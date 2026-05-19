Γιαννακόπουλος: «Την Euroleague δεν θα την βάλουμε εδώ, πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού σχολίασε την αποτυχία στην Ευρώπη και εστιάζει πλέον στους εγχώριους τίτλους
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να τελειώσει τη δουλειά στη σειρά με τη Βαλένθια, αφού μετά το αρχικό 0-2 στη Roig Arena, οι Ισπανοί πέτυχαν τρεις συνεχόμενες νίκες στα playoffs και προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στο Final Four, επικρατώντας των «πράσινων» στο κρίσιμο Game 5.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τη χαμένη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο Telekom Center Athens.
«Την EuroLeague δεν θα τη βάλουμε τελικά εδώ. Ευτυχώς η ΕΟΚ το Κύπελλο το φτιάχνει μεγάλο… Και πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Θα αλλάξω το τραπέζι, θα βάλω ένα μοναστηριακό», ανέφερε δείχνοντας το γνωστό τραπεζάκι στο Σούνιο.
Στο συγκεκριμένο τραπεζάκι τον Ιούνιο του 2024 είχε χωρέσει πρωτάθλημα και Euroleague.
Πηγή:www.gazzetta.gr
