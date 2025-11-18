H απάντηση της πρώην συζύγου του Τριντό όταν ρωτήθηκε έμμεσα για τη σχέση του με την Κέιτι Πέρι
Η Σοφί Γκρεγκουάρ παραδέχτηκε, χωρίς να αναφέρει ονόματα, ότι επηρεάζεται από τις ειδήσεις για τις δραστηριότητες του πρώην συζύγου της
Μια μακροσκελή και προσεκτικά διατυπωμένη απάντηση έδωσε η εν διαστάσει σύζυγος του Τζάστιν Τριντό όταν μια παρουσιάστρια podcast τη ρώτησε έμμεσα για τη νέα σχέση του Καναδού πρωθυπουργού με την pop star Κέιτι Πέρι.
Μιλώντας πρόσφατα στο podcast Arlene Is Alone, η Σοφί Γκρεγκουάρ κλήθηκε να απαντήσει για το πώς διαχειρίζεται τη δημοσιότητα που λαμβάνουν οι δραστηριότητες του συζύγου της την τρέχουσα περίοδο.
«Είμαστε ανθρώπινα όντα και τα πράγματα μάς επηρεάζουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Το πώς αντιδράς σε ό,τι συμβαίνει είναι δική σου απόφαση. Εγώ επιλέγω να προσπαθώ να ακούω τη μουσική αντί για τον θόρυβο», ανέφερε αρχικά η Γκρεγκουάρ.
«Έχω πλήρη επίγνωση ότι πολλά πράγματα εκεί έξω, στη δημόσια σφαίρα, μπορούν να μου πυροδοτήσουν αρνητικά συναισθήματα. Είμαστε άνθρωποι. Το τι κάνω με αυτό είναι δική μου απόφαση. Η γυναίκα που θέλω να γίνω μέσα από όλο αυτό είναι δική μου απόφαση. Σημαίνει αυτό ότι δεν έχω συναισθήματα; Ότι δεν κλαίω, δεν ουρλιάζω, δεν γελάω; Όχι. Ειδικά αφού είμαι ευαίσθητη. Όμως η επιλογή που θα μεσολαβήσει από το συναίσθημα μέχρι την αντίδραση ανήκει σ' εμένα», συμπλήρωσε η εν διαστάσει σύζυγος του Τριντό.
Η ίδια παραδέχτηκε ότι επιτρέπει στον εαυτό της «να απογοητευτεί από κάποιον, να θυμώσει, να λυπηθεί» καθώς ξέρει καλά, ως υπέρμαχος της ψυχικής υγείας, πόσο σημαντικό είναι να νιώθεις αυτά τα συναισθήματα. «Μπορείς να παραμείνεις σε αυτήν την αντιδραστική φάση, αλλά θα υποστείς τις συνέπειες», πρόσθεσε η Σόφι, καταλήγοντας ότι έχει μάθει πλέον στα 50 της πόσο επηρεάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζει κανείς τη ζωή η ψυχική του κατάσταση.
Υπενθυμίζεται ότι η Γκρεγκουάρ και ο Τριντό έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν από κοινού. «Έχουμε χωριστές ζωές, αλλά έχουμε μια οικογενειακή ζωή. Χρειάζεται μια κοινή, συνειδητή απόφαση ότι η οικογένειά μας είναι το μεγαλύτερο δημιούργημά μας και θα τη φροντίζουμε μαζί, ανεξάρτητα από το αν ακολουθούμε διαφορετικές διαδρομές ζωής» ανέφερε η 50χρονη γυναίκα.
