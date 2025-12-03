Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό περπατούν χέρι χέρι στο Τόκιο - Δείτε φωτογραφία
Το ζευγάρι απόλαυσε τη βόλτα του, στο πλαίσιο της περιοδείας «Lifetimes» της τραγουδίστριας
Χέρι χέρι εντοπίστηκαν να περπατούν η Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό στο Τόκιο.
Το ερωτευμένο ζευγάρι απόλαυσε μία κοινή βόλτα στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο της περιοδείας «Lifetimes» της τραγουδίστριας. Οι δύο τους απαθανατίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου να διασχίζουν τη δημοφιλή τουριστική περιοχή του Τόκιο, Ασακούσα, πριν κατευθυνθούν σε ένα εστιατόριο για δείπνο.
Η Πέρι εθεάθη με καφέ τζάκετ και καφέ cargo παντελόνι, ενώ κάλυπτε το πρόσωπό της με μάσκα. Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίστηκε με ένα μαύρο πανωφόρι και τζιν παντελόνι.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Κέιτι Πέρι βρίσκεται στο Τόκιο καθώς συνεχίζει την περιοδεία της και αναμένεται να πραγματοποιήσει δύο παραστάσεις στην Αρένα Σαϊτάμα στις 3 και 4 Δεκεμβρίου. Η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι τον Οκτώβριο, όταν γιόρτασαν τα γενέθλια της Κέιτι Πέρι στο Παρίσι. Το ζευγάρι είχε προκαλέσει φήμες για ρομαντική σχέση τον Ιούλιο, όταν τους είδαν σε μία κοινή βόλτα και αργότερα να δειπνούν στο Μόντρεαλ.
Katy Perry and Justin Trudeau hold hands as they resurface in Tokyo for singer’s Lifetimes Tour https://t.co/cLpudSjG3G pic.twitter.com/gRpGeiUdA5— Page Six (@PageSix) December 2, 2025
