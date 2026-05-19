Μητσοτάκης στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Ε: Είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα
Μητσοτάκης στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Ε: Είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα
Έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε τη βιομηχανία πρωταγωνιστή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
«Το σύνθημα “το είπαμε, το κάναμε” είναι ένα διαρκές σύνθημα. Παραπάνω από 83 φόρους μειώσαμε», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σχηματάρι, κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola HBC, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να κατευθύνει τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, κάνοντας λόγο για μια συνειδητή στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, σήμερα χρηματοδοτούνται 930 επενδύσεις συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ σε τομείς στους οποίους η χώρα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι «η χώρα μας πορεύεται με αυτοπεποίθηση, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά κρίσεις και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες». Τόνισε παράλληλα ότι αυτή «είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού. Κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον».
Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρά δημοσιονομικά θεμέλια, πάνω στα οποία «χτίζουμε ένα μέλλον που θέλουμε να προσφέρει σιγουριά και ευημερία σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».
Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του ιδιωτικού τομέα, τονίζοντας ότι η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας περνά μέσα από τις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες –όπως είπε– πρέπει να συγκλίνουν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Αναφερόμενος στο επιχειρηματικό περιβάλλον, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση κρατήσεων και εισφορών, αλλά και την παροχή σημαντικών επενδυτικών κινήτρων και προγραμμάτων κατάρτισης.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της παραγωγικότητας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου. «Έχουμε ακόμη πολύ έδαφος να καλύψουμε και πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος του παρελθόντος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό προϋποθέτει επιχειρήσεις με μέγεθος, κλίμακα και επενδύσεις στη σύγχρονη τεχνολογία.
«Χαίρομαι πάντα όταν εγκαινιάζουμε μια επένδυση, πολύ περισσότερο τώρα που ξεκινά μια νέα γραμμή παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον που μετράει 75 χρόνια ζωής» ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Έχουμε αποδείξει ότι η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και γι’ αυτό η βιομηχανική παραγωγή έχει αυξηθεί πάνω από 20% τα τελευταία 7 χρόνια. Έχουμε 3.000 περισσότερες επιχειρήσεις μεταποίησης» συνέχισε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι αυτή «είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού. Κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον».
«Μαζί με τις επιχειρήσεις οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να κατευθύνει τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, κάνοντας λόγο για μια συνειδητή στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, σήμερα χρηματοδοτούνται 930 επενδύσεις συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ σε τομείς στους οποίους η χώρα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι «η χώρα μας πορεύεται με αυτοπεποίθηση, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά κρίσεις και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες». Τόνισε παράλληλα ότι αυτή «είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού. Κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον».
Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρά δημοσιονομικά θεμέλια, πάνω στα οποία «χτίζουμε ένα μέλλον που θέλουμε να προσφέρει σιγουριά και ευημερία σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».
Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του ιδιωτικού τομέα, τονίζοντας ότι η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας περνά μέσα από τις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες –όπως είπε– πρέπει να συγκλίνουν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Αναφερόμενος στο επιχειρηματικό περιβάλλον, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση κρατήσεων και εισφορών, αλλά και την παροχή σημαντικών επενδυτικών κινήτρων και προγραμμάτων κατάρτισης.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της παραγωγικότητας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου. «Έχουμε ακόμη πολύ έδαφος να καλύψουμε και πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος του παρελθόντος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό προϋποθέτει επιχειρήσεις με μέγεθος, κλίμακα και επενδύσεις στη σύγχρονη τεχνολογία.
«Χαίρομαι πάντα όταν εγκαινιάζουμε μια επένδυση, πολύ περισσότερο τώρα που ξεκινά μια νέα γραμμή παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον που μετράει 75 χρόνια ζωής» ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Έχουμε αποδείξει ότι η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και γι’ αυτό η βιομηχανική παραγωγή έχει αυξηθεί πάνω από 20% τα τελευταία 7 χρόνια. Έχουμε 3.000 περισσότερες επιχειρήσεις μεταποίησης» συνέχισε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι αυτή «είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού. Κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον».
«Μαζί με τις επιχειρήσεις οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μητσοτάκης.
Όπως τόνισε «η κυβέρνηση οφείλει να επενδύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στα σημαντικά επενδυτικά κίνητρα και τα προγράμματα κατάρτισης. Το είπαμε και το κάναμε είναι διαρκές σύνθημα: 20 από τους 43 φόρους που μειώσαμε αφορούν ευθέως και τη βιομηχανία ενώ θέλω να επαναλάβω την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στρέψει τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία με αποτέλεσμα να χρηματοδοτούνται 930 επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ».
Η επένδυση αφορά νέα γραμμή παραγωγής ΡΕΤ στο mega plant της Coca-Cola HBC στο Σχηματάρι ύψους 20 εκατ. ευρώ. Παράλληλα ο CEO, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς ανακοίνωσε νεα επένδυση 31 εκατ. ευρω σε Logistics Center νέας γενιάς στην Αθήνα με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2028. Συνολικά ο όμιλος έχει επενδύσει 180 εκατ. ευρώ την τελευταία 5ετια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα