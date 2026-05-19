Σάλος στην Πορτογαλία από την αύξηση των «θηριανών», ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν στους κτηνίατρους να τους εξετάσουν
Η μεγάλη αύξηση του φαινομένου προκάλεσε την κινητοποίηση των κτηνιάτρων οι οποίοι καλούνται να τους εξηγήσουν πως δεν είναι αυτοί οι αρμόδιοι για την υγεία τους
Όλο και περισσότερο αυξάνεται ο πληθυσμός των «θηριανών» στην Πορτογαλία, δηλαδή των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται μαζί τους με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιας τους.
Ειδικά μετά τις πρώτες απαιτήσεις νεαρών Πορτογάλων θηριανών να τους παρασχεθούν υπηρεσίες κτηνιάτρου.
Στην δήλωση του Κτηνιατρικού Συλλόγου, δίνονται μεταξύ άλλων, και οι γραμμές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους κτηνιάτρους σε περίπτωση που τους επισκεφθεί κάποιος θηριανός, σε ποια γλώσσα θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί τους ενώ συνιστά στα μέλη του να μην τους αναλαμβάνουν.
«Μετά την εμφάνιση, έστω και σποραδικά, στην Πορτογαλία ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι ταυτίζονται με ορισμένα ζώα, υιοθετώντας γλώσσα, συμπεριφορές ή ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα και που διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες ως θηριάνθρωποι, το OMV (Κτηνιατρικός Σύλλογος) ενημερώνει όλα τα μέλη του για τα ακόλουθα», ξεκινά ο Κτηνιατρικός Σύλλογος, υπογραμμίζοντας ότι «η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας, για παράδειγμα, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, αλλά δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς "ταυτότητας ζώου" ενός ατόμου».
Οι θηριανοί συνεχίζουν να είναι άνθρωποι«Το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο» λέει ο Κτηνιατρικός Σύλλογος «συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου, να είναι άνθρωπος. Ο κτηνίατρος, όταν αντιμετωπίζει έναν θηριάνθρωπο, θα πρέπει να αρνείται να εκτελεί πράξεις διάγνωσης, συνταγογράφησης και θεραπείας ασθενειών».
«Να χρησιμοποιείται σωστή γλώσσα»Ο Κτηνιατρικός Σύλλογος, όπως αναφέρει το cmjornal.pt, προσθέτει στη δήλωσή του πως εάν ένας κτηνίατρος έρθει αντιμέτωπος με ένα θηριάνθρωπο, ο γιατρός «πρέπει να εξηγήσει, χρησιμοποιώντας σωστή γλώσσα», πως «έχει τα προσόντα μόνο να θεραπεύει ζώα και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους, ακόμη και αν αυτά τα άτομα αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα».
Το φαινόμενο των therianΤο φαινόμενο των therian απέκτησε φήμη μέσω της ανάρτησης και κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο TikTok. Σε αυτά απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα και να μιμούνται την συμπεριφορά τους. Οι therian ή θηριανοί ή θηριάνθρωποι, αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες, μεταξύ άλλων.
Πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και υιοθετούν συμπεριφορές πανομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα.
