Με αφορμή τη νέα καμπάνια και τη συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η TOMS επιστρέφει στην απλή ιδέα που συνεχίζει να δίνει νόημα σε κάθε βήμα.
Συνάντηση του υπουργού Άμυνας της Κύπρου με τον Βρετανό ομόλογό του στο Λονδίνο
Συνάντηση του υπουργού Άμυνας της Κύπρου με τον Βρετανό ομόλογό του στο Λονδίνο
Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου - Ηνωμένου Βασιλείου, ο κ. Πάλμας χαρακτήρισε τις σχέσεις «καλές σε ένα γενικό επίπεδο», παρά τις κατά καιρούς επιμέρους διαφωνίες
Την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία υπογράμμισε στο ΚΥΠΕ, ο υπουργός 'Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, μετά τη συνάντησή του στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι.
Στην δήλωση του, ο κ. Πάλμας έκανε λόγο για «πολύ εποικοδομητικό κλίμα» και «αλληλοκατανόηση» στα ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος.
Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές εξέτασαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, διαπιστώνοντας κοινή προσέγγιση ως προς την ανάγκη οριστικής πολιτικής διευθέτησης.
«Έχει παρατραβήξει αυτός ο πόλεμος με πολλές παραπλεύρες απώλειες, οικονομικές και σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και γενικότερα για τη ρευστότητα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Κύπριος υπουργός.
Παράλληλα τόνισε πως υπήρξαν κοινές διαπιστώσεις με τον βρετανό ομόλογο του και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον κ. Πάλμα να σημειώνει ότι «θα πρέπει να εξευρεθεί επιτέλους μια λύση» μετά από τόσα χρόνια σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου - Ηνωμένου Βασιλείου, ο υπουργός 'Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε τις σχέσεις «καλές σε ένα γενικό επίπεδο», παρά τις κατά καιρούς επιμέρους διαφωνίες.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι συζητήθηκε η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των πολιτών που διαμένουν στις γύρω περιοχές σε περιόδους περιφερειακών κρίσεων.
«Αυτή είναι μια μόνιμη έγνοια για μας όταν προκύπτουν δύσκολες καταστάσεις στη ρευστή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής», είπε.
Τέλος, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, με τον κ. Πάλμα να αναφέρει ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασίας, ανταλλαγής ιδεών και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων.
Στην δήλωση του, ο κ. Πάλμας έκανε λόγο για «πολύ εποικοδομητικό κλίμα» και «αλληλοκατανόηση» στα ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος.
Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές εξέτασαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, διαπιστώνοντας κοινή προσέγγιση ως προς την ανάγκη οριστικής πολιτικής διευθέτησης.
Our Armed Forces continue to do vital defensive work in Cyprus to help protect the UK and our allies.— John Healey (@JohnHealey_MP) May 19, 2026
I met my counterpart @PalmasVasilis in London today to talk about the UK's ongoing commitment to our Cypriot partners and to wider regional stability 🇬🇧🤝🇨🇾 pic.twitter.com/hLpluibK5A
«Έχει παρατραβήξει αυτός ο πόλεμος με πολλές παραπλεύρες απώλειες, οικονομικές και σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και γενικότερα για τη ρευστότητα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Κύπριος υπουργός.
Παράλληλα τόνισε πως υπήρξαν κοινές διαπιστώσεις με τον βρετανό ομόλογο του και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον κ. Πάλμα να σημειώνει ότι «θα πρέπει να εξευρεθεί επιτέλους μια λύση» μετά από τόσα χρόνια σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου - Ηνωμένου Βασιλείου, ο υπουργός 'Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε τις σχέσεις «καλές σε ένα γενικό επίπεδο», παρά τις κατά καιρούς επιμέρους διαφωνίες.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι συζητήθηκε η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των πολιτών που διαμένουν στις γύρω περιοχές σε περιόδους περιφερειακών κρίσεων.
«Αυτή είναι μια μόνιμη έγνοια για μας όταν προκύπτουν δύσκολες καταστάσεις στη ρευστή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής», είπε.
Τέλος, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, με τον κ. Πάλμα να αναφέρει ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασίας, ανταλλαγής ιδεών και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα