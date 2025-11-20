Κέιτι Πέρι: Ο Τζάστιν Τριντό είναι «αυτό ακριβώς που χρειάζεται» λέει πηγή για τη σχέση τους
Κέιτι Πέρι: Ο Τζάστιν Τριντό είναι «αυτό ακριβώς που χρειάζεται» λέει πηγή για τη σχέση τους
Το ζευγάρι έκανε επίσημη τη σχέση του περίπου πριν από έναν μήνα, σε μία έξοδο για τα γενέθλια της τραγουδίστριας
Μετά την πρώτη, κοινή δημόσια εμφάνιση του Τζάστιν Τριντό και της Κέιτι Πέρι, πηγή αναφέρει ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είναι «αυτό ακριβώς που χρειάζεται» η τραγουδίστρια.
Μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους, η Πέρι και ο Τριντό περνούν χρόνο μαζί και σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε στο «People», συναντιούνται «όταν μπορούν».
«Ο Τζάστιν συνεχίζει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να τη δει και εκείνη είναι ενθουσιασμένη με αυτό», δήλωσε η ίδια πηγή την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στο περιοδικό, προσθέτοντας ότι η τραγουδίστρια «διασκεδάζει πολύ μαζί του» και κατέληξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά: «Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή».
Η Κέιτ Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έκαναν επίσημη τη σχέση τους στις 25 Οκτωβρίου του 2025, καθώς εμφανίστηκαν να περπατούν χέρι - χέρι σε έξοδο τους για τα γενέθλια της τραγουδίστριας.
Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους άρχισαν να κυκλοφορούν το καλοκαίρι, όταν τους εντόπισαν μαζί σε ένα ραντεβού στο Μόντρεαλ του Καναδά. Εκείνη την περίοδο, η Πέρι είχε μόλις χωρίσει από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Όρλαντο Μπλουμ, τον Ιούνιο, ενώ ο Τριντό είχε ήδη ανακοινώσει το τέλος του γάμου του.
Πρόσφατα, η Κέιτι Πέρι προχώρησε στην πρώτη δημόσια εξομολόγηση της σχέσης της με τον Τζάστιν Τριντό με έμμεσο τρόπο, κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Πράγα, όταν ένας από τους θεατές της της έκανε πρόταση γάμου. «Αυτός ο τύπος προσπαθεί να με κάνει να τον παντρευτώ και έχει ένα δαχτυλίδι στο χέρι του», ακούγεται να λέει η Πέρι σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok. «Όχι! Βγαίνω με κάποιον άλλο, για όνομα του Θεού», πρόσθεσε η τραγουδίστρια, αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.
Justin Trudeau 'Keeps Making a Big Effort' to See Katy Perry: 'Exactly What She Needs' (Exclusive Source) https://t.co/wuxL7UXSGo— People (@people) November 19, 2025
Λίγες μέρες αργότερα, μια πηγή ανέφερε στο «People» ότι ο Τριντό απολαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του με την Πέρι, μετά από το δύσκολο διαζύγιό του από τη Σόφι Γκρεγκουάρ, το 2023 και την παραίτησή του από τη θέση του πρωθυπουργού του Καναδά. «Είναι πολύ πιο ευτυχισμένος τώρα. Οι πιέσεις έχουν μειωθεί σημαντικά. Και είναι πολύ εντυπωσιασμένος με την Κέιτι. Διασκεδάζουν μαζί, γελούν πολύ, μιλούν για τα πάντα» είχε δηλώσει πρόσωπο που γνωρίζει τον Τζάστιν Τριντό.
Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.— TMZ (@TMZ) October 26, 2025
🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0
