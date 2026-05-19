Ζεύγος Mirage 2000-5 στην Κάρπαθο, θα αντικαταστήσει τους Patriot - Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η απόφαση για το πυραυλικό σύστημα
Μπορεί οι συστοιχίες Patriot να κρίθηκε απαραίτητο να επιστρέψουν στις έδρες τους, στα πλαίσια της αναδιάταξης των δυνάμεων που γίνεται για υπηρεσιακούς σκοπούς από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ωστόσο στρατιωτικές πηγές θέλουν στην Κάρπαθο να μετασταθμεύει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εξέλιξη αυτή δεν εκπορεύεται από κάποιο ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας ή αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά γιατί έχουν μεταβληθεί οι επιχειρησιακές συνθήκες, ώστε να υπάρχει σε κάθε περίπτωση διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.
Στο ίδιο πλαίσιο, αν σε κάποια στιγμή εκτιμηθεί επιχειρησιακά ότι θα πρέπει να επιστρέψουν στη μοίρα τους και τα δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 που έχουν μεταφερθεί στην Κύπρο, τότε θα αντικατασταθούν με ισάριθμα μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η όποια μετακίνηση θα υπαγορεύεται αμιγώς από επιχειρησιακά κριτήρια.
Στην απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την μετακίνηση των συστοιχιών Patriot από το Διδυμότειχο και την Κάρπαθο αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε, ότι η απόφαση ελήφθη μόνο για επιχειρησιακούς λόγους: «Έχω βαρεθεί να ακούω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι έπρεπε να επιστρέψουν, δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία. Δεν έχει να κάνει καθόλου με οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όπως πήγαν για επιχειρησιακούς λόγους, έτσι και επιστρέφουν.
