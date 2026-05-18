Μητσοτάκης στο ΣΕΤΕ: Oι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό

Mέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια «μεγάλη συστημική κρίση» για τον ελληνικό τουρισμό είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - Προανήγγειλε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό - Υπάρχουν προορισμοί όπου «πρέπει να πατήσουμε φρένο» και άλλοι όπου «πρέπει να πατήσουμε γκάζι»





Με μήνυμα ψυχραιμίας αλλά και εγρήγορσης απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ, τονίζοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει αποδείξει πως μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις.Αναφερόμενος στις πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στις διεθνείς αφίξεις, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι, εφόσον η σύγκρουση παραταθεί, οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι «εξαιρετικά αρνητικές», ωστόσο ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια «μεγάλη συστημική κρίση» για τον ελληνικό τουρισμό.«Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει τώρα ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του τουρισμού αυτή τη χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας παράλληλα ότι, αν επιβεβαιωθεί το θετικό σενάριο αποκλιμάκωσης, η Ελλάδα μπορεί να δει νέο κύμα κρατήσεων της τελευταίας στιγμής από τις παραδοσιακές αγορές της.Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα έχει ήδη δοκιμαστεί σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες, θυμίζοντας τη διαχείριση της πανδημίας. «Με τη συνεργασία της πολιτείας και του ΣΕΤΕ αποδείξαμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες αντιξοότητες», είπε, αποδίδοντας στις τότε αποφάσεις τα θεμέλια της σημερινής δυναμικής του ελληνικού τουρισμού. Δείτε βίντεο





Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα του κλάδου, σημειώνοντας ότι «δεν είναι εύκολο κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ». Όπως τόνισε, το ζητούμενο σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας δεν είναι μόνο το απόλυτο μέγεθος των αφίξεων, αλλά η θέση της Ελλάδας απέναντι στον ανταγωνισμό.



«Αν η πίτα μικρύνει, να είμαστε η χώρα που θα επηρεαστεί λιγότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό.







Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τη σημασία των υποδομών, φέρνοντας ως παράδειγμα τον οδικό άξονα Ε65, ο οποίος —όπως είπε— ανοίγει νέες προοπτικές για τουριστικά αναξιοποίητες περιοχές της χώρας.



O κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τόσο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου όσο και τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της βιωσιμότητας των προορισμών. «Δεν μπορούμε, χάριν ενός συγκυριακού οφέλους, να πριονίζουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε», σημείωσε με νόημα.



«Όποια δυσκολία κι αν μας έρθει, έχουμε αποδείξει ότι έχουμε τη δυνατότητα να την ξεπερνούμε και να θέτουμε τους στόχους για τον ελληνικό τουρισμό πολύ ψηλά, αρκεί να μην επαναπαυτούμε στις δάφνες μας και να εξακολουθούμε να δουλεύουμε σκληρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Για το ρόλο του τουρισμού στην επόμενη περίοδο και την στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων, ο ίδιος ανέφερε ότι τον πρώτο λόγο στο συγκεκριμένο θέμα το έχει η ίδια η αγορά, σε μία συγκυρία όπου υπάρχει η τάση για περισσότερα ταξίδια και περισσότερες εμπειρίες. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο «άνοιγμα» των νέων, πιο μακρινών αγορών, καταρχάς την Αμερική όπου ήδη οι πτήσεις έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα με επόμενο στοίχημα την Ινδία. Ο ίδιος το συνέδεσε και με τη μεγάλη επένδυση που υλοποιείται αυτή την στιγμή στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας: «Στο Ελ. Βενιζέλος η επέκταση είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που γίνεται αυτή την στιγμή στη χώρα και η Αθήνα έχει τη δυνατότητα να γίνει ένας αεροπορικός κόμβος πολύ περισσότερο με τις γεωπολιτικές προκλήσεις που σημειώνονται».



