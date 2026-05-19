Οι «φιλορωσικές επιρροές» της Μαρίας Καρυστιανού: Ο επιχειρηματίας, ο καθηγητής, ο δημοσιογράφος
Οι «φιλορωσικές επιρροές» της Μαρίας Καρυστιανού: Ο επιχειρηματίας, ο καθηγητής, ο δημοσιογράφος
Τρία πρόσωπα από το άμεσο περιβάλλον της προέδρου του υπό ανακοίνωση κόμματος έχουν ευθείες αναφορές στη Ρωσία
Τρία πρόσωπα με ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού που ανακοινώνεται επισήμως μεθαύριο Πέμπτη, από τη Θεσσαλονίκη, δίνουν «φιλορωσικό χρώμα» στο εγχείρημα. Πρόκειται για τον επιχειρηματία Γιάννη Μωισίδη που διατηρεί τόσο προσωπική, όσο και επιχειρηματική σχέση με την 53χρονη παιδίατρο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης Στράτο Σιουρδάκη που διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά μέσω διαδικτύου σε Ελληνες και τον πολύπειρο δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό που είναι εγκατεστημένος στη Μόσχα από το μακρινό 1986 και αναμένεται να είναι ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.
Ο κ. Μωισίδης είναι από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές στο διαδίκτυο, ο κ. Σιουρδάκης ήταν εκείνος που χωρίς καμία προσυνεννόηση προέβαλε ζωντανά, μέσω facebook, τη διαδικασία συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα, έχοντας αντιληφθεί τον αντίκτυπο των social media. Ο Θανάσης Αυγερινός, με τη δήλωση «δεν θα μπορούσα να λείπω» έδωσε το στίγμα της ενεργού παρουσίας που θα έχει στο εξής.
Ενας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της διασύνδεσης του κόμματος Καρυστιανού με τη Ρωσία είναι ο επιχειρηματίας Γιάννης Μωισίδης, με τον οποίο η Μαρία Καρυστιανού διατηρεί στενή προσωπική σχέση, ενώ οι δυο τους έχουν κοινή εταιρεία. Πρόκειται για την WhereaboutTravels, με ποσοστό 50% ο καθένας.
Ο κ. Μωισίδης, πατέρας δύο παιδιών, είναι ένας άνθρωπος με πολυσχιδή επιχειρηματική δραστηριότητα, τόσο στην Ελλάδα και την Ολλανδία, όσο και σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Τσεχία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως προκύπτει από το προφίλ του στο Linkedin. Με σπουδές στο Βέλγιο και τη Μεγάλη Βρετανία, ο κ.Μωισίδης έχει ως κύρια δραστηριότητα στον τομέα των συστημάτων πλοήγησης.
Όπως αναφέρει ο ίδιος στη σελίδα του στο Linkedin, το 2011- 12 συμμετείχε ο ως ειδικός εμπειρογνώμων στο διοικητικό συμβούλιο της NIS, εταιρείας που μετείχε στον κρατικό φορέα της Ρωσίας Glonass: Πρόκειται για τον Ρωσικό Κρατικό Πάροχο Δορυφορικών Υπηρεσιών (το ρωσικό GPS). Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν ο μόνος μη Ρώσος που κατέλαβε θέση, έστω και μη εκτελεστικού, μέλους του ΔΣ του φορέα. Σύμφωνα με αναφορές, μάλιστα, η είσοδός του στο ΔΣ είχε γίνει με αφορμή την αντικατάσταση του τότε υπουργού Πολιτικής Προστασίας και στη συνέχεια υπουργού Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού. Εκείνη την περίοδο, ο κ .Μωισίδης φέρεται να ανέπτυξε σχέσεις με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη της Ρωσίας, τις οποίες εξακολουθεί να διατηρεί. Στη συνέχεια, το 2014 ο κ. Μωισίδης, μετακινείται στο Ντουμπάι ως managing director της Space team Int. Η εταιρεία περιγράφεται ως μια ρωσική start up που προωθούσε ρωσική τεχνολογία τηλεματικής στην περιοχή του Κόλπου. Χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία ο κ. Μωισίδης ήταν επίσης εκείνη την περίοδο managing director της Whereabout Ltd στο Άμπου Ντάμπι.
