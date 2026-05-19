Ήμασταν μία ώρα μακριά από μια νέα επίθεση στο Ιράν, παραδέχεται ο Τραμπ
Παρακαλούν για συμφωνία, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος που δεν απέκλεισε να προχωρήσουν οι ΗΠΑ σε «νέο μεγάλο χτύπημα» - Εξήγησε ακόμη γιατί η αίθουσα χορού έχει ελληνορωμαϊκή αρχιτεκτονική
Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή αποτράπηκε ένα νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος χθες παραδέχτηκε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον απέτρεψαν.
Ήμασταν μία ώρα μακριά από την επίθεση, δήλωσε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος βρέθηκε στον χώρο όπου κατασκευάζεται η αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου.
Ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι Ιρανοί «εκλιπαρούν για συμφωνία. Ελπίζω να μην χρειαστεί να πάμε σε πόλεμο, αλλά ίσως πρέπει να τους δώσουμε ένα άλλο μεγάλο χτύπημα. Μπορεί να τους δώσουμε ένα άλλο μεγάλο χτύπημα, θα το γνωρίζετε γρήγορα».
Σε ερώτημα πόσες ημέρες έχει το Ιράν για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ απάντησε ότι είναι «δύο τρεις μέρες. Ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Γιατί δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο.
Είπε ακόμη για τον πόλεμο ότι «όλοι μου λένε ότι είναι αντιδημοφιλής, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ δημοφιλής. Όταν ακούνε ότι έχει να κάνει με πυρηνικά όπλα που θα μπορούσαν να καταστρέψουν το Λος Άντζελες, όταν το εξηγούμε στον κόσμο... Δεν έχω πραγματικά αρκετό χρόνο για να το εξηγήσω στον κόσμο».
Μεγάλο μέρος των δηλώσεων του Τραμπ αφορούσαν την αίθουσα χορού.
Αφού ο Τραμπ την περιέγραψε σαν «ασπίδα» για την προστασία «αυτού που συμβαίνει στον κάτω όροφο», έσπευσε να διευκρινίσει ότι «εγώ έβαλα τα χρήματα για να χτιστεί αυτό το κτίριο μαζί με πολλούς σπουδαίους πατριώτες».
Είπε ακόμη ότι θα είναι ανθεκτικό στα drone και στους πυραύλους. «Είναι χτισμένο για τους δικούς μας ελεύθερους σκοπευτές, όχι για τους ελεύθερους σκοπευτές του εχθρού. Και λόγω του ύψους, έχουμε πολύ καθαρή θέα σε όλα τα μέρη της Ουάσιγκτον».
Είχε όμως και να κάνει και σχόλια περί αρχιτεκτονικής: «Αυτό είναι η Ρώμη. Τους αρέσει η επίπεδη στέγη. Στην Ελλάδα αρέσουν τα τρίγωνα και το βλέπετε αυτό. Αυτή είναι μια βεράντα με θέα στην πόλη. Επίσης, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να έχουμε στρατιωτικό προσωπικό εκεί. Είναι επίσης μια βάση για drones».
Q: How close were you to striking Iran yesterday?— Aaron Rupar (@atrupar) May 19, 2026
TRUMP: I was an hour away pic.twitter.com/LbsR6X5nWe
Trump, ranting and raving about his ballroom: "This is Rome. They like the flat roof. Greece likes the the triangles, and you see that. This is a porch that looks out over the city. Also, it's developed in such a way that we can have military there. It's also a drone port." pic.twitter.com/Vr7LPSmv8x— Aaron Rupar (@atrupar) May 19, 2026
