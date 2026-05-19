Μήνυση από Καρυστιανού και Αυγερινό κατά Καραχάλιου: Να καταθέσει την υποτιθέμενη «εντολή» για τη δημιουργία του κόμματος

Καραχάλιος: «Αφού ποινικοποιούν την πολιτική ζωή, τη νομική απάντηση θα αναλάβουν οι δικηγόροι μου. Αλλά πολιτικές απαντήσεις θα παίρνουν από εμένα»



Όλη η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού

«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!



Άνοιξανε + σας περιμένουνε..!



Η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος.



Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου!



Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους..) είπαν: «Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος».



Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια..



Ένας απ’ αυτούς, ο Γιάννης Βογιατζής..



Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνος:

Φιλοχουντικός

Θρησκόληπτος

Αντιεβραίος



Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης..»