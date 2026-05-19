Σάλος στην Ταϊλάνδη με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση μεταξύ αδερφών από πάμπλουτη οικογένεια

Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ταϊλάνδη , ο Μπουρίτ Μπιρομπάκντι, έδιωξε τον ξάδερφό του από όλα τα αξιώματα που κατείχε στην αυτοκρατορία του, στη ζυθοποιία Singha, αφού κατηγορήθηκε από τον ίδιο του τον αδερφό για σεξουαλική κακοποίηση Ο οικολόγος ακτιβιστής Σιρανούντ Σκοτ, που είναι μέλος της οικογένειας Μπιρομπάκντι που ελέγχει αυτή τη δημοφιλή μάρκα μπίρας, σε ένα βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook κατηγορεί τον αδελφό του ότι τον κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβος.«Όλοι στην οικογένειά μου ήταν ενήμεροι επειδή άκουσαν την ομολογία του, την οποία ηχογράφησα», όμως κανείς δεν έκανε τίποτα, πρόσθεσε ο Σιρανούντ, υπογραμμίζοντας ότι δεν θέλει πλέον να τον θεωρούν «κληρονόμο της Singha».«Δεν μπορώ να μείνω πλέον σε μια οικογένεια που δεν με εκτιμά και δεν τρέφει καμία συμπόνια για μένα. Δεν μπορώ να ζήσω με αυτού του είδους τους ανθρώπους», πρόσθεσε κλαίγοντας ο 29χρονος άνδρας.Οι καταγγελίες του έγιναν πρώτο θέμα στα ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης.Ο αδελφός του Σιρανούντ, ο Σουνίτ, απολύθηκε από όλες τις θέσεις που κατείχε, ανακοίνωσε η Boonrawd Brewery Group, η μητρική εταιρία του ομίλου. Η εταιρεία «επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη λύπη της στον Σιρανούντ Σκοτ για όσα συνέβησαν», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μπουρίτ Μπιρομπάκντι, ο εξάδελφος των δύο αδελφών.Η εταιρεία διαβεβαίωσε επίσης ότι συνεργάζεται με τις αρχές στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγουν.Στη δημοσιότητα δόθηκε και μια επιστολή του Σουνίτ ο οποίος γράφει ότι παραιτείται από τα αξιώματά του «μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση».

Προηγουμένως, ο Σουνίτ είχε αρνηθεί για κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και παραδεχόταν μόνο ότι τα δύο αδέλφια έπαιζαν «βίαια παιχνίδια» όταν ήταν έφηβοι.



Ο Σιρανούντ, ο πατέρας του οποίου είναι Σκωτσέζος, είναι γνωστός ακτιβιστής για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Έχει ιδρύσει την εταιρεία Sea You Strong, που δραστηριοποιείται στις θάλασσες της νότιας Ταϊλάνδης.



Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, η Μπιρομπάκντι είναι η 15η πλουσιότερη οικογένεια της Ταϊλάνδης και η περιουσία της εκτιμάται στα 1,75 δισεκ. δολάρια. Εκτός από την μπίρα Singha ο όμιλος έχει συμφέροντα στον αγροτοδιατροφικό τομέα, σε ακίνητα και στον τουρισμό.