Στις 13 Σεπτεμβρίου του 2022, ο Γιάννης Μωισίδης και η Μαρία Καρυστιανού ιδρύουν την εταιρεία Whereabout Travels με έδρα στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της επιχείρησης είναι το real estate, τόσο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ακινήτων, όσο και την κατασκευή ή και την ανακαίνιση σπιτιών και τουριστικών καταλυμμάτων, αλλά και την οργάνωση ταξιδιωτικών πακέτων. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ στοιχεία στους δύο ισολογισμούς για τα οικονομικά έτη 2023 και 2024 η εταιρεία αυτή εμφανίζει κύκλο εργασιών 1.978 ευρώ και ζημίες που υπερβαίνουν συνολικά για τα δύο έτης τις 11.000 ευρώ. Το 2024 οι δύο εταίροι κατέβαλαν στην εταιρεία 150.000 ευρώ έκαστος.
Ο κ. Μωισίδης είναι από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές στο διαδίκτυο, ο κ. Σιουρδάκης ήταν εκείνος που χωρίς καμία προσυνεννόηση προέβαλε ζωντανά, μέσω facebook, τη διαδικασία συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα, έχοντας αντιληφθεί τον αντίκτυπο των social media. Ο Θανάσης Αυγερινός, με τη δήλωση «δεν θα μπορούσα να λείπω» έδωσε το στίγμα της ενεργού παρουσίας που θα έχει στο εξής.
Ο Έλληνας του ρωσικού GPS
Ενας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της διασύνδεσης του κόμματος Καρυστιανού με τη Ρωσία είναι ο επιχειρηματίας Γιάννης Μωισίδης, με τον οποίο η Μαρία Καρυστιανού διατηρεί στενή προσωπική σχέση, ενώ οι δυο τους έχουν κοινή εταιρεία. Πρόκειται για την WhereaboutTravels, με ποσοστό 50% ο καθένας.
Ο κ. Μωισίδης, πατέρας δύο παιδιών, είναι ένας άνθρωπος με πολυσχιδή επιχειρηματική δραστηριότητα, τόσο στην Ελλάδα και την Ολλανδία, όσο και σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Τσεχία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως προκύπτει από το προφίλ του στο Linkedin. Με σπουδές στο Βέλγιο και τη Μεγάλη Βρετανία, ο κ.Μωισίδης έχει ως κύρια δραστηριότητα στον τομέα των συστημάτων πλοήγησης.
Όπως αναφέρει ο ίδιος στη σελίδα του στο Linkedin, το 2011- 12 συμμετείχε ο ως ειδικός εμπειρογνώμων στο διοικητικό συμβούλιο της NIS, εταιρείας που μετείχε στον κρατικό φορέα της Ρωσίας Glonass: Πρόκειται για τον Ρωσικό Κρατικό Πάροχο Δορυφορικών Υπηρεσιών (το ρωσικό GPS). Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν ο μόνος μη Ρώσος που κατέλαβε θέση, έστω και μη εκτελεστικού, μέλους του ΔΣ του φορέα. Σύμφωνα με αναφορές, μάλιστα, η είσοδός του στο ΔΣ είχε γίνει με αφορμή την αντικατάσταση του τότε υπουργού Πολιτικής Προστασίας και στη συνέχεια υπουργού Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού. Εκείνη την περίοδο, ο κ .Μωισίδης φέρεται να ανέπτυξε σχέσεις με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη της Ρωσίας, τις οποίες εξακολουθεί να διατηρεί. Στη συνέχεια, το 2014 ο κ. Μωισίδης, μετακινείται στο Ντουμπάι ως managing director της Space team Int. Η εταιρεία περιγράφεται ως μια ρωσική start up που προωθούσε ρωσική τεχνολογία τηλεματικής στην περιοχή του Κόλπου. Χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία ο κ. Μωισίδης ήταν επίσης εκείνη την περίοδο managing director της Whereabout Ltd στο Άμπου Ντάμπι.
