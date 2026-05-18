Handelsblatt: Από το χείλος της κρίσης σε παράδειγμα οικονομικής ανάκαμψης η Ελλάδα - «Αρχιτέκτονας μεταρρυθμίσεων» ο Χατζηδάκης
Η ελληνική οικονομία παρουσιάζεται σε ένα εκτενές αφιέρωμα της γερμανικής Handelsblatt. Τα σχόλια που περιλαμβάνονται στο κείμενο είναι εγκωμιαστικά και περιγράφουν την Ελλάδα ως μια χώρα που όχι μόνο άφησε πίσω της την κρίση, αλλά εξελίσσεται πλέον σε παράδειγμα σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο επίκεντρο του δημοσιεύματος. Η εφημερίδα τον τον χαρακτηρίζει «αρχιτέκτονα μεταρρυθμίσεων», αναγνωρίζοντας τον ρόλο στις αλλαγές που συνέβαλαν στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
Η Handelsblatt στέκεται ιδιαίτερα στις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας και στη φορολογική πολιτική. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η καταγραφή των υπερωριών σε πραγματικό χρόνο και η μάχη κατά της αδήλωτης εργασίας παρουσιάζονται ως κινήσεις που εκσυγχρόνισαν ουσιαστικά το κράτος και την οικονομία. Την ίδια στιγμή, η μείωση της φοροδιαφυγής και των φόρων, καθώς και η απλοποίηση των επενδυτικών διαδικασιών, δημιούργησαν ένα νέο περιβάλλον εμπιστοσύνης για επιχειρήσεις και επενδυτές.
Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η χώρα συγκαταλέγεται πλέον στις λίγες ευρωπαϊκές οικονομίες με δημοσιονομικό πλεόνασμα.
Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει μία από τις ταχύτερες αποκλιμακώσεις χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Δεν πρόκειται για μαγική συνταγή», σημειώνει ο Κωστής Χατζηδάκης στις δηλώσεις του που φιλοξενεί η Handelsblatt, «αλλά για το αποτέλεσμα μιας συνεπούς πολιτικής που συνδυάζει δημοσιονομική υπευθυνότητα, ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις».
Με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης στο Βερολίνο η εφημερίδα σημειώνει:
«Ο Έλληνας Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έρχεται στο Βερολίνο – και φέρνει μαζί του αριθμούς που πιθανότατα τον καθιστούν αντικείμενο ζήλειας των Γερμανών συνομιλητών του: το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,1% πέρυσι – σημαντικά περισσότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν 1,3%. Το 2025, η Ελλάδα ήταν μάλιστα μία από τις μόλις πέντε χώρες της ΕΕ με θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο: το πλεόνασμα ανήλθε στο 1,7% του ΑΕΠ».
Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη, «Αυτή είναι μια ισχυρή βάση, αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος του δρόμου. Η Ελλάδα προσφέρει σήμερα ένα συνδυασμό πολιτικής σταθερότητας, βελτιωμένων μακροοικονομικών δεικτών και ενός προγράμματος μεταρρυθμίσεων που είναι ελκυστικό για τους στρατηγικούς επενδυτές».
Τα βασικά στοιχεία που ενισχύουν τη διεθνή εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα, είναι η πολιτική σταθερότητα, οι θετικοί οικονομικοί δείκτες και η μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Δέκα χρόνια μετά τη βαθύτερη οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της, η Ελλάδα φαίνεται να γυρίζει οριστικά σελίδα, διεκδικώντας πλέον έναν νέο ρόλο: αυτόν μιας χώρας που μετατρέπεται σταδιακά από «πρόβλημα της Ευρώπης» σε ευρωπαϊκό success story.
Οι ξένες επενδύσειςΑναφορικά με τις γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, τονίζεται ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών.
