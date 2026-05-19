Μαζικοί «γάμοι πολέμου» σε πλατείες στην Τεχεράνη: Ζευγάρια παντρεύονται και ορκίζονται αυτοθυσία στο Ιράν, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Τεχεράνη ΗΠΑ Ισραήλ Ντόναλντ Τραμπ

Μαζικοί «γάμοι πολέμου» σε πλατείες στην Τεχεράνη: Ζευγάρια παντρεύονται και ορκίζονται αυτοθυσία στο Ιράν, δείτε βίντεο

Τα ζευγάρια δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας

Μαζικοί «γάμοι πολέμου» σε πλατείες στην Τεχεράνη: Ζευγάρια παντρεύονται και ορκίζονται αυτοθυσία στο Ιράν, δείτε βίντεο
13 ΣΧΟΛΙΑ
Οι ιρανικές αρχές οργάνωσαν χθες στην Τεχεράνη δημόσιες, ομαδικές γαμήλιες τελετές για ζευγάρια, τα οποία έχουν δηλώσει πως είναι έτοιμα να θυσιάσουν τη ζωή τους στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ επωφελούνται από ένα πρόγραμμα που στηρίζει το Κράτος.

Στις τελετές, που διεξήχθησαν σε μεγάλες πλατείες της πρωτεύουσας», συμμετείχαν εκατοντάδες ζευγάρια. Οι γάμοι αναμεταδόθηκαν στην τηλεόραση με στόχο να ενισχύσουν το ηθικό του πληθυσμού, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις απειλές για νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή, παύοντας τους βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν την 28η Φεβρουαρίου.



Σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο, οι νεόνυμφοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία» ("janfada" στα περσικά), μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δηλώσει εθελοντές, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.



Κλείσιμο
Σε φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων διακρίνονται ζευγάρια να φθάνουν στο πλατεία Imam Hossein με στρατιωτικά τζιπ εξοπλισμένα με πυροβόλα, προτού παντρευτούν κατά τη διάρκεια μιας τελετής που πραγματοποιεί ένας θρησκευτικός ηγέτης.

Στο ντεκόρ, διακοσμημένο με μπαλόνια, δεσπόζει ένα τεράστιο πορτρέτο του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την άνοδο στην εξουσία, έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του και προκατόχου του Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου.



«Η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, όμως οι νέοι έχουν επίσης το δικαίωμα να παντρευτούν», δήλωσε μια νεαρή Ιρανή, σε ένα βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Σύμφωνα με το Mehr, 110 ζευγάρια πήραν μέρος στην τελετή που οργανώθηκε στην πλατεία Imam Hossein.

Μαζικοί «γάμοι πολέμου» σε πλατείες στην Τεχεράνη: Ζευγάρια παντρεύονται και ορκίζονται αυτοθυσία στο Ιράν, δείτε βίντεο
Μαζικοί «γάμοι πολέμου» σε πλατείες στην Τεχεράνη: Ζευγάρια παντρεύονται και ορκίζονται αυτοθυσία στο Ιράν, δείτε βίντεο
Μαζικοί «γάμοι πολέμου» σε πλατείες στην Τεχεράνη: Ζευγάρια παντρεύονται και ορκίζονται αυτοθυσία στο Ιράν, δείτε βίντεο
Μαζικοί «γάμοι πολέμου» σε πλατείες στην Τεχεράνη: Ζευγάρια παντρεύονται και ορκίζονται αυτοθυσία στο Ιράν, δείτε βίντεο
Μαζικοί «γάμοι πολέμου» σε πλατείες στην Τεχεράνη: Ζευγάρια παντρεύονται και ορκίζονται αυτοθυσία στο Ιράν, δείτε βίντεο
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης