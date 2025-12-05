Στην Ιαπωνία η πρώτη «πολιτική εμφάνιση» της Κέιτι Πέρι στο πλευρό του Τριντό

Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά και η ποπ σταρ συναντήθηκαν με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του στις 3 Δεκεμβρίου