Στις 13 Σεπτεμβρίου του 2022, ο Γιάννης Μωισίδης και η Μαρία Καρυστιανού ιδρύουν την εταιρεία Whereabout Travels με έδρα στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της επιχείρησης είναι το real estate, τόσο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ακινήτων, όσο και την κατασκευή ή και την ανακαίνιση σπιτιών και τουριστικών καταλυμμάτων, αλλά και την οργάνωση ταξιδιωτικών πακέτων. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ στοιχεία στους δύο ισολογισμούς για τα οικονομικά έτη 2023 και 2024 η εταιρεία αυτή εμφανίζει κύκλο εργασιών 1.978 ευρώ και ζημίες που υπερβαίνουν συνολικά για τα δύο έτης τις 11.000 ευρώ. Το 2024 οι δύο εταίροι κατέβαλαν στην εταιρεία 150.000 ευρώ έκαστος.
Μαθήματα ρωσικών
To δεύτερο πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στην Μαρία Καρυστιανού και έχει άμεση σύνδεση με τη Ρωσία, αφού εκεί δραστηριοποιείται επιχειρηματικά εδώ και τουλάχιστον 12 χρόνια είναι ο Στράτος Σιουρδάκης, ο άνθρωπος πίσω από το βίντεο της συλλογής υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γρατσία.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει στη σελίδα του, μετά το Κέντρο μελέτης Ελληνικής Γλώσσας που λειτουργεί στην Αγία Πετρούπολη, ο κ. Σιουρδάκης ξεκίνησε να λειτουργεί αντίστοιχο, διαδικτυακό, Κέντρο Μελέτης Ρωσικής Γλώσσας. Ένας από τους μαθητές του μάλιστα, όπως ο ίδιος έκανε γνωστό, είναι ο ηθοποιός των βιντεοκασσετών του ΄80 Νίκος Ζιάγκος.
Όπως διαβάζει κανείς στη σελίδα του κ.Σιουρδάκη «Το Κέντρο Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας, που λειτουργούμε στην Αγία Πετρούπολη, έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων εκπαιδευομένων, και τώρα είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε τη γνώση και τις υπηρεσίες μας, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τα ρωσικά σε ένα πρότυπο κέντρο μοναδικό στο είδος του, το οποίο συνδέεται άμεσα με την καρδιά της Ρωσίας». Επιπλέον, σημειώνεται ότι «η ευκαιρία, την οποία προσφέρουμε, δεν περιορίζεται μόνο στη γλωσσική μελέτη. Μέσω του Κέντρου μας, θα μπορέσετε να συνάψετε δεσμούς με ανθρώπους από τη Ρωσία, να αισθανθείτε οικειότητα προτού ακόμη βρεθείτε στην Αγία Πετρούπολη. Το δίκτυό μας σας υποστηρίζει σε κάθε βήμα, κάνοντάς σας να νιώθετε πως δεν είστε μόνοι». Ο κ.Σιουρδάκης πάντως, εμφανίζεται ιδιαίτερα ενεργός στα social media – ο ένας λογαριασμός του μάλιστα εμφανίζει το όνομά του και στα ρωσικά, ενώ σε βίντεό του, δηλώνει το θαυμασμό του στον πολιτισμό και την παράδοση της Ρωσίας, έχοντας ως παράδειγμα έναν νεαρό με παραδοσιακό ρούχο.
Δείτε το βίντεο:
Απόφοιτος του σπουδαίου πανεπιστημίου Λομονόσοφ, αρχικά του τομέα της Φιλοσοφίας και ακολούθως της δημοσιογραφίας, ο Θανάσης Αυγερινός γεννήθηκε στου Ζωγράφου και εγκαταστάθηκε στην τότε Σοβιετική Ενωση το 1986.
Επί δεκαετίες εργάζεται ως ανταποκριτής ελληνικών μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία. Εχει επίσης διατελέσει ανταποκριτής και του ΑΠΕ. Στην κάλυψη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία viral έχουν γίνει κατ' επανάληψη οι on air αντιπαραθέσεις του με τον ανταποκριτή του Open στο Βερολίνο, Παντελή Βαλασσόπουλο.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει στη σελίδα του, μετά το Κέντρο μελέτης Ελληνικής Γλώσσας που λειτουργεί στην Αγία Πετρούπολη, ο κ. Σιουρδάκης ξεκίνησε να λειτουργεί αντίστοιχο, διαδικτυακό, Κέντρο Μελέτης Ρωσικής Γλώσσας. Ένας από τους μαθητές του μάλιστα, όπως ο ίδιος έκανε γνωστό, είναι ο ηθοποιός των βιντεοκασσετών του ΄80 Νίκος Ζιάγκος.
@greek_online_stratosa Ο Ζιάγκος Νίκος ο γνωστός ηθοποιόςτων 80s έδωσε το παρών! ✍️🕊 #xekiname ♬ πρωτότυπος ήχος - 🇬🇷Στράτος ΣιουρδάκηςСтрáтос
Όπως διαβάζει κανείς στη σελίδα του κ.Σιουρδάκη «Το Κέντρο Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας, που λειτουργούμε στην Αγία Πετρούπολη, έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων εκπαιδευομένων, και τώρα είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε τη γνώση και τις υπηρεσίες μας, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τα ρωσικά σε ένα πρότυπο κέντρο μοναδικό στο είδος του, το οποίο συνδέεται άμεσα με την καρδιά της Ρωσίας». Επιπλέον, σημειώνεται ότι «η ευκαιρία, την οποία προσφέρουμε, δεν περιορίζεται μόνο στη γλωσσική μελέτη. Μέσω του Κέντρου μας, θα μπορέσετε να συνάψετε δεσμούς με ανθρώπους από τη Ρωσία, να αισθανθείτε οικειότητα προτού ακόμη βρεθείτε στην Αγία Πετρούπολη. Το δίκτυό μας σας υποστηρίζει σε κάθε βήμα, κάνοντάς σας να νιώθετε πως δεν είστε μόνοι». Ο κ.Σιουρδάκης πάντως, εμφανίζεται ιδιαίτερα ενεργός στα social media – ο ένας λογαριασμός του μάλιστα εμφανίζει το όνομά του και στα ρωσικά, ενώ σε βίντεό του, δηλώνει το θαυμασμό του στον πολιτισμό και την παράδοση της Ρωσίας, έχοντας ως παράδειγμα έναν νεαρό με παραδοσιακό ρούχο.
Δείτε το βίντεο:
@greek_online_stratosa
Ένας νεαρός με παραδοσιακή φορεσιά απευθύνει χαιρετισμό στους Έλληνες! 🤝♬ πρωτότυπος ήχος - 🇬🇷Στράτος ΣιουρδάκηςСтрáтос
Ο πτυχιούχος του Λομονόσοφ
Απόφοιτος του σπουδαίου πανεπιστημίου Λομονόσοφ, αρχικά του τομέα της Φιλοσοφίας και ακολούθως της δημοσιογραφίας, ο Θανάσης Αυγερινός γεννήθηκε στου Ζωγράφου και εγκαταστάθηκε στην τότε Σοβιετική Ενωση το 1986.
Επί δεκαετίες εργάζεται ως ανταποκριτής ελληνικών μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία. Εχει επίσης διατελέσει ανταποκριτής και του ΑΠΕ. Στην κάλυψη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία viral έχουν γίνει κατ' επανάληψη οι on air αντιπαραθέσεις του με τον ανταποκριτή του Open στο Βερολίνο, Παντελή Βαλασσόπουλο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα