκαν διατροφής της».



Σημειώνεται ότι η Κοινωνία των Βίγκαν, επίσημος φορέας στη βρετανία, συνιστά σε όλους τους βίγκαν να λαμβάνουν συμπληρώματα B12 για να αποφύγουν συμπτώματα που κυμαίνονται από κόπωση έως ψευδαισθήσεις και αλλαγές προσωπικότητας, προειδοποιώντας ότι η αποφυγή συμπληρωμάτων ή εμπλουτισμένων τροφών αποτελεί «επικίνδυνο πείραμα».



Ο πατέρας της αδικοχαμένης γυναίκας, είχε δηλώσει πριν την ολοκλήρωση της νεκροψίας ότι φοβόταν πως η έλλειψη B12 συνέβαλε στον θάνατο της κόρης του. «Η Τζορτζίνα έπαιρνε τα συμπληρώματα B12 μόνο περιστασιακά. Δυστυχώς έγινε ψυχωτική και έδωσε τέλος στη ζωή της, υποφέροντας από “οξύ επεισόδιο ψευδαισθήσεων”. Πιστεύω ακράδαντα ότι η έλλειψη B12 έπαιξε ρόλο», ανέφερε.