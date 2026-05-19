Ένας νεκρός στρατιώτης και τουλάχιστον 18 τραυματίες μετά από έκρηξη αυτοκινήτου έξω από κτίριο του Υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό
Στρατιώτες προσπαθούσαν να εξουδετερώσουν μία άλλη βόμβα στην κεντρική συνοικία Μπαμπ Σαρκί, όταν ένα αυτοκίνητο εξερράγη κοντά τους
Μια βόμβα εξερράγη την Τρίτη (19/5) έξω από ένα κτίριο του Υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό, με αποτέλεσμα ένας στρατιώτης να χάσει της ζωή του και να τραυματιστούν περίπου 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και πολίτες.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας στρατιώτες εντόπισαν μια άλλη βόμβα στην κεντρική συνοικία Μπαμπ Σαρκί της πρωτεύουσας της Συρίας. Καθώς προσπαθούσαν να την εξουδετερώσουν, ένα αυτοκίνητο εξερράγη κοντά τους. Η έκρηξη έγινε έξω από ένα κτίριο που συνδέεται με το Υπουργείο Άμυνας.
Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ασθενοφόρων και Έκτακτης Ανάγκης της Συρίας, Νατζίμπ αλ-Νασάν, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο SANA ότι 18 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά την έκρηξη.
A car bomb has reportedly targeted the Armament Management Center in Damascus, with reports of casualties following the explosion. pic.twitter.com/mtZW6sYIdp— Breaking911 (@Breaking911) May 19, 2026
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει κάποιος την ευθύνη για την έκρηξη. Παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν έχουν αποδοθεί στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.
An explosion hit the outskirts of Damascus.— Clash Report (@clashreport) May 19, 2026
Reuters cited a military source saying a car bomb exploded near Syria’s Armament Management Center in the capital. pic.twitter.com/SyeBKIyfKt
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
