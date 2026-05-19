Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο παρκαρισμένο σε πεζοδρόμιο στα Ιωάννινα μπλόκαρε άνδρα σε αμαξίδιο
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Αμαξίδιο Άτομα με Αναπηρία ΑμεΑ Πεζοδρόμιο Παρκάρισμα

Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο παρκαρισμένο σε πεζοδρόμιο στα Ιωάννινα μπλόκαρε άνδρα σε αμαξίδιο

Ο ασυνείδητος οδηγός πάρκαρε το αυτοκίνητό του με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η διέλευση από το πεζοδρόμιο, καθώς το μισό αμάξι το καλύπτει

Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο παρκαρισμένο σε πεζοδρόμιο στα Ιωάννινα μπλόκαρε άνδρα σε αμαξίδιο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις ελληνικές πόλεις οι άνθρωποι με αναπηρία αποτυπώνονται σε βιντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το epirusgate.gr, όπου φαίνεται η στιγμή που ένας άνδρας σε αμαξίδιο στα Ιωάννινα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του λόγω παράνομα παρκαρισμένου αυτοκινήτου, πάνω σε πεζοδρόμιο.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται ένας άνδρας σε αμαξίδιο να βλέπει την πορεία του σε πεζοδρόμιο στην οδό Σουλίου να εμποδίζεται λόγω αυτοκινήτου, ο οδηγός του οποίου το έχει παρκάρει, μισό εντός του πάρκινγκ του και το άλλο μισό επάνω στο πεζοδρόμιο, καταπατώντας την λωρίδα τυφλών.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ο άνδρας να προσπαθεί να κάνει κάποιες επικίνδυνες για τη σωματική του ακεραιότητα μανούβρες, μήπως και μπορέσει να περάσει από τον λίγο χώρο που έχει μείνει ελεύθερος στο πεζοδρόμιο, κάτι που τελικά δεν είναι εφικτό, με αποτέλεσμα να κάνει όπισθεν.

Δείτε το βίντεο

8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης