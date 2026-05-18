Πολάκης: Να κάνουμε μέτωπο όλοι μαζί και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να ρίξουμε τον Μητσοτάκη
Είπε ότι ο κόσμος που έχει απογοητευτεί φύγει από τον χώρο δεν θα επιστρέψει με «θολά μηνύματα» και επανέλαβε τις θέσεις του για μια πιο συγκρουσιακή στρατηγική απέναντι σε αυτό που περιέγραψε ως «σύστημα ολιγαρχίας της διαπλοκής»
Στην πρώτη του κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την διαγραφή του από τον Σωκράτη Φάμελλο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, παρευρέθηκε ο το βράδυ της Δευτέρας ο Πάυλος Πολάκης. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, μιλώντας σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής στην Παλλήνη, ξεκαθάρισε ότι μιλά ως στέλεχος του κόμματος. «Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε» είπε.
Ο Παύλος Πολάκης έθεσε με έμφαση το ζήτημα της πολιτικής επανασυσπείρωσης, σημειώνοντας ότι η χώρα και ο χώρος της Αριστεράς βρίσκονται, όπως είπε, «σε μεγάλο σταυροδρόμι». Υποστήριξε ότι απαιτούνται καθαρά και συγκεκριμένα προγραμματικά μηνύματα, εκτιμώντας πως «θολές τοποθετήσεις» δεν μπορούν να επαναφέρουν ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος που έχει απομακρυνθεί.
Υπενθύμισε ότι είχε προτείνει την συμπόρευση της αριστερής αντιπολίτευσης, με ενιαίο μέτωπο από το «προοδευτικό ΠΑΣΟΚ» μέχρι το «ετοιμαζόμενο κόμμα Τσίπρα» και από τη Νέα Αριστερά ως την Πλεύση και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με στόχο «να ρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη» όπως το συμπύκνωσε... συνδικαλιστικά.
Ωστόσο υποστήριξε ότι ο κόσμος που έχει απογοητευτεί φύγει από τον χώρο δεν θα επιστρέψει με «θολά μηνύματα» και επανέλαβε τις θέσεις του για μια πιο συγκρουσιακή στρατηγική απέναντι σε αυτό που περιέγραψε ως «σύστημα ολιγαρχίας της διαπλοκής».
Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι χωρίς δημόσια ΔΕΗ το ρεύμα δεν φθηναίνει» είπε ζητώντας να πει καθαρά η Αριστερά ότι θα πάρει πίσω το 51% της ΔΕΗ, ότι θα καταργήσει το Χρηματιστήριο ενέργειας για την οικιακή κατανάλωση, ότι εφεξής ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά θα είναι για αυτοδιοίκηση και παραγωγούς και θα κρατήσουμε τον λιγνίτη όσο τον κρατήσει η Γερμανία «αλλιώς θα δουλεύουμε για Βαρδινογιάννη, Κοπελούζο, Μυτιληναίο κλπ» όπως είπε.
Επίσης πρότεινε ξανά δημόσια Εθνική τράπεζα . «Πρέπει να πάρουμε ξανά την Εθνική πίσω για να ελέγχουμε πού πάει το χρήμα αλλά και τον έλεγχο του ενός διυλιστηρίου από το κράτος» είπε ο κ. Πολάκης.
