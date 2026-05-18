Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη: Το «μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς» του ίδιου, η ανακοίνωση από τα Χανιά και η εκδήλωση στην Ανατολική Αττική
Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη: Το «μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς» του ίδιου, η ανακοίνωση από τα Χανιά και η εκδήλωση στην Ανατολική Αττική
Με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση του πρώην υπουργού, Νίκου Παππά, καθώς στελέχη που πρόσκεινται στον ίδιο συγκεντρώθηκαν χθες, για να αποτιμήσουν την νέα εσωκομματική κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ
Στα ύψη έχει φτάσει η εσωκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τη διαγραφή του βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα κι ενώ ο τελευταίος απηύθυνε χθες κάλεσμα σε βουλευτές, στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να αντιδράσουν για την αδικία σε βάρος του, όπως τόνισε.
Μιλώντας σε εκδήλωση του Δήμου Σφακίων χθες, «μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς» σχολίασε με νόημα ο κ. Πολάκης αναφερόμενος στη γεωπολιτική κατάσταση και ενώ προηγουμένως με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Χανίων ζητούσε την ανάκληση της διαγραφής του.
Αποφάσεις οι οποίες παίρνονται με προσωπική ευθύνη σε μια εποχή δύσκολη για τον ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. και την Αριστερά δεν βοηθούν στην συγκρότηση της ενιαίας προοδευτικής πρότασης που έχει ανάγκη ο τόπος.
Η ενότητα απαιτεί σύνθεση και συντροφικότητα σε μια μάχη που δεν περισσεύει κανείς.
Ιδιαίτερα ο σ. Παύλος Πολάκης έχει συμβάλλει αποτελεσματικά με γνώση και εργατικότητα σε όλη του την διαδρομή στην ανάδειξη των προβλημάτων του λαού και την επίλυση τους στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. από τις θέσεις ευθύνης που είχε αναλάβει.
Ζητάμε την ανάκληση της απόφασης και την άμεση σύγκλιση των κομματικών διαδικασιών με την μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα για να κλείσει ο κύκλος της εσωστρέφειας που βασανίζει το κόμμα μας.
ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.».
Νωρίτερα χθες, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστος Κιμπιζής επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του πως ο βουλευτής Χανίων δεν δύναται να μετέχει στο εξής ούτε στην Κεντρική Επιτροπή, ούτε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος με βάση το νέο κατασταστικό, επιμένοντας ταυτόχρονα στην ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.
Στην κατεύθυνση αυτή, εκδήλωση για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης διοργανώνει απόψε στο Οινοποιείο Πέτρου, στην Ανατολική Αττική η Κουμουνδούρου με ομιλητές τον πρώην Υπουργό, Νίκο Κοτζιά, τον Πέτρο Κόκκαλη και το Γιάννη Μπουλέκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν το παρών και πολλά στελέχη που πρόσκεινται στο περιβάλλον του Παύλου Πολάκη, ενώ με ενδιαφέρον στο εξής αναμένεται η στάση του πρώην υπουργού, Νίκου Παππά, καθώς στελέχη που πρόσκεινται στον ίδιο συγκεντρώθηκαν χθες, για να αποτιμήσουν την νέα εσωκομματική κατάσταση, μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
Ο τελευταίος δεν αποδέχεται την «έξωσή» του από τα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, επισημαίνοντας σε σχετική ανάρτησή του ότι «πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της ΚΕ από τη μια με τους ex oficio βουλευτές μέλη του από την άλλη», συμπληρώνοντας πως «προφανώς και πρέπει να πάρει θέση και η Επιτροπή Δεοντολογίας για τα ανυπόστατα που ακούγονται, θα απευθυνθώ εγώ σε αυτήν».
Μιλώντας σε εκδήλωση του Δήμου Σφακίων χθες, «μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς» σχολίασε με νόημα ο κ. Πολάκης αναφερόμενος στη γεωπολιτική κατάσταση και ενώ προηγουμένως με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Χανίων ζητούσε την ανάκληση της διαγραφής του.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων:«Με αίσθημα ιδιαίτερης ανησυχίας και προβληματισμού πληροφορηθήκαμε την απόφαση του συντρόφου Προέδρου για την αποπομπή του συντρόφου Βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ.
Αποφάσεις οι οποίες παίρνονται με προσωπική ευθύνη σε μια εποχή δύσκολη για τον ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. και την Αριστερά δεν βοηθούν στην συγκρότηση της ενιαίας προοδευτικής πρότασης που έχει ανάγκη ο τόπος.
Η ενότητα απαιτεί σύνθεση και συντροφικότητα σε μια μάχη που δεν περισσεύει κανείς.
Ιδιαίτερα ο σ. Παύλος Πολάκης έχει συμβάλλει αποτελεσματικά με γνώση και εργατικότητα σε όλη του την διαδρομή στην ανάδειξη των προβλημάτων του λαού και την επίλυση τους στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. από τις θέσεις ευθύνης που είχε αναλάβει.
Ζητάμε την ανάκληση της απόφασης και την άμεση σύγκλιση των κομματικών διαδικασιών με την μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα για να κλείσει ο κύκλος της εσωστρέφειας που βασανίζει το κόμμα μας.
ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.».
Νωρίτερα χθες, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστος Κιμπιζής επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του πως ο βουλευτής Χανίων δεν δύναται να μετέχει στο εξής ούτε στην Κεντρική Επιτροπή, ούτε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος με βάση το νέο κατασταστικό, επιμένοντας ταυτόχρονα στην ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.
Στην κατεύθυνση αυτή, εκδήλωση για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης διοργανώνει απόψε στο Οινοποιείο Πέτρου, στην Ανατολική Αττική η Κουμουνδούρου με ομιλητές τον πρώην Υπουργό, Νίκο Κοτζιά, τον Πέτρο Κόκκαλη και το Γιάννη Μπουλέκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν το παρών και πολλά στελέχη που πρόσκεινται στο περιβάλλον του Παύλου Πολάκη, ενώ με ενδιαφέρον στο εξής αναμένεται η στάση του πρώην υπουργού, Νίκου Παππά, καθώς στελέχη που πρόσκεινται στον ίδιο συγκεντρώθηκαν χθες, για να αποτιμήσουν την νέα εσωκομματική κατάσταση, μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
Ο τελευταίος δεν αποδέχεται την «έξωσή» του από τα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, επισημαίνοντας σε σχετική ανάρτησή του ότι «πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της ΚΕ από τη μια με τους ex oficio βουλευτές μέλη του από την άλλη», συμπληρώνοντας πως «προφανώς και πρέπει να πάρει θέση και η Επιτροπή Δεοντολογίας για τα ανυπόστατα που ακούγονται, θα απευθυνθώ εγώ σε αυτήν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα