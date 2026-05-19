Αυτός είναι ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο: Ανάμεσα στα θύματα ήρωας φύλακας, πατέρας 8 παιδιών
Αυτός είναι ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο: Ανάμεσα στα θύματα ήρωας φύλακας, πατέρας 8 παιδιών
Μαζί με έναν 18χρονο επιτέθηκαν στο τζαμί - Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μία BMW, στην οποία εντοπίστηκαν όπλα χαραγμένα με συνθήματα μίσους - Ο φύλακας στο τζαμί έδρασε ηρωικά και έσωσε δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του
Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα (18/5) στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, η οποία άφησε πίσω της τρία θύματα, ενώ οι δύο έφηβοι δράστες που εισέβαλαν στο τζαμί αυτοκτόνησαν λίγα τετράγωνα πιο μακριά.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 11:40 (21:50 ώρα Ελλάδας) για παρουσία ένοπλου κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο. Αυτήκοος μάρτυρας ανέφερε ότι αρχικά ακούστηκαν πάνω από δέκα πυροβολισμοί, πιθανόν από ημιαυτόματο όπλο, και λίγο αργότερα ακολούθησαν άλλοι τόσοι.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τουλάχιστον ένας από τους δύο πήρε όπλο από το σπίτι των γονιών του και άφησε σημείωμα αυτοκτονίας που μιλούσε για «φυλετική υπερηφάνεια». Στο όχημα των δραστών βρέθηκαν επίσης αντι-ισλαμικά γραφόμενα και όπλα με χαραγμένες φράσεις μίσους, καθώς και ένα δοχείο βενζίνης που έφερε αυτοκόλλητο με το ναζιστικό σύμβολο «SS».
Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ φοιτούσε στο Λύκειο Μάντισον και ήταν διακεκριμένος παλαιστής. Ο παππούς του, Ντέιβιντ Κλαρκ, 78 ετών, δήλωσε: «Λυπούμαστε πολύ για ό,τι συνέβη. Είναι σοκ για όλους μας».
Η αστυνομία είχε αρχικά λάβει τηλεφώνημα για εξαφάνιση ανήλικου και, μετά από πληροφορίες της μητέρας του Κλαρκ, ανέβασε το επίπεδο απειλής για την κοινότητα. Η μητέρα ανέφερε στις Αρχές ότι λείπουν όπλα και το αυτοκίνητό της, ενώ ο γιος της φέρεται να ήταν μαζί με έναν συνοδό, ντυμένοι με ρούχα παραλλαγής
Η δράση του Αμίν χαρακτηρίστηκε «ηρωική», καθώς κατάφερε να περιορίσει την επίθεση και να σώσει δεκάδες ζωές. Χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα τον αποχαιρέτησαν με λόγια θαυμασμού, αναφερόμενοι σε έναν «αληθινό ήρωα» που θυσίασε τη ζωή του για να προστατεύσει τους άλλους.
Ο ιμάμης Τάχα Χασάνε του Ισλαμικό Κέντρο δήλωσε ότι όλοι οι μαθητές, το προσωπικό και οι δάσκαλοι είναι ασφαλείς, και επαίνεσε την άμεση και αποφασιστική επέμβαση της αστυνομίας. Μεταξύ 50 και 100 αξιωματικών έσπευσαν στον χώρο μέσα σε λιγότερα από τέσσερα λεπτά, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες σε αίθουσες, χώρους προσευχής και γύρω κτίρια.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 11:40 (21:50 ώρα Ελλάδας) για παρουσία ένοπλου κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο. Αυτήκοος μάρτυρας ανέφερε ότι αρχικά ακούστηκαν πάνω από δέκα πυροβολισμοί, πιθανόν από ημιαυτόματο όπλο, και λίγο αργότερα ακολούθησαν άλλοι τόσοι.
Όπλα με φράσεις μίσους και ναζιστικά σύμβολαΟι Αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες ως τον 17χρονο Κέιν Κλαρκ και τον 18χρονο Κάλεμπ Βελάσκεθ.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τουλάχιστον ένας από τους δύο πήρε όπλο από το σπίτι των γονιών του και άφησε σημείωμα αυτοκτονίας που μιλούσε για «φυλετική υπερηφάνεια». Στο όχημα των δραστών βρέθηκαν επίσης αντι-ισλαμικά γραφόμενα και όπλα με χαραγμένες φράσεις μίσους, καθώς και ένα δοχείο βενζίνης που έφερε αυτοκόλλητο με το ναζιστικό σύμβολο «SS».
Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ φοιτούσε στο Λύκειο Μάντισον και ήταν διακεκριμένος παλαιστής. Ο παππούς του, Ντέιβιντ Κλαρκ, 78 ετών, δήλωσε: «Λυπούμαστε πολύ για ό,τι συνέβη. Είναι σοκ για όλους μας».
Η αστυνομία είχε αρχικά λάβει τηλεφώνημα για εξαφάνιση ανήλικου και, μετά από πληροφορίες της μητέρας του Κλαρκ, ανέβασε το επίπεδο απειλής για την κοινότητα. Η μητέρα ανέφερε στις Αρχές ότι λείπουν όπλα και το αυτοκίνητό της, ενώ ο γιος της φέρεται να ήταν μαζί με έναν συνοδό, ντυμένοι με ρούχα παραλλαγής
Ο ηρωικός πατέρας που έσωσε ζωέςΣτο τζαμί σκοτώθηκαν ο φρουρός ασφαλείας Αμίν Αμπντουλάχ, πατέρας οκτώ παιδιών, ένας ιδιοκτήτης παντοπωλείου και ένας ακόμη άνδρας.
Η δράση του Αμίν χαρακτηρίστηκε «ηρωική», καθώς κατάφερε να περιορίσει την επίθεση και να σώσει δεκάδες ζωές. Χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα τον αποχαιρέτησαν με λόγια θαυμασμού, αναφερόμενοι σε έναν «αληθινό ήρωα» που θυσίασε τη ζωή του για να προστατεύσει τους άλλους.
Ο ιμάμης Τάχα Χασάνε του Ισλαμικό Κέντρο δήλωσε ότι όλοι οι μαθητές, το προσωπικό και οι δάσκαλοι είναι ασφαλείς, και επαίνεσε την άμεση και αποφασιστική επέμβαση της αστυνομίας. Μεταξύ 50 και 100 αξιωματικών έσπευσαν στον χώρο μέσα σε λιγότερα από τέσσερα λεπτά, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες σε αίθουσες, χώρους προσευχής και γύρω κτίρια.
Σε εξέλιξη οι έρευνεςΣύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, οι δύο έφηβοι δράστες αυτοπυροβολήθηκαν μέσα σε ένα BMW, λίγα τετράγωνα μακριά από το τζαμί. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά δείχνουν ότι πιθανό ρατσιστικό κίνητρο και αντι-ισλαμική ρητορική διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο.
«Καμία κοινότητα δεν θα έπρεπε ποτέ να περάσει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουολ, προσθέτοντας ότι οι ηρωικές ενέργειες του φρουρού Αμίν Αμπντουλάχ και των αστυνομικών περιορίσαν τις απώλειες και έσωσαν ζωές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα