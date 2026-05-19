Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τη Νάπολι ο Κόντε, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο
O Αντόνιο Κόντε υπέγραψε το καλοκαίρι του 2024 τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Νάπολι και στην πρώτη του μόλις σεζόν στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» οδήγησε την ομάδα του ιταλικού νότου στην κατάκτηση του σκουντέτο, ωστόσο δεν θα εξαντλήσει τη συνεργασία του με τους παρτενοπέι.

Όπως αποκάλυψε το απόγευμα της Τρίτης (19/5) ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Ιταλός προπονητής αποφάσισε να φύγει από την Νάπολι στο τέλος της σεζόν, με την απόφαση αυτή να είναι οριστική και ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις να έχει ενημερωθεί εδώ και έναν μήνα.

Μάλιστα, δεν θα υπάρξει ρήτρα αποζημίωσης, με τον ίδιο τον Κόντε να επιθυμεί να αποχωρήσει έναν χρόνο νωρίτερα από τη λήξη της συνεργασίας του με τον σύλλογο και έτσι να μην ενεργοποιείται η ρήτρα αποζημίωσης, που ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Όσον αφορά στον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, ρεπορτάζ στη γειτονική χώρα αναφέρουν πως ο Κόντε δεν σχεδιάζει να επιστρέψει άμεσα στην ποδοσφαιρική δράση σε συλλογικό επίπεδο, την ώρα που αυξάνεται διαρκώς η φημολογία που τον θέλει να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ιταλίας και να παίρνει τη σκυτάλη στον πάγκο των παρτενοπέι ο Μαουρίτσιο Σάρι.


