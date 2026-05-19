Απίστευτο ιατρικό λάθος στη Βραζιλία: Κήρυξαν νεκρό 88χρονο και τον βρήκαν να αναπνέει μέσα στο γραφείο τελετών
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Γραφείο τελετών

Απίστευτο ιατρικό λάθος στη Βραζιλία: Κήρυξαν νεκρό 88χρονο και τον βρήκαν να αναπνέει μέσα στο γραφείο τελετών

Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Απίστευτο ιατρικό λάθος στη Βραζιλία: Κήρυξαν νεκρό 88χρονο και τον βρήκαν να αναπνέει μέσα στο γραφείο τελετών
Μια απίστευτη υπόθεση που προκαλεί σοκ και ερωτήματα για τις ιατρικές διαδικασίες εκτυλίχθηκε στη Βραζιλία, όπου ένας 88χρονος άνδρας κηρύχθηκε νεκρός και μεταφέρθηκε σε γραφείο τελετών και στην συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται στη ζωή.

Ο Juraci Rosa Alves, όπως είναι το όνομα του 88χρονου μεταφέρθηκε το περασμένο Σάββατο εσπευσμένα σε νοσοκομείο με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι γιατροί του νοσοκομείου τον ανακήρυξαν νεκρό και η σορός του παραδόθηκε σε γραφείο τελετών για τις διαδικασίες της κηδείας.

Ωστόσο, κατά την προετοιμασία της σορού, το προσωπικό του γραφείου τελετών παρατήρησε ασυνήθιστες κινήσεις στην κοιλιακή χώρα του ηλικιωμένου. Αρχικά δεν ήταν βέβαιοι αν επρόκειτο για αναπνοή, όμως λίγο αργότερα διαπίστωσαν ότι ο 88χρονος παρουσίαζε ζωτικά σημεία.



Η τεχνική υπεύθυνη νοσηλευτικής του γραφείου τελετών, Jacqueline Brogiato, ανέφερε ότι το προσωπικό αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να καθαρίσει τις αναπνευστικές οδούς του άνδρα μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Γιατρός που έσπευσε στο σημείο χορήγησε ηρεμιστικά στον Alves και προχώρησε στη διασωλήνωσή του, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο στο Πρεζιντέντε Προυντέντε, όπου παραμένει νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Συγγενείς του 88χρονου περιέγραψαν στιγμές σοκ, καθώς είχαν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την κηδεία του. Όπως ανέφεραν, μέλη της οικογένειας του είχαν συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα και τα ρούχα που θα φορούσε στην αγρυπνία, πριν ενημερωθούν ότι ο ηλικιωμένος παρουσίαζε σημάδια ζωής.

Κλείσιμο
Η αστυνομία έχει καταγράψει την υπόθεση ως «παράλειψη παροχής βοήθειας», ενώ το όνομα του γιατρού που υπέγραψε το πιστοποιητικό θανάτου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, ποστήριξε ότι η λανθασμένη διάγνωση και η καθυστέρηση στην παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να επιδείνωσαν την κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου, λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και του χρόνου που παρέμεινε χωρίς θεραπεία.

Το νοσοκομείο που αρχικά τον είχε κηρύξει νεκρό ανακοίνωσε ότι ξεκινά εσωτερική έρευνα για το περιστατικό, δηλώνοντας παράλληλα διαθέσιμο να παράσχει κάθε απαραίτητη διευκρίνιση.

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης