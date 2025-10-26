Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι - Περπατούσαν πιασμένοι χέρι χέρι
Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίστηκαν μαζί για τα γενέθλιά της, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για τη σχέση τους
Με αφορμή τα γενέθλια της τραγουδίστριας, οι δύο τους πραγματοποίησαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου μια έξοδο, με τη συγκεκριμένη εμφάνισή τους να επιβεβαιώνει τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες για τη σχέση τους.
Η Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά παρευρέθηκαν σε καμπαρέ στο Crazy Horse Paris για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της, σύμφωνα με το «TMZ».
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ίδιο μέσο, το ζευγάρι φαίνεται να αποχωρεί από το θέατρο, πιασμένο χέρι-χέρι και χαμογελαστό. Η Κέιτι Πέρι επέλεξε για τη βραδιά ένα κόκκινο φόρεμα, ενώ ο Τριντό εμφανίστηκε με ένα μαύρο σύνολο.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή τους
Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.— TMZ (@TMZ) October 26, 2025
🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0
@pasaelmicmx
📸✨ ¡Amor en el aire y en París! ❤️ La cantante Katy Perry fue captada saliendo de una cena romántica en la capital francesa, tomada de la mano del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau 🇨🇦. La escena ocurrió mientras la estrella celebra su cumpleaños, y según diversas fuentes, ambos habrían hecho oficial su relación durante la velada 🎂🌹. ¡Una sorpresa que nadie veía venir! 💫💏 #KatyPerry #JustinTrudeau #LoveInParis #CelebCouple #PasaElMic 📝 @Carim Harsanyi♬ sonido original - pasaelmicmx
Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το καλοκαίρι, όταν εθεάθησαν μαζί σε ραντεβού στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τότε, η Πέρι είχε πρόσφατα χωρίσει από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Όρλαντο Μπλουμ, τον Ιούνιο, ενώ ο Τριντό είχε ήδη ανακοινώσει τον χωρισμό του από την τότε σύζυγό του, Σοφί Γκρεγκουάρ, έπειτα από 18 χρόνια γάμου, το 2023.
Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια απεικονίζεται με ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό σε πολυτελές γιοτ με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, ο οποίος ήταν χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα τζιν. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν ένα φιλί.
Τα φιλιά της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό πάνω σε πολυτελές γιοτ
Δείτε φωτογραφία
😱💥 ¡Agárrense! Porque los que fueron captados beso y beso, como plenos adolescentes en primavera 🌸, fueron nada más y nada menos que ¡Katy Perry y Justin Trudeau! 😳🔥— Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) October 12, 2025
Sí, leyeron bien… las imágenes fueron tomadas en las playas de Santa Mónica, California 🏖️📸
¡Pobre Orlando… pic.twitter.com/iJ72I4DO6Q
Σε άλλη φωτογραφία, ο Τριντό φαίνεται να αγγίζει τους γλουτούς της Πέρι, ενώ εκείνη τον αγκαλιάζει στο πάνω κατάστρωμα του γιοτ. Μία ακόμη λήψη δείχνει την ποπ σταρ να έχει περάσει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στα ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια, στα τέλη Σεπτεμβρίου, από τουρίστα που βρισκόταν σε διερχόμενο σκάφος.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
