Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο παρκαρισμένο σε πεζοδρόμιο στα Ιωάννινα μπλόκαρε άνδρα σε αμαξίδιο

Αυτοκίνητο παρκαρισμένο σε πεζοδρόμιο στα Ιωάννινα μπλόκαρε άνδρα σε αμαξίδιο
Ο ασυνείδητος οδηγός πάρκαρε το αυτοκίνητό του με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η διέλευση από το πεζοδρόμιο, καθώς το μισό αμάξι το καλύπτει
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις ελληνικές πόλεις οι άνθρωποι με αναπηρία αποτυπώνονται σε βιντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το epirusgate.gr, όπου φαίνεται η στιγμή που ένας άνδρας σε αμαξίδιο στα Ιωάννινα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του λόγω παράνομα παρκαρισμένου αυτοκινήτου, πάνω σε πεζοδρόμιο.
Συγκεκριμένα, σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται ένας άνδρας σε αμαξίδιο να βλέπει την πορεία του σε πεζοδρόμιο στην οδό Σουλίου να εμποδίζεται λόγω αυτοκινήτου, ο οδηγός του οποίου το έχει παρκάρει, μισό εντός του πάρκινγκ του και το άλλο μισό επάνω στο πεζοδρόμιο, καταπατώντας την λωρίδα τυφλών.
Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ο άνδρας να προσπαθεί να κάνει κάποιες επικίνδυνες για τη σωματική του ακεραιότητα μανούβρες, μήπως και μπορέσει να περάσει από τον λίγο χώρο που έχει μείνει ελεύθερος στο πεζοδρόμιο, κάτι που τελικά δεν είναι εφικτό, με αποτέλεσμα να κάνει όπισθεν.
Δείτε το βίντεο