Για το θέμα των εργαζομένων στον τουρισμό και τις συνθήκες απασχόλησης στον κλάδο, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατό να μη δημιουργούνται υποδομές για τους εργαζόμενους ειδικά στις περιοχές που δέχονται πίεση και αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας. Επιπλέον ο ίδιος τόνισε και τη μεγάλη σημασία της τουριστικής εκπαίδευσης.



Για την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό ευρύτερα και το όραμα της επόμενης δεκαετίας: «Πιστεύω στη δύναμη της ήπιας ισχύος για τη χώρα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις χρόνιες παθογένειές της με σοβαρότητα και εκπέμπει μία αισιοδοξία στο εξωτερικό σε έναν κόσμο που αλλάζει, είμαστε γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής».



Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της εικόνας της χώρας διεθνώς, επισημαίνοντας ότι έχουν γίνει «σημαντικά βήματα» για το brand του ελληνικού τουρισμού, χωρίς όμως να υποτιμάται ο κίνδυνος μιας κρίσης ή ενός απρόοπτου γεγονότος που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα της χώρας. Για τον λόγο αυτό, έδωσε έμφαση στη διαχείριση κρίσεων και στη διατήρηση της αξιοπιστίας της Ελλάδας στο εξωτερικό.



Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε μάλιστα την πορεία της οικονομίας με τη δυναμική του τουρισμού, μιλώντας για τη σημασία της «ήπιας ισχύος» της χώρας. Όπως είπε, η Ελλάδα εκπέμπει πλέον μια διαφορετική εικόνα διεθνώς, ως μια χώρα που αντιμετωπίζει τις παθογένειές της με σοβαρότητα και συμμετέχει πρωταγωνιστικά στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.



«Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της ευρωζώνης», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη ενισχύει το αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας για όσους επιλέγουν να επισκεφθούν τη χώρα.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η χώρα λειτουργεί ως «γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής», στοιχείο που —όπως είπε— αναβαθμίζει τη διεθνή εικόνα της και δημιουργεί την αίσθηση μιας σοβαρής και σταθερής χώρας.



Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του πολιτισμού, της ιστορίας και της φιλοσοφικής κληρονομιάς της Ελλάδας ως βασικών πυλώνων της τουριστικής ταυτότητας της χώρας.



«Όλες αυτές οι συνέργειες χτίζουν την εικόνα μιας χώρας που, παρά τις δυσκολίες, πατά καλά στα πόδια της, είναι ανθεκτική και έχει σχέδιο για την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα», τόνισε.



Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε επίσης την ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στον τουρισμό, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει «αποδαιμονοποιήσει την επιχειρηματικότητα» και έχει αντιταχθεί στη «πολύ επικίνδυνη ιδέα του υπερτουρισμού» όταν αυτή χρησιμοποιείται ισοπεδωτικά για τον ελληνικό τουρισμό.



«Θέλουμε να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες για επενδύσεις», ανέφερε, επιμένοντας ωστόσο στην ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των προορισμών.



Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Με την εκλογή της Αγάπης Σμπώκου στη θέση της προέδρου του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της κλειστής συνεδρίασης της 34ης τακτικής γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου. Η κ. Σμπώκου διαδέχεται στην προεδρία τον κ. Γιάννη Παράσχη.



Η Αγάπη Σμπώκου είναι διευθύνουσα σύμβουλος της PHĀEA, ενός κορυφαίου ελληνικού ξενοδοχειακού ομίλου. Με πολυετή εμπειρία στον τουρισμό, έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, αντιπρόεδρος ΔΣ του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων).



Τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου έχει ο Γιάννης Χατζής, πρόεδρος ΠΟΞ, καθήκοντα αντιπροέδρων επίσης οι Τοκούζης Παναγιώτης, Πρόεδρος ΣΕΤΚΕ, Τσιλίδης Λύσανδρος, Μέλος ΔΣ ΗΑΤΤΑ, ενώ το δ.σ. συμπληρώνουν οι Βασιλάκης Ευτύχιος, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, Γιαννούλης Εμμανουήλ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΤΒΕΕ και Μήτσης Σταύρος, MITSIS COMPANY.

18.05.2026, 19:56