Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό περπατούν χέρι χέρι στο Τόκιο - Δείτε φωτογραφία
GALA
Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό περπατούν χέρι χέρι στο Τόκιο - Δείτε φωτογραφία

Το ζευγάρι απόλαυσε τη βόλτα τουστο πλαίσιο της περιοδείας «Lifetimes» της τραγουδίστριας

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό περπατούν χέρι χέρι στο Τόκιο - Δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Χέρι χέρι εντοπίστηκαν να περπατούν η Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό στο Τόκιο.

Το ερωτευμένο ζευγάρι απόλαυσε μία κοινή βόλτα στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο της περιοδείας «Lifetimes» της τραγουδίστριας. Οι δύο τους απαθανατίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου να διασχίζουν τη δημοφιλή τουριστική περιοχή του Τόκιο, Ασακούσα, πριν κατευθυνθούν σε ένα εστιατόριο για δείπνο.

Η Πέρι εθεάθη με καφέ τζάκετ και καφέ cargo παντελόνι, ενώ κάλυπτε το πρόσωπό της με μάσκα. Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίστηκε με ένα μαύρο πανωφόρι και τζιν παντελόνι.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Κέιτι Πέρι βρίσκεται στο Τόκιο καθώς συνεχίζει την περιοδεία της  και αναμένεται να πραγματοποιήσει δύο παραστάσεις στην Αρένα Σαϊτάμα στις 3 και 4 Δεκεμβρίου. Η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι τον Οκτώβριο, όταν γιόρτασαν τα γενέθλια της Κέιτι Πέρι στο Παρίσι. Το ζευγάρι είχε προκαλέσει φήμες για ρομαντική σχέση τον Ιούλιο, όταν τους είδαν σε μία κοινή βόλτα και αργότερα να δειπνούν στο Μόντρεαλ.

Ειδήσεις σήμερα

Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες

Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης