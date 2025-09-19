Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο: «Συμφωνία για τα F-16, συζήτηση και για τα F-35» λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ - Τι εκτιμά η Αθήνα