Τραγωδία στη λίμνη Βαϊκάλη: Πέντε νεκροί μετά από ανατροπή hovercraft με τουρίστες, δείτε βίντεο
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι 13 άτομα, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, διασώθηκαν, ορισμένοι με συμπτώματα υποθερμίας
Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο σημείο γνωστό ως «Βράχος της Χελώνας», στην ανατολική όχθη της λίμνης, όταν το όχημα τύπου «Sever-750» ανετράπη υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ των επιβαινόντων βρισκόταν και ο χειριστής του hovercraft.
На Байкале перевернулся катер с туристами. Погибли пять человек— Вот Так (@vottak_tv) May 19, 2026
Всего на борту находилось 18 пассажиров, в том числе дети. При этом вместимость лодки — почти в два раза меньше. Трагедия произошла в районе скалы Черепах.
По информации Baza, капитан катера «Хивус» на воздушной… pic.twitter.com/fIU2cOO8SJ
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι 13 άτομα, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, διασώθηκαν, ορισμένοι με συμπτώματα υποθερμίας. Μία γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραυματισμό στο πόδι, ενώ όλοι οι επιζώντες εξετάστηκαν ιατρικά.
Όπως ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία, οι διασώστες ανέσυραν πέντε σορούς από τα παγωμένα νερά, ενώ η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περίπου 30 διασωστών, μονάδων εξοπλισμού και δυτών.
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το hovercraft φέρεται να μετέφερε σχεδόν διπλάσιο αριθμό επιβατών από τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα, η οποία ανερχόταν σε περίπου 10 άτομα. Επιπλέον, πηγές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αναφέρουν ότι κανένας από τους επιβάτες δεν φορούσε σωσίβιο.
Смерти на совести"дельцов",для которых деньги превыше всего.."Жемчужину"России Байкал,медленно но уверенно,по частям,скупают"толстосумы"и часто НЕ российские.— Валерий (@T4acoNBXIw5seBU) May 19, 2026
....На Байкале потерпело крушение судно: из 18 человек на борту пятеро погибли, сообщает МЧС.
Спасли 13 человек, среди… pic.twitter.com/v7wVbsXDKc
Ο επικεφαλής επιθεωρητής της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών της Μπουριάτια δήλωσε ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές τη στιγμή του δυστυχήματος, με καθαρό ουρανό και χωρίς άνεμο ή κυματισμό, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τα αίτια της ανατροπής, η οποία σημειώθηκε μόλις λίγα μέτρα από την ακτή.
Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για παραβίαση κανόνων ασφαλείας που οδήγησαν σε θανάτους από αμέλεια, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο σοβαρής υπερφόρτωσης του σκάφους.
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η τουριστική εταιρεία που διαχειριζόταν το όχημα, με την ιδιοκτήτρια να ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινικές ευθύνες.
Пять человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале.— Ученик Штирлица4 (@max_otto4) May 19, 2026
Всего на борту было 18 пассажиров, сообщает МЧС. Спасены 13 человек, в том числе ребёнок. Одна женщина пострадала. pic.twitter.com/bCAx9Z5lVa
На Байкале перевернулась аэролодка с туристами — пять человек погибли, 13 спасены.— БИЗНЕС Online (@Businessgazeta) May 19, 2026
По данным прокуратуры Бурятии, судно опрокинулось примерно в 30 м от берега. Предварительная причина крушения — перегруз: модель рассчитана на 10 человек.https://t.co/zstNXPfJ2f pic.twitter.com/Jc4jZaN3s9
