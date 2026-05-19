Εγγύηση ενός εκατ. ευρώ πρότεινε η εισαγγελία για τον Τζόναθαν Άντικ της Mango, «είναι αθώος» λέει η οικογένειά του
Δεν θα βρεθούν στοιχεία εναντίον του, λέει η οικογένεια του Τζόναθαν Άντικ
Στη σύλληψη του τον Τζόναθαν Άντικ, ως υπόπτου για τη δολοφονία του πατέρα του, ιδιοκτήτη της εταιρείας Mango, ο οποίος έπεσε από μονοπάτι στο βουνό Μοντσεράτ στις 14 Δεκεμβρίου του 2024, προχώρησε το πρωί της Τρίτης η αστυνομία της Καταλονίας. Ο υιός Αντίκ τελούσε υπό έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η καταλανική αστυνομία τον συνέλαβε και τον παρέδωσε στο δικαστήριο για ανάκριση.
Φρουρούμενος από πέντε αστυνομικούς, ο Άντικ έφτασε στις 12:30 (τοπική ώρα) στα δικαστήρια του Μαρτορέλ, στη Βαρκελώνη, όπου κατέθεσε μόνο σε ερωτήσεις του δικηγόρου του, Κριστόμπαλ Μαρτέλ. Μετά την κατάθεσή του, η εισαγγελία ζήτησε προσωρινή κράτηση με την επιλογή καταβολής εγγύησης ενός εκατομμυρίου ευρώ και το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του. Ο Άντικ μεταφέρθηκε στη συνέχεια στα κρατητήρια του δικαστηρίου, ενώ η εισαγγελία ζήτησε επίσης να επιβληθούν εβδομαδιαίες εμφανίσεις ενώπιον του δικαστηρίου, η αφαίρεση του διαβατηρίου του και η απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί στο σπίτι όπου ζει ο Τζόναθαν Άντικ, μετά από μήνες εικασιών για το αν θα συλληφθεί ή θα κληθεί απευθείας να καταθέσει στο δικαστήριο. Η αστυνομία αποφάσισε τελικά τη σύλληψή του, μόνο για να τον μεταφέρει στο Μαρτορέλ και να τον θέσει στη διάθεση του δικαστηρίου.
Η καταλανική αστυνομία θεωρεί τον Τζόναθαν Άντικ ύποπτο για τον θάνατο του πατέρα του τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους. Μετά από σειρά αντιφάσεων στις δύο καταθέσεις που είχε δώσει ως μάρτυρας, οι ερευνητές προχώρησαν παραπέρα. Στην έξοδο από τα γραφεία της Mango, ζήτησαν το κινητό του, το οποίο παρέδωσε εθελοντικά. Από τότε, αναλύουν τη συσκευή για μηνύματα που θα μπορούσαν να αποδείξουν πιθανό κίνητρο για το φερόμενο έγκλημα.
Ο Ίσακ Άντικ πέθανε σε ηλικία 71 ετών κατά τη διάρκεια εκδρομής στο βουνό Μοντσεράτ, όπου τον συνόδευε μόνο ο Τζόναθαν, ο μεγαλύτερος από τα τρία του παιδιά. Ο ιδρυτής της Mango έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων. Αρχικά, οι αστυνομικοί διερεύνησαν το περιστατικό ως απλό ατύχημα, αλλά οι έρευνες άλλαξαν κατεύθυνση, κυρίως λόγω των αντιφάσεων στις καταθέσεις του Τζόναθαν. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, λίγες ημέρες πριν από το γεγονός, ο μεγαλύτερος γιος είχε επισκεφθεί το ίδιο σημείο, σύμφωνα με πηγές της υπεράσπισης, για να προετοιμάσει την επίσκεψη.
Οι οικογενειακές σχέσεις έγιναν ακόμη πιο περίπλοκες μετά τον θάνατο του επιχειρηματία. Η σύζυγος και τα παιδιά ξεκίνησαν διαμάχη για την κληρονομιά. Η τελευταία διαθήκη του Ίσακ Άντικ, που υπογράφηκε ενώπιον συμβολαιογράφου τον Ιούλιο του 2023, όριζε την ίση κατανομή της κληρονομιάς μεταξύ των τριών παιδιών και περιλάμβανε επιπλέον κληροδότημα, στο οποίο καθορίζονταν συγκεκριμένα ποσά και περιουσιακά στοιχεία για ορισμένα πρόσωπα. Ο επιχειρηματίας - ο πλουσιότερος άνδρας της Καταλονίας με περιουσία εκτιμώμενη σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Forbes - άφησε στη σύντροφό του πέντε εκατομμύρια, ποσό που εκείνη θεωρούσε ανεπαρκές και ζητούσε 70 εκατομμύρια. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, τα παιδιά και η σύντροφος κατέληξαν σε αρχική συμφωνία για να παραμείνει το ποσό περίπου στα 30 εκατομμύρια.
Jonathan Andic arriba als jutjats de Martorell emmanillat i escortat per agents dels Mossos d'Esquadra.— 3CatInfo (@3CatInfo) May 19, 2026
El fill del fundador de Mango passarà a disposició de la jutgessa després de ser detingut per l'homicidi del seu pare https://t.co/aNJGWeWRoP pic.twitter.com/OR2Urxj9Ay
Δεν θα βρεθούν στοιχεία εναντίον του, λέει η οικογένειά τουΗ οικογένεια του Τζόναθαν Άντικ ανακοίνωσε ότι o 45χρονος καταθέτει «στο πλαίσιο της διερεύνησης του δυστυχήματος της 14ης Δεκεμβρίου 2024», ότι δεν μπορεί να παρέχει πληροφορίες λόγω του απόρρητου της έρευνας και ότι η συνεργασία του με τη δικαιοσύνη «ήταν και θα είναι στο μέγιστο επίπεδο». Σε νέα ανακοίνωση, η οικογένεια υπερασπίστηκε την αθωότητά του, λέγοντας πως «δεν υπάρχουν ούτε θα βρεθούν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του» κι εκφράζοντας τη βεβαιότητά τους ότι «η αθωότητά του είναι απόλυτη» και ότι η δικαστική διαδικασία θα το αποδείξει.
La Fiscalía pide un millón de euros de fianza para Jonathan Andic tras ser detenido por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango https://t.co/aMbH5LZ5SF pic.twitter.com/4dGDRxfHfo— EL MUNDO (@elmundoes) May 19, 2026
Τεταμένες σχέσειςΗ έρευνα κατέδειξε ότι πατέρας και γιος είχαν κατά διαστήματα τεταμένες σχέσεις, κυρίως λόγω του ρόλου του Τζόναθαν στη διοίκηση της εταιρείας. Ο Ίσακ Άντικ είχε αφήσει τη διαχείριση της Mango στον μεγαλύτερο γιο του το 2014, αλλά χρειάστηκε να επιστρέψει έναν χρόνο αργότερα για να δημιουργήσει νέα ομάδα και να «αναζωογονήσει» την εταιρεία. Η βιαστική αυτή διαδοχή δεν απέδωσε και, σύμφωνα με πηγές της έρευνας, επηρέασε αρνητικά τη μεταξύ τους σχέση.
