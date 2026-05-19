Married at First Sight: Τρεις γυναίκες καταγγέλλουν ότι βιάστηκαν στο δημοφιλές reality της Βρετανίας, για αβάσιμους ισχυρισμούς κάνει λόγο το Channel 4

Οι δύο γυναίκες καταγγέλλουν βιασμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και η τρίτη ότι έγιναν σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της - Θα ξεκινήσει έρευνα μετά τις καταγγελίες από την αρμόδια ρυθμιστική Αρχή

«Married at First Sight» το οποίο προβαλλόταν από το Channel 4, ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα



Οι δύο γυναίκες καταγγέλλουν βιασμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και η τρίτη ότι έγιναν σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.







Σύμφωνα με δημοσίευμα του



Το απόγευμα της Δευτέρας, το Channel 4 δήλωσε ότι είχε αφαιρέσει όλα τα επεισόδια από τις υπηρεσίες streaming και τις γραμμικές υπηρεσίες, καθώς και από τους επίσημους λογαριασμούς του «Married at First Sight UK» στα social media.



οι ισχυρισμοί των τριών γυναικών είναι αβάσιμοι.



Το Βρετανικό Υπουργείο Πολιτισμού σημείωσε πως οι καταγγελίες είναι πολύ σοβαρές και ότι «όλοι όσοι εργάζονται και συμμετέχουν στην τηλεόραση πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό ανά πάσα στιγμή. Όλες οι καταγγελίες πρέπει να παραπέμπονται στις αρμόδιες αρχές και να διερευνώνται με την πλήρη συνεργασία των εμπλεκομένων, με λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα υψηλότερα πρότυπα και ότι υπάρχουν συνέπειες για εγκληματικότητα ή αδικοπραγία».



Η Ofcom η οποία είναι η εγκεκριμένη από την κυβέρνηση ρυθμιστική αρχή και αρχή ανταγωνισμού για τις ραδιοτηλεοπτικές, τηλεπικοινωνιακές και ταχυδρομικές βιομηχανίες του Ηνωμένου Βασιλείου από την πλευρά της σχολίασε πως έχει ξεκινήσει αξιολόγηση της φροντίδας των συμμετεχόντων στο MAFS UK και αναμένουν τα ευρήματά.



Κλείσιμο Θα εξετάσουμε αυτό και όλα τα άλλα στοιχεία που θα μας τεθούν στη διάθεσή μας» ανέφερε η Ofcom.







«Με απείλησε ότι θα μου ρίξει οξύ» Η μια από τις καταγγέλλουσες ανέφερε πως παρατήρησε σχεδόν αμέσως πως κάτι δεν πάει καλά με τον σύντροφό της στην εκπομπή. Κατά τη διάρκεια του «μηνός του μέλιτος», η γυναίκα ανέφερε ότι ο «σύζυγός» της συχνά έχανε την ψυχραιμία του, κάτι το οποίο είχε αναφέρει στην παραγωγή.



Στη Βρετανία, τρεις γυναίκες που συμμετείχαν στο δημοφιλές reality» το οποίο προβαλλόταν από το Channel 4, ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα βιασμού ή ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.Οι δύο γυναίκες καταγγέλλουν βιασμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και η τρίτη ότι έγιναν σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.Η μια εκ των δυο γυναικών, που καταγγέλλει βιασμό, υποστηρίζει πως ο συμπαίκτης της την απείλησε πως θα της ρίξει βιτριόλι εάν μιλούσε σε κάποιον.Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC , οι τρεις γυναίκες απευθύνθηκαν στο Channel 4 για αυτό το οποίο υποστηρίζουν και τους κατήγγειλαν τα περιστατικά με το κανάλι να μην λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να τις υποστηρίξει και ότι συνέχισε να προβάλει το reality κανονικά.Το απόγευμα της Δευτέρας, το Channel 4 δήλωσε ότι είχε αφαιρέσει όλα τα επεισόδια από τις υπηρεσίες streaming και τις γραμμικές υπηρεσίες, καθώς και από τους επίσημους λογαριασμούς του «Married at First Sight UK» στα social media.Νωρίτερα όμως ο σταθμός είχε αναφέρει πωςΤο Βρετανικό Υπουργείο Πολιτισμού σημείωσε πως οι καταγγελίες είναι πολύκαι ότι «όλοι όσοι εργάζονται και συμμετέχουν στην τηλεόραση πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό ανά πάσα στιγμή. Όλες οι καταγγελίες πρέπει να παραπέμπονται στις αρμόδιες αρχές και να διερευνώνται με την πλήρη συνεργασία των εμπλεκομένων, με λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα υψηλότερα πρότυπα και ότι υπάρχουν συνέπειες για εγκληματικότητα ή αδικοπραγία».Η Ofcom η οποία είναι η εγκεκριμένη από την κυβέρνηση ρυθμιστική αρχή και αρχή ανταγωνισμού για τις ραδιοτηλεοπτικές, τηλεπικοινωνιακές και ταχυδρομικές βιομηχανίες του Ηνωμένου Βασιλείου από την πλευρά της σχολίασε πως έχει ξεκινήσει αξιολόγηση της φροντίδας των συμμετεχόντων στο MAFS UK και αναμένουν τα ευρήματά.» ανέφερε η Ofcom.Η μια από τις καταγγέλλουσες ανέφερε πως παρατήρησε σχεδόν αμέσως πως κάτι δεν πάει καλά με τον σύντροφό της στην εκπομπή. Κατά τη διάρκεια του «μηνός του μέλιτος», η γυναίκα ανέφερε ότι ο «σύζυγός» της συχνά έχανε την ψυχραιμία του, κάτι το οποίο είχε αναφέρει στην παραγωγή.

Τότε έλαβε διαβεβαιώσεις πως ο «σύζυγός» της ήταν το θύμα στην προηγούμενη κακοποιητική σχέση και όχι ο θύτης.



Η γυναίκα η οποία στο εν τω μεταξύ είχε ολοκληρωμένες σχέσεις με τον τηλεοπτικό της σύζυγο, ανέφερε πως η ερωτική συνεύρεση σύντομα έγινε βίαιη με αποτέλεσμα να γεμίζει μώλωπες παρόλο που του «έλεγε συνέχεια να σταματήσει».



«Είπε ότι αν έλεγα σε κάποιον τι είχε συμβεί, θα έβαζε κάποιον να μου πετάξει οξύ», είπε η γυναίκα.







Τι είναι το «Married at First Sight» Χαρακτηριζόμενο ως «τολμηρό κοινωνικό πείραμα», το Married at First Sight UK - γνωστό σε πολλούς ως «MAFS» - αφορά ελεύθερους ανθρώπους οι οποίοι συμφωνούν να «παντρευτούν» εντελώς αγνώστους, αφού συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ψεύτικους γάμους τους.



Οι γάμοι δεν είναι νομικά δεσμευτικοί, αλλά οι θεατές βλέπουν τα ζευγάρια να πηγαίνουν σε «μήνα του μέλιτος», προτού συγκατοικήσουν και διαχειριστούν τις σχέσεις τους - όλα αυτά ενώ βιντεοσκοπούνται, σχεδόν καθημερινά.



Το «Married at First Sight» είναι εξαιρετικά επιτυχημένη παγκόσμια τηλεοπτική σειρά. Πολλά ζευγάρια λένε ότι μπαίνουν στην σειρά με στόχο να βρουν την αγάπη αλλά στην ουσία επιδιώκουν να αποκτήσουν φήμη και followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η βρετανική έκδοση, προβάλλεται επί 10 σεζόν, μεταδίδεται στην prime time ενώ όλα τα επεισόδια ήταν διαθέσιμα σε υπηρεσία streaming.



Ο αριθμός των τηλεθεατών συχνά ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια, καθιστώντας την εκπομπή ένα από τα «κοσμήματα» του Channel 4. Η τελευταία σεζόν έχει ήδη γυριστεί και αναμένεται να προβληθεί φέτος.