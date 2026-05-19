ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Κυκλοφορούν από την Πέμπτη 21 Μαΐου τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27
Όλες οι λεπτομέρειες για την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας

Στην διάθεση του κόσμου του Παναθηναϊκού θα είναι από την Πέμπτη (21/5) τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27. 

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα ότι η ομάδα θα παίζει στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ και ενημέρωσε ότι η διαδικασία διάθεσης των διαρκείας θα ξεκινήσει στις 21/5 και θα ολοκληρωθεί με αγορές από νέους κατόχους μετά τις 4 Ιουνίου.


Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός 

«Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν 2026-27 βρίσκει τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο γήπεδο όπου οι φίλαθλοί μας έχουν ζήσει τις περισσότερες από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές βραδιές των τελευταίων δεκαετιών!

Το ανακαινισμένο Ολυμπιακό Στάδιο θα αποτελέσει την αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση της ιστορίας του, στο νέο σύγχρονο γήπεδό του.

Από την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στις 4μ.μ., ξεκινάει η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27!

Στην πρώτη φάση προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της περσινής σεζόν, οι οποίοι θα μπορούν έως και τις 27 Μαΐου να διατηρήσουν την ίδια θέση με τη σεζόν 2025-26. Η δεύτερη φάση ξεκινάει στις 29 Μαΐου και διαρκεί έως 3 Ιουνίου και αφορά όσους παλαιούς κατόχους θέλουν να αλλάξουν θέση. Η τρίτη φάση ξεκινάει από 4 Ιουνίου και αφορά τους νέους κατόχους.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 2026-27 απευθύνεται σε ενεργά μέλη του Παναθηναϊκού Α.Ο. μέσω του κωδικού κάρτας μέλους (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έκδοση ή ανανέωση της κάρτας μέλους https://www.pao1908.com/membership).

Για να δείτε το έντυπο με όλες τις πληροφορίες για τις κάρτες διαρκείας της σεζόν 2026-2027, πατήστε εδώ.

Πατήστε εδώ για αγορά διαρκείας.

Μην ξεχνάτε: διαρκείας τη σεζόν 2026-27 σημαίνει προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού!

Η θέση σου είναι εδώ!».
