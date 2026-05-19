Τραγωδία στη λίμνη Βαϊκάλη: Πέντε νεκροί μετά από ανατροπή hovercraft με τουρίστες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
λίμνη Βαϊκάλη Σιβηρία

Πέντε τουρίστες από την περιοχή της Μόσχας έχασαν τη ζωή τους όταν ένα hovercraft ανατράπηκε στη Λίμνη Βαϊκάλη, στη Σιβηρία, παρασύροντας συνολικά 18 επιβάτες στα παγωμένα νερά ενός από τα πιο επικίνδυνα αλλά και δημοφιλή χειμερινά τουριστικά σημεία της Ρωσίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο σημείο γνωστό ως «Βράχος της Χελώνας», στην ανατολική όχθη της λίμνης, όταν το όχημα τύπου «Sever-750» ανετράπη υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ των επιβαινόντων βρισκόταν και ο χειριστής του hovercraft.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι 13 άτομα, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, διασώθηκαν, ορισμένοι με συμπτώματα υποθερμίας. Μία γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραυματισμό στο πόδι, ενώ όλοι οι επιζώντες εξετάστηκαν ιατρικά.

Όπως ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία, οι διασώστες ανέσυραν πέντε σορούς από τα παγωμένα νερά, ενώ η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περίπου 30 διασωστών, μονάδων εξοπλισμού και δυτών.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το hovercraft φέρεται να μετέφερε σχεδόν διπλάσιο αριθμό επιβατών από τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα, η οποία ανερχόταν σε περίπου 10 άτομα. Επιπλέον, πηγές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αναφέρουν ότι κανένας από τους επιβάτες δεν φορούσε σωσίβιο.



Ο επικεφαλής επιθεωρητής της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών της Μπουριάτια δήλωσε ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές τη στιγμή του δυστυχήματος, με καθαρό ουρανό και χωρίς άνεμο ή κυματισμό, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τα αίτια της ανατροπής, η οποία σημειώθηκε μόλις λίγα μέτρα από την ακτή.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για παραβίαση κανόνων ασφαλείας που οδήγησαν σε θανάτους από αμέλεια, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο σοβαρής υπερφόρτωσης του σκάφους.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η τουριστική εταιρεία που διαχειριζόταν το όχημα, με την ιδιοκτήτρια να ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινικές ευθύνες.



Η λίμνη Βαϊκάλη, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελεί τη βαθύτερη λίμνη του κόσμου και έναν από τους σημαντικότερους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς στη Σιβηρία, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες που δραστηριοποιούνται πάνω στον παγωμένο της επιφάνεια.

