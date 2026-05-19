Βloomberg: Το ΝΑΤΟ εξετάζει στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ για την προστασία εμπορικών πλοίων
Η πιθανότητα αποστολής του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ κερδίζει έδαφος, καθώς ο παρατεταμένος αποκλεισμός απειλεί την παγκόσμια οικονομία, εκτινάσσει τις τιμές ενέργειας και δοκιμάζει τις σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης
Το ενδεχόμενο αποστολής του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας εξετάζει πλέον η Συμμαχία, καθώς η παρατεταμένη διακοπή της διέλευσης εμπορικών πλοίων εντείνει την ενεργειακή κρίση και αυξάνει τις πιέσεις στις δυτικές οικονομίες.
Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ όπως μεταδίδει το bloomberg οι συζητήσεις αφορούν το ενδεχόμενο στρατιωτικής συνδρομής σε εμπορικά πλοία, εφόσον τα Στενά του Ορμούζ δεν επαναλειτουργήσουν έως τις αρχές Ιουλίου. Όπως σημείωσε, η ιδέα συγκεντρώνει τη στήριξη αρκετών κρατών-μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία.
Διπλωμάτης χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι αρκετοί σύμμαχοι τάσσονται υπέρ μιας αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, αν και άλλες κυβερνήσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.
Οι ηγέτες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ αναμένεται να συναντηθούν στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, με το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ να βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα.
«Πρώτα έρχεται η πολιτική κατεύθυνση και στη συνέχεια ο επίσημος σχεδιασμός», δήλωσε ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, ερωτηθείς σχετικά σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. «Το σκέφτομαι; Απολύτως», πρόσθεσε.
Πιθανή εμπλοκή της Συμμαχίας θα σηματοδοτούσε σημαντική μεταβολή στη μέχρι τώρα στάση του ΝΑΤΟ απέναντι στη σύγκρουση με το Ιράν. Μέχρι σήμερα, οι σύμμαχοι υποστήριζαν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο μετά το τέλος των εχθροπραξιών και στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διεθνούς συνασπισμού που θα περιλαμβάνει και χώρες εκτός ΝΑΤΟ.
Ωστόσο, η παρατεταμένη ενεργειακή αναταραχή αλλάζει τα δεδομένα. Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ -από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και LNG- έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών ενέργειας και σε επιδείνωση των εκτιμήσεων για την παγκόσμια ανάπτυξη.
Παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα μπορούσε το ΝΑΤΟ να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων. Πρόσφατη αμερικανική επιχείρηση με παρόμοιο στόχο ανεστάλη μέσα σε λίγες ημέρες, παρά τις σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες της Ουάσιγκτον.
Το Ιράν προχώρησε στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών στα τέλη Φεβρουαρίου. Έκτοτε, το θέμα έχει εξελιχθεί σε πεδίο έντασης μεταξύ της Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκών συμμάχων της στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στις πιέσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για άμεση συμμετοχή σε επιχείρηση επαναλειτουργίας της θαλάσσιας οδού.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων, ενώ πρόσφατα η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία.
Σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, ακόμη και κράτη που σήμερα αντιδρούν σε μια αποστολή της Συμμαχίας στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να αλλάξουν στάση εφόσον συνεχιστεί ο αποκλεισμός και ενταθούν οι οικονομικές επιπτώσεις.
Ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία, έχουν εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεσή τους στον πόλεμο. Η Μαδρίτη μάλιστα απαγόρευσε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο και τις στρατιωτικές βάσεις της για επιθέσεις κατά του Ιράν.
Οι περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ, πάντως, έχουν παραχωρήσει διακριτικά πρόσβαση στις βάσεις τους για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Την ίδια στιγμή, συνασπισμός υπό τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο επεξεργάζεται σχέδιο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μετά την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, ενώ ορισμένα κράτη έχουν ήδη μεταφέρει στρατιωτικά μέσα στην περιοχή ενόψει πιθανών εξελίξεων.
Παρά τις κινήσεις αυτές, η δυσαρέσκεια του Τραμπ -ιδιαίτερα απέναντι στη Γερμανία- παραμένει έντονη. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι ΗΠΑ δεν έχουν υποβάλει επίσημο αίτημα για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ.
Πηγή: Newmoney.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
