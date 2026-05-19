Θερμή υποδοχή του Πούτιν στην Κίνα πριν από τη συνάντηση με τον «αγαπημένο φίλο» Σι Τζινπίνγκ

Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε αργά το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα) στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, κατόπιν πρόσκλησης του Κινέζου προέδρουΣτο αεροδρόμιο, οαντάλλαξε θερμή χειραψία με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών. Στρατιωτικό αγήμα παρέμεινε σε στάση προσοχής, ενώ έφηβοι κυμάτιζαν κινέζικες και ρωσικές σημαίες για να τον καλωσορίσουν.Πρόκειται για την. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και για διεθνή και περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία για περαιτέρω εμβάθυνση και αναβάθμιση των σχέσεών τους.Μόλις την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. που όσο και αν θέλει να προβάλει τη στενή του σχέση με το Σι Τζιπίνγκ δεν θα φτάσει στο στάτους του «αγαπημένο φίλου», αυτό όπου έχει ανεβάσει τον Ρώσο πρόεδρο ο Κινέζος ομόλογός του.Εξάλλου,μαρτυρούν αυτό ακριβώς, με τις σχέσεις των δύο χωρών να είναι «σε πραγματικά άνευ προηγουμένου επίπεδο». Και πρόκειται πλέον όχι απλά για διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις, αλλά και σχέσεις εξάρτησης.Η επίσκεψη, όπως σημειώνει το NBC , πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Κρεμλίνο, με τον πόλεμο πρακτικά στάσιμο και τις ειρηνευτικές συνομιλίες σε αδιέξοδο.

Η στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα στις αρχές Μαΐου δεν είχε καθόλου βαλλιστικούς πυραύλους ούτε άρματα μάχης, αποκαλύπτοντας πόσο μεγάλο μέρος του ρωσικού εξοπλισμού παραμένει δεσμευμένο στην Ουκρανία.



Πέρα από την πίεση του πολέμου, ο Ρώσος ηγέτης αντιμετωπίζει μια μάλλον πρωτοφανή αίσθηση πίεσης στο εσωτερικό της χώρας. Το κοινό αμφιβάλλει για τον πόλεμο, τον οικονομικό του αντίκτυπο και μια σειρά από καθόλου μέτρα, όπως οι διακοπές λειτουργίας του Διαδικτύου από τα κινητά. Αν και το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν παραμένει στο 65,6% είναι το χαμηλότερο από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.



Ο πόλεμος, συνεχίζει το NBC, έχει ενισχύσει τη σχέση της Ρωσίας με την Κίνα, η οποία έχει προσπαθήσει να παρουσιαστεί ως ουδέτερη στη σύγκρουση, αλλά υποστήριξε τη Μόσχα διπλωματικά και οικονομικά, προμηθεύοντάς την με τεχνικά εξαρτήματα διπλής χρήσης παρά τις διαμαρτυρίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.



Εν τω μεταξύ, η Κίνα έχει επίσης αναδειχθεί στον κορυφαίο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας και στον μεγαλύτερο αγοραστή πετρελαίου και φυσικού αερίου, μια στρατηγική κίνηση που προστατεύει πλέον σε κάποιο βαθμό το Πεκίνο από τις επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.