Επιστολή 20 Αμερικανών βουλευτών σε Ρούμπιο και Χέγκσεθ: Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στον Ερντογάν, είναι παράνομο

Οι βουλευτές, μεταξύ των οποίων τέσσερις Ελληνοαμερικανοί, τονίζουν πως μια τέτοια κίνηση θα παραβίαζε την αμερικανική νομοθεσία και τις εξουσίες του Κογκρέσου, ενώ επισημαίνουν τους κινδύνους ακόμα και για την εθνική ασφάλεια των ίδιων των ΗΠΑ