Αδιανόητη επιλογή από γονείς στο Αφγανιστάν: Πουλούν τα παιδιά τους για να ζήσουν την οικογένεια τους



Κατακόρυφη πτώση της διεθνούς βοήθειας

Η νοσοκόμα Φατίμα Χουσεϊνί αναφέρει ότι υπάρχουν ημέρες όπου. «Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν. Τώρα έχει γίνει σχεδόν φυσιολογικό», δηλώνει.Οι γιατροί καταγγέλλουν πως το δημόσιο νοσοκομείο δεν διαθέτει επαρκή φάρμακα, με τις οικογένειες να καλούνται να τα αγοράσουν από ιδιωτικά φαρμακεία. Συχνά, φάρμακα που περισσεύουν από πιο εύπορους ασθενείς χρησιμοποιούνται για φτωχότερα παιδιά.Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, εκατομμύρια Αφγανοί λάμβαναν βασική επισιτιστική βοήθεια, όπως αλεύρι, λάδι και παιδικά συμπληρώματα διατροφής. Ωστόσο, οι διεθνείς χρηματοδοτήσεις έχουν περιοριστεί δραματικά.Σύμφωνα με τον ΟΗΕ,. Οι ΗΠΑ, που αποτελούσαν τον μεγαλύτερο δωρητή, περιέκοψαν σχεδόν ολοκληρωτικά τη χρηματοδότηση, ενώ αντίστοιχες μειώσεις καταγράφονται και από άλλες δυτικές χώρες.Οι Ταλιμπάν αποδίδουν την κατάσταση στην κατάρρευση της οικονομίας μετά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων το 2021, ωστόσο διεθνείς οργανισμοί επισημαίνουν ότι οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί κυρίως στις γυναίκες και στα κορίτσια συνέβαλαν σημαντικά στην απομάκρυνση των δωρητών.Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για μελλοντικά έργα υποδομών και ανάπτυξης, οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προειδοποιούν ότι εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν άμεσα να πεθάνουν από πείνα και έλλειψη ιατρικής φροντίδας.