Ρόδος: Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της

Στη διάρκεια του επεισοδίου με τον πατέρα της κοπέλας, ο 52χρονος είχε πει πως ήταν... ερωτευμένος μαζί της