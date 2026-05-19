Ούτε ώρα δεν έμεινε στη φυλακή ο Τζόναθαν Άντικ της Mango για τον θάνατο του πατέρα του, πλήρωσε €1 εκατ. εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος
ΚΟΣΜΟΣ
mango Τζόναθαν Άντικ εγγύηση Προφυλάκιση

Ούτε ώρα δεν έμεινε στη φυλακή ο Τζόναθαν Άντικ της Mango για τον θάνατο του πατέρα του, πλήρωσε €1 εκατ. εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος

Ο δικαστής είχε διατάξει την προφυλάκισή του με εγγύηση - Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν - «Είναι αθώος» λέει η οικογένειά του

Ούτε ώρα δεν έμεινε στη φυλακή ο Τζόναθαν Άντικ της Mango για τον θάνατο του πατέρα του, πλήρωσε €1 εκατ. εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος
36 ΣΧΟΛΙΑ
Ο δικαστής του Μαρτορέλ, που διερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, διέταξε σήμερα την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντικ, με δυνατότητα αποφυλάκισης έναντι εγγύησης ενός εκατομμυρίου ευρώ, ως υπόπτου για τη δολοφονία του επιχειρηματία.

Ο δικαστής έκανε δεκτά τα αιτήματα της εισαγγελίας και επέβαλε επίσης τρία μέτρα περιορισμού: εβδομαδιαίες εμφανίσεις στο δικαστήριο, αφαίρεση διαβατηρίου και απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία. Η υπεράσπισή του ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την κατάθεση της εγγύησης και ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος.


Η σύλληψη

Η σύλληψη έγινε στο σπίτι του το πρωί της Τρίτης, μετά από μήνες εικασιών για το αν θα κληθεί απλώς να καταθέσει ή θα συλληφθεί. Η οικογένεια Άντικ τόνισε ότι ο Τζόναθαν συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές και υπερασπίστηκε την αθωότητά του, ζητώντας να γίνει σεβαστό, τουλάχιστον, το δικαίωμα της τεκμηρίου αθωότητας.

Εκπρόσωποι της οικογένειας διαβεβαίωσαν ότι «δεν υπάρχουν ούτε θα βρεθούν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του» και ότι «η αθωότητά του είναι απόλυτη».

Σύμφωνα με την El Pais, η αστυνομία θεωρεί τον Τζόναθαν ύποπτο για τον θάνατο του πατέρα του από τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς εντοπίστηκαν αντιφάσεις στις δύο καταθέσεις του. Κατά την έξοδο από τα κεντρικά γραφεία της Mango, ζήτησαν το κινητό τηλέφωνο από τον Τζόναθαν, ο οποίος το παρέδωσε οικειοθελώς.

Ο Ισάκ Άντικ πέθανε σε ηλικία 71 ετών κατά τη διάρκεια εκδρομής στη Μοντσεράτ, στην οποία τον συνόδευε μόνο ο μεγαλύτερος γιος του. Ο επιχειρηματίας έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων. Οι Αρχές αντιμετώπισαν το περιστατικό ως ατύχημα, αλλά οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του Τζόναθαν οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα.

Τεταμένες σχέσεις

Η έρευνα έδειξε ότι πατέρας και γιος είχαν μια κατά περιόδους συγκρουσιακή σχέση, κυρίως λόγω του ρόλου του Τζόναθαν στη διοίκηση της εταιρείας. Ο Ισάκ Άντικ είχε αφήσει τη διοίκηση στον γιο του το 2014, αλλά χρειάστηκε να επιστρέψει ένα χρόνο αργότερα για να ανασυγκροτήσει τη διοίκηση, γεγονός που επηρέασε την προσωπική τους σχέση.

Κλείσιμο
Μετά τον θάνατο του επιχειρηματία, ξέσπασε διαμάχη για την κληρονομιά. Η τελευταία διαθήκη που υπέγραψε ο Ισάκ Άντικ τον Ιούλιο του 2023 προέβλεπε ίση κατανομή μεταξύ των τριών παιδιών και συγκεκριμένα κληροδοτήματα.

Ο επιχειρηματίας, ο πλουσιότερος της Καταλονίας με περιουσία 4,5 δισ. ευρώ, άφησε στην σύντροφό του πέντε εκατομμύρια ευρώ, ποσό που εκείνη θεώρησε ανεπαρκές και ζήτησε 70 εκατομμύρια. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις, συμφωνήθηκε ποσό περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ.
36 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης