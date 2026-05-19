Ματίνα Νικολάου: Πέρασα το διαζύγιό μου σαν καταστροφή ζωής
Σκεφτόμουν παράλογα, σημείωσε η ηθοποιός
Σαν μια μορφή καταστροφής είχε βιώσει αρχικά το διαζύγιό της η Ματίνα Νικολάου. Τον πρώτο καιρό μετά τον χωρισμό της με τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο, δεν σκεφτόταν λογικά, φοβούμενη ότι στο μέλλον θα ζούσε κάτι αντίστοιχο. Τους χωρισμούς που ακολούθησαν όμως τους αντιμετώπισε εντελώς διαφορετικά.
Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 19 Μαΐου, η Ματίνα Νικολάου εξομολογήθηκε για τον χωρισμό από τον πρώην άντρα της και πατέρα του παιδιού της: «Το διαζύγιό μου ήταν για μένα τότε, καταστροφή ζωής. Σκεφτόμουν πάρα πολύ παράλογα. Φοβάμαι μη μου ξανασυμβεί. Μερικές φορές όταν έχεις ένα τραύμα, είναι πολύ εύκολο να πισωγυρίσεις και να σου επανέλθει αυτό το τραύμα όταν δε δουλεύεις γι’ αυτό. Με τους πιο πρόσφατους χωρισμούς ήταν εντελώς διαφορετικό».
Το γεγονός ότι με τον άλλοτε σύζυγό της έχει αποκτήσει ένα παιδί, σήμαινε πως έπρεπε να διαχειριστεί με ιδιαίτερο τρόπο τον χωρισμό της. «Μια σχέση όταν έχεις ένα παιδί, είναι οικογένεια, είναι πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση. Ποτέ ένας χωρισμός δεν είναι εύκολος και έναν χωρισμό τον κάνουν δυο άνθρωποι», ανέφερε μεταξύ άλλων.
