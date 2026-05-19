Με αφορμή τη νέα καμπάνια και τη συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η TOMS επιστρέφει στην απλή ιδέα που συνεχίζει να δίνει νόημα σε κάθε βήμα.
Ένα στα πέντε πρατήρια στη Γερμανία παραβιάζει τον κανονισμό για αύξηση της τιμής των καυσίμων μόνο μία φορά την ημέρα
Ένα στα πέντε πρατήρια στη Γερμανία παραβιάζει τον κανονισμό για αύξηση της τιμής των καυσίμων μόνο μία φορά την ημέρα
Οι φορείς εκμετάλλευσης των πρατηρίων πάντως αρνούνται ότι έχουν παραβιάσει τους κανόνες
Σχεδόν ένα στα πέντε πρατήρια καυσίμων στη Γερμανία παραβιάζει τον κανόνα που επιτρέπει αύξηση των τιμών μόνο άπαξ ημερησίως, στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με την υπηρεσία καταναλωτών Mehr Tanken και στοιχεία της Μονάδας Διαφάνειας της Αγοράς Καυσίμων.
Σε απαρχαιωμένη τεχνολογία αποδίδουν το πρόβλημα οι πρατηριούχοι και απορρίπτουν την κατηγορία περί εσκεμμένης παραβίασης των κανονισμών.
Η Mehr Tanken, η οποία ανήκει στον όμιλο μέσων ενημέρωσης Motor Presse Stuttgart, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τα 15.240 πρατήρια της χώρας, τα 2.995 (ή ποσοστό 19,7%) αύξησαν τις τιμές των καυσίμων συνολικά κατά περίπου 17.000 φορές εκτός της επιτρεπόμενης ώρας.
Στην έρευνα πάντως δεν συμπεριελήφθη το διάστημα από 11:30 έως 12:30, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές στρεβλώσεις που προκαλούνται από πρόωρη ή καθυστερημένη ενημέρωση των τιμών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, το υψηλότερο ποσοστό παραβίασης του κανόνα διαπιστώθηκε στη Βαυαρία, με ποσοστό 25,6%, ενώ το χαμηλότερο στο Βερολίνο με 8,2%.
Οι φορείς εκμετάλλευσης των πρατηρίων πάντως αρνούνται ότι έχουν παραβιάσει τους κανόνες. «Έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις ότι πρόκειται για τις επιπτώσεις ενός κακώς εισαχθέντος νόμου, αλλά όχι για σκόπιμες παραβιάσεις», δήλωσε στις εφημερίδες Sächsische Zeitung και Leipziger Volkszeitung ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ανεξάρτητων Πρατηρίων Βενζίνης Ντάνιελ Κάντικ και εξηγεί ότι, όπως είναι δομημένο το σύστημα, ακόμη και η αργή σύνδεση ή οι συνεχείς διαδικασίες ανεφοδιασμού των πρατηρίων θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην αναφορά της αλλαγής στην τιμή προς την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καρτέλ.
Το πρόστιμο για τους παραβάτες φθάνει έως και τα 100.000 ευρώ.
Σε απαρχαιωμένη τεχνολογία αποδίδουν το πρόβλημα οι πρατηριούχοι και απορρίπτουν την κατηγορία περί εσκεμμένης παραβίασης των κανονισμών.
Η Mehr Tanken, η οποία ανήκει στον όμιλο μέσων ενημέρωσης Motor Presse Stuttgart, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τα 15.240 πρατήρια της χώρας, τα 2.995 (ή ποσοστό 19,7%) αύξησαν τις τιμές των καυσίμων συνολικά κατά περίπου 17.000 φορές εκτός της επιτρεπόμενης ώρας.
Στην έρευνα πάντως δεν συμπεριελήφθη το διάστημα από 11:30 έως 12:30, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές στρεβλώσεις που προκαλούνται από πρόωρη ή καθυστερημένη ενημέρωση των τιμών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, το υψηλότερο ποσοστό παραβίασης του κανόνα διαπιστώθηκε στη Βαυαρία, με ποσοστό 25,6%, ενώ το χαμηλότερο στο Βερολίνο με 8,2%.
Οι φορείς εκμετάλλευσης των πρατηρίων πάντως αρνούνται ότι έχουν παραβιάσει τους κανόνες. «Έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις ότι πρόκειται για τις επιπτώσεις ενός κακώς εισαχθέντος νόμου, αλλά όχι για σκόπιμες παραβιάσεις», δήλωσε στις εφημερίδες Sächsische Zeitung και Leipziger Volkszeitung ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ανεξάρτητων Πρατηρίων Βενζίνης Ντάνιελ Κάντικ και εξηγεί ότι, όπως είναι δομημένο το σύστημα, ακόμη και η αργή σύνδεση ή οι συνεχείς διαδικασίες ανεφοδιασμού των πρατηρίων θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην αναφορά της αλλαγής στην τιμή προς την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καρτέλ.
Το πρόστιμο για τους παραβάτες φθάνει έως και τα 100.000 ευρώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα