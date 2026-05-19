Μαζικοί «γάμοι πολέμου» σε πλατείες στην Τεχεράνη: Ζευγάρια παντρεύονται και ορκίζονται αυτοθυσία στο Ιράν, δείτε βίντεο
Τα ζευγάρια δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας
Στις τελετές, που διεξήχθησαν σε μεγάλες πλατείες της πρωτεύουσας», συμμετείχαν εκατοντάδες ζευγάρια. Οι γάμοι αναμεταδόθηκαν στην τηλεόραση με στόχο να ενισχύσουν το ηθικό του πληθυσμού, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις απειλές για νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή, παύοντας τους βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν την 28η Φεβρουαρίου.
🇮🇷 Tehran. May 18, 2026.— Global Click (@Globalclick12) May 19, 2026
💍 Mass wedding ceremony.
🌹 Roses. Flags. Vows.
🚀 A missile — right in the middle of it all.
Iran's "Sacrifice for Iran" — Janfada — campaign says: love your country enough to marry beside its weapons.
The world has never seen anything like this. 😮… pic.twitter.com/Mc5T1C9176
Σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο, οι νεόνυμφοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία» ("janfada" στα περσικά), μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δηλώσει εθελοντές, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.
📍🇮🇷 Tehran hosted a large-scale mass wedding ceremony for couples connected to Iran’s “Janfada” national defense campaign, symbolizing patriotism, unity, resilience, and support for the country’s wartime mobilization efforts. pic.twitter.com/DAVp3uAv2D— IRAN IRGCC (@IranIRGCC) May 19, 2026
Σε φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων διακρίνονται ζευγάρια να φθάνουν στο πλατεία Imam Hossein με στρατιωτικά τζιπ εξοπλισμένα με πυροβόλα, προτού παντρευτούν κατά τη διάρκεια μιας τελετής που πραγματοποιεί ένας θρησκευτικός ηγέτης.
Στο ντεκόρ, διακοσμημένο με μπαλόνια, δεσπόζει ένα τεράστιο πορτρέτο του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την άνοδο στην εξουσία, έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του και προκατόχου του Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου.
5月18日、イランの首都テヘランで約1,000組のカップルが参加する集団結婚式が開催。— ParsToday Japanese (@ParsTodayja) May 19, 2026
注目されたのは、カラフルな装飾が施されたミサイルを背景に撮影するカップルの姿。
式典では最高指導者ハメネイ師の肖像画が掲げられ、親イランキャンペーン「#Janfada（イランのために犠牲を）」の一環として開催。 pic.twitter.com/k6EM1jdcS1
Σύμφωνα με το Mehr, 110 ζευγάρια πήραν μέρος στην τελετή που οργανώθηκε στην πλατεία Imam Hossein.
