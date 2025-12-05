Στην Ιαπωνία η πρώτη «πολιτική εμφάνιση» της Κέιτι Πέρι στο πλευρό του Τριντό
Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά και η ποπ σταρ συναντήθηκαν με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του στις 3 Δεκεμβρίου
Τα πρώτα της «βήματα» στον κόσμο του νέου της συντρόφου, Τζάστιν Τριντό, έκανε αυτήν την εβδομάδα η Κέιτι Πέρι, συνοδεύοντας τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά σε μια διπλωματική επίσκεψη στην Ιαπωνία.
Το ζευγάρι συναντήθηκε με τον πρώην Ιάπωνα πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Ο Κισίντα μοιράστηκε μια φωτογραφία των τεσσάρων τους δίπλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ανάρτηση στο X, αποκαλώντας την Πέρι «σύντροφο» του Τριντό.
«Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά @JustinTrudeau επισκέφθηκε την Ιαπωνία με τη σύντροφό του και γευμάτισε μαζί με εμένα και τη σύζυγό μου», έγραψε στα ιαπωνικά. «Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, συναντηθήκαμε πολλές φορές ως ομόλογοι ηγέτες και, όταν επισκέφθηκα τον Καναδά, συνεργαστήκαμε για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του “Σχεδίου Δράσης Ιαπωνίας–Καναδά”, δουλεύοντας σκληρά μαζί», συνέχισε ο 68χρονος Κισίντα. «Είμαι ευτυχής που συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτή τη φιλία με αυτόν τον τρόπο».
Ο Τριντό εξέφρασε το ίδιο συναίσθημα όταν έκανε αναδημοσίευση του μηνύματος του Κισίντα. «Χάρηκα πολύ που σε είδα, @kishida230», έγραψε. «Η Κέιτι κι εγώ χαρήκαμε ιδιαίτερα που είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε εσένα και τη Γιούκο. Σε ευχαριστώ, Φούμιο, για τη φιλία σου και για τη σταθερή σου δέσμευση στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».
Η Πέρι, 41 ετών, και ο 53χρονος Τριντό εθεάθησαν πρώτη φορά να περνούν χρόνο μαζί τον περασμένο Ιούλιο. Η τραγουδίστρια είχε πρόσφατα ανακοινώσει τον χωρισμό της από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Όρλαντο Μπλουμ, τον Ιούνιο. Ο Τριντό είχε χωρίσει από τη σύζυγό του, Σοφί Γκρεγκουάρ, το 2023, έπειτα από 18 χρόνια γάμου.
Στις 25 Οκτωβρίου, το ζευγάρι έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του παρακολουθώντας ένα σόου στο Crazy Horse Paris για τα 41α γενέθλια της Πέρι.
