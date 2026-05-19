Ο ΠΟΥ εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση πειραματικών εμβολίων για την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό
Για το στέλεχος το οποίο έχει ταυτοποιηθεί ως υπεύθυνο για την επιδημία,δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία
Σε πειραματικά εμβόλια ή φάρμακα στρέφονται παράγοντες στον τομέα της παγκόσμιας υγείας για την καταπολέμηση της επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία έχει αρχίσει να εξαπλώνεται με ταχύτητα.
Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δρ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιεσούς, δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 130 θάνατοι στο Κονγκό από την έναρξη της νέας επιδημίας.
Πρόκειται για αριθμούς σημαντικά αυξημένους σε σχέση με τα περίπου 200 κρούσματα και τους 65 θανάτους που είχαν ανακοινωθεί την Παρασκευή, επισημαίνει ο Guardian.
Υπάρχουν πολλά στελέχη του ιού που μπορούν να προκαλέσουν Έμπολα, αλλά για το στέλεχος Bundibugyo, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί ως υπεύθυνο για αυτή την επιδημία, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία.
Εμβόλια διατίθενται μόνο για το στέλεχος Ζαΐρ, το οποίο εντοπίστηκε το 1976. Στο πλαίσιο εκστρατείας εμβολιασμού το 2023 στο Κονγκό, περίπου 55.000 εργαζόμενοι πρώτης γραμμής στις επαρχίες Ιτούρι και στο γειτονικό Βόρειο Κίβου εμβολιάστηκαν κατά του συγκεκριμένου στελέχους.
Εκτός των άλλων η επαρχία Ιτούρι, όπου έχουν αναφερθεί τα περισσότερα κρούσματα, είναι και μια επαρχία που σπαράσσεται από πολεμικές συγκρούσεις.
Αξιωματούχος του ΠΟΥ που βρίσκεται επί τόπου στην επαρχία Ιτούρι, όπου έχουν αναφερθεί τα περισσότερα κρούσματα, δήλωσε ότι η επιδημία ενδέχεται να χρειαστεί πολύ χρόνο για να τεθεί υπό έλεγχο.
Η εκπρόσωπος του ΠΟΥ για το Κονγκό είπε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι «δεν νομίζω ότι σε δύο μήνες θα έχουμε τελειώσει με αυτή την επιδημία», αναφερόμενη σε μια πρόσφατη επιδημία Έμπολα που χρειάστηκε δύο χρόνια για να τερματιστεί.
Σχεδόν 2.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μεταξύ 2018 και 2020 στην πιο θανατηφόρα επιδημία στη ΛΔΚ μέχρι σήμερα.
