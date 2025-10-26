Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι - Περπατούσαν πιασμένοι χέρι χέρι
GALA
Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό Γενέθλια εμφάνιση

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι - Περπατούσαν πιασμένοι χέρι χέρι

Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίστηκαν μαζί για τα γενέθλιά της, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για τη σχέση τους

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι - Περπατούσαν πιασμένοι χέρι χέρι
Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ
Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι έκαναν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό περπατώντας πιασμένοι χέρι χέρι στο Παρίσι.

Με αφορμή τα γενέθλια της τραγουδίστριας, οι δύο τους πραγματοποίησαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου μια έξοδο, με τη συγκεκριμένη εμφάνισή τους να επιβεβαιώνει τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες για τη σχέση τους.

Η Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά παρευρέθηκαν σε καμπαρέ στο Crazy Horse Paris για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της, σύμφωνα με το «TMZ».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ίδιο μέσο, το ζευγάρι φαίνεται να αποχωρεί από το θέατρο, πιασμένο χέρι-χέρι και χαμογελαστό. Η Κέιτι Πέρι επέλεξε για τη βραδιά ένα κόκκινο φόρεμα, ενώ ο Τριντό εμφανίστηκε με ένα μαύρο σύνολο.

Δείτε βίντεο από την εμφάνισή τους

@pasaelmicmx

📸✨ ¡Amor en el aire y en París! ❤️ La cantante Katy Perry fue captada saliendo de una cena romántica en la capital francesa, tomada de la mano del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau 🇨🇦. La escena ocurrió mientras la estrella celebra su cumpleaños, y según diversas fuentes, ambos habrían hecho oficial su relación durante la velada 🎂🌹. ¡Una sorpresa que nadie veía venir! 💫💏 #KatyPerry #JustinTrudeau #LoveInParis #CelebCouple #PasaElMic 📝 @Carim Harsanyi

♬ sonido original - pasaelmicmx

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το καλοκαίρι, όταν εθεάθησαν μαζί σε ραντεβού στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τότε, η Πέρι είχε πρόσφατα χωρίσει από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Όρλαντο Μπλουμ, τον Ιούνιο, ενώ ο Τριντό είχε ήδη ανακοινώσει τον χωρισμό του από την τότε σύζυγό του, Σοφί Γκρεγκουάρ, έπειτα από 18 χρόνια γάμου, το 2023.
Κλείσιμο


Τα φιλιά της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό πάνω σε πολυτελές γιοτ

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια απεικονίζεται με ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό σε πολυτελές γιοτ με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, ο οποίος ήταν χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα τζιν. Οι  δυο τους απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν ένα φιλί.

Δείτε φωτογραφία


Σε άλλη φωτογραφία, ο Τριντό φαίνεται να αγγίζει τους γλουτούς της Πέρι, ενώ εκείνη τον αγκαλιάζει στο πάνω κατάστρωμα του γιοτ. Μία ακόμη λήψη δείχνει την ποπ σταρ να έχει περάσει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στα ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια, στα τέλη Σεπτεμβρίου, από τουρίστα που βρισκόταν σε διερχόμενο σκάφος.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ολες οι ειδήσεις

Οδυσσέας Ιωάννου για κηδεία Σαββόπουλου: Πού ήσουνα χθες Αριστερά μου;

Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές

Παρέλαση με ανοιξιάτικο καιρό - Ανεβαίνει η θερμοκρασία
Